学びのキャンパスが表現の舞台に。4年間の軌跡がここに集結！「大阪芸術大学 卒業制作展 2026」を2月8日（日）より開催

大阪芸術大学

大阪芸術大学（所在地：大阪府南河内郡、学長：塚本 邦彦）は、2026年2月8日（日）から15日（日）の期間、学生たちの4年間の集大成を公開する「大阪芸術大学 卒業制作展 2026」を開催いたします。本展は、学生たちにとって学びの集大成であるとともに、学内各所で多彩なプログラムが繰り広げられる大規模イベントです。

■「大阪芸術大学 卒業制作展 2026」について

本展は、華やかな演出のオープニングセレモニーや大阪芸術大学のクリエイターたちが創り出した、世界で1つの作品を一堂に展示・販売する卒展マルシェ～collage～をはじめ、作品展示や舞台公演、演奏学科によるクラシックコンサートなど、多彩なプログラムが学内各所で行われる大規模イベントです。

学生にとって卒業制作は、４年間の学びの集大成であると同時に、表現者としての新たなスタートを意味します。学生生活を通じて習得した知識やスキル、そして育んできた豊かな表現力が惜しみなく発揮された作品の数々は、どれも力強い熱量を帯びています。若きクリエイターたちの情熱が集結する本展を、ぜひ会場で直接ご体感ください。

■大阪・関西万博での取り組みと「EXPO2025モニュメント」について



2025年４月13日（日）から10月13日（月）の184日間にわたって開催された万博にて、大阪芸術大学グループからは多数の学生・卒業生・教員が演奏会や展示、ワークショップなどで参加しました。その万博に本学が関わったことを広く知っていただき、伝えていければと、「EXPO2025モニュメント」を移設・設置いたしました。

本モニュメントは「大阪芸術大学 卒業制作展 2026」の会期中も公開しております。万博という大きな舞台を経験し、より力強さを増した学生たちの作品とともに、ぜひ会場でご覧ください。

【大阪芸術大学グループが参画したプロジェクト一覧（抜粋）】

タイトル ：大阪芸術大学 卒業制作展 2026

日時 ：2026年2月8日（日）～2月15日（日）

11:00～17:00

会場 ：大阪芸術大学

※卒業制作展の会期中は、

どなたでも学内へお入りいただけます。

主催 ：学校法人塚本学院

特設サイト：https://oua.osaka-geidai.ac.jp/sotsuten/

※その他詳細・関連イベントにつきましては

上記URLよりご確認ください。