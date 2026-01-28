世界最高峰のAI顔交換技術「AKOOL」と「Saishin Technologies」が代理店契約を正式締結。国内企業への導入支援・法人限定プランの提供を加速

Saishin Technologies株式会社

次世代メディアとAI技術の融合を推進するSaishin Technologies株式会社（本社：東京都港区）は、世界トップクラスの精度を誇るマルチAIプラットフォーム「AKOOL」を展開するAKOOL社と、日本国内における正式な販売代理店契約を締結いたしました。

すでに多くの国内企業に導入されているAKOOLですが、この度の正式締結により、Saishin Technologiesが国内窓口として、日本語によるテクニカルサポートや法人向け大口割引プランの提供を開始し、日本市場における活用をさらに深化させます。

なぜ「AKOOL」が世界最高峰なのか：圧倒的な技術優位性

AKOOLは、生成AI領域の中でも特に「ビジュアルのリアリティ」において、他の追随を許さない圧倒的なパフォーマンスを誇ります。

代理店契約締結の目的と提供価値

- 映画クオリティの超高精度Faceswap： 従来のツールで発生しがちだった境界線の違和感や不自然な挙動を極限まで排除。4K解像度にも耐えうる、実写と見紛うレベルの合成を短時間で実現します。- 高速処理と安定性： 独自のアルゴリズムにより、複雑なライティングや激しい動きがある動画内でも、ターゲットの顔を正確にトラッキングし続けます。- 商用利用に特化した設計： 著作権保護やセキュリティを重視する企業ニーズに応え、エンタープライズレベルの安全性を提供。プロモーションビデオ、映画、ゲーム開発、広告クリエイティブの現場で世界的に採用されています。

Saishin Technologiesは、AKOOLを単なるツールとしてではなく、日本のクリエイティブ産業を支える「インフラ」として定着させる役割を担います。

AI×エンターテインメントの加速

- 日本語によるフルサポート： 海外ツール特有の導入ハードルを解消。契約手続きから技術的なトラブルシューティングまで、すべて日本語で対応します。- 既存ユーザー様・代理店様への門戸開放： すでに直接契約でAKOOLを導入されている企業様は運用改善や追加導入に関するご相談も広く受け付けます。- 法人限定のボリュームディスカウント： 一定以上のリソースを継続的に消費される法人様向けに、個別見積もりによる割引プランをご用意。コストパフォーマンスを最大化させた形での大規模運用を支援します。

Saishin Technologiesは、AKOOLの技術を核に、映像制作のコスト削減と表現力の爆発的な向上を両立させます。教育、金融、コミュニケーションなど、あらゆる分野のコンテンツを「エンターテインメントの力」でアップデートし、誰もが質の高いビジュアル体験を享受できる社会を目指します。

会社概要

【AKOOLについて】 米国に拠点を置く、最先端のマルチAIプラットフォーム。Faceswap、画像生成、AIアバター等の分野で世界をリードし、フォーチュン500に名を連ねる企業からトップクリエイターまで、幅広いユーザーに革新的なビジュアルソリューションを提供しています。

【Saishin Technologies株式会社について】 「エンタメの力で人類の底力をアップデートさせる」をミッションに、AIと映像技術を掛け合わせたメディア開発を行うスタートアップです。

本社所在地

〒106-0032 東京都港区六本木4丁目2番45号高會堂ビル2階

業務拠点所在地

〒150-0041 東京都渋谷区神南１丁目２３－１０ 3階

役員

代表取締役CEO：林瀟閑

取締役COO：齋藤圭佑

事業内容

・AIコンサルティング

・AIソリューション

・クリエイターコンテンツ

本件に関するお問い合わせ先

AKOOLの法人導入、プラン変更、技術提携に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

Saishin Technologies株式会社 Email: info@saishin-technologies.com

問い合わせフォーム：https://saishin-technologies.com/#contact