楽器可賃貸に求められる付加価値の1位は「防音性能」。半数以上が性能の高さを重視

株式会社NEXER

■楽器可賃貸の実態と理想の住まい選び

楽器を演奏する方にとって、住まい選びは頭を悩ませるテーマです。

「楽器可」と記載された物件であっても、実際にどの程度まで演奏できるのかは、入居してみないと判断しにくいケースも少なくありません。近隣への音漏れを気にしながら練習を続けることは、演奏に集中できず、上達の妨げになることもあります。

ということで今回はカナデルームと共同で、事前調査で「楽器演奏の趣味または仕事を持っている」と回答した全国の男女99名を対象に「楽器可賃貸の実態と理想の住まい選び」についてのアンケートをおこないました。

「楽器可賃貸の実態と理想の住まい選びに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月9日 ～ 1月19日

調査対象者：事前調査で「楽器演奏の趣味または仕事を持っている」と回答した全国の男女

有効回答：99サンプル

質問内容：

質問1：現在、自宅で楽器を演奏していますか？

質問2：どんな楽器を演奏することがありますか？（複数回答可）

質問3：楽器可・楽器相談可の物件を探した経験はありますか？

質問4：物件探しの際、どの媒体・サイトを利用しましたか？（複数回答可）

質問5：現在の住居は楽器可の物件ですか？

質問6：実際に「楽器可」と書かれていた物件で、どの程度演奏できましたか？

質問7：理想の楽器可賃貸に求める、もっとも重要な条件をひとつだけ選んでください。

質問8：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■75.8％が、自宅で「楽器を演奏している」と回答

まず、現在自宅で楽器を演奏しているかどうかを調査しました。

その結果「演奏している」が75.8％、「演奏していない」が24.2％となりました。4人に3人以上が、自宅で楽器演奏を行っていることがわかります。

続いて、自宅で楽器を演奏していると回答した方に、演奏している楽器の種類を聞いてみました。

最も多かったのは「ギター・ベース」で49.3％でした。次いで「ピアノ（アップライト・電子ピアノ含む）」が44.0％、「管楽器（サックス・トランペットなど）」が12.0％と続きます。手軽に始めやすい弦楽器や、長く親しまれているピアノが上位を占める結果となりました。

■84.8％が、楽器可・楽器相談可の物件を探した「経験がない」と回答

続いて、楽器可・楽器相談可の物件を探した経験があるかどうかを調査しました。

その結果「経験がない」と回答した方が84.8％を占め、「経験がある」は15.2％にとどまりました。多くの方が、楽器可物件を探さず、現在の住まいで演奏していることがわかります。持ち家である場合や、一般的な賃貸物件でも工夫しながら演奏しているケースが多いと考えられます。

■53.3％が、物件探しに「Google検索」を利用したと回答

続いて、物件探しの際に利用した媒体やサイトについて聞いてみました。

最も多かったのは「Google検索」で53.3％でした。次いで「不動産ポータルサイト（SUUMO・HOME'Sなど）」が33.3％となっています。

また「AI検索（ChatGPT・Geminiなど）」と「知人・口コミ」がともに26.7％で並び、物件探しにおいてもAIツールや個人のネットワークが活用され始めていることがうかがえました。

■66.7％が、現在「楽器可の物件」に住んでいると回答

続いて、現在の住まいが楽器可の物件かどうかを調査しました。

その結果「はい」と回答した方が66.7％、「いいえ」が33.3％となりました。物件探しの経験がある方のうち、3人に2人は実際に楽器可の物件へ入居できていることがわかります。

実際にどの程度演奏できたのかを聞いてみたので、回答の一部をご紹介します。

どの程度演奏できましたか？

・朝8時から夜9時までなら自由に演奏可能。（40代・男性）

・普通に演奏できた。（30代・男性）

・普通に常に演奏できた。（30代・女性）

・思う存分。（50代・女性）

・かなりの音量で可能。（60代・男性）

実際に楽器可物件に住んでいる方からは、全体的に満足しているという声が多く聞かれました。「自由に演奏できる」「思う存分練習できる」といった回答からは、物件選びがうまくいった様子がうかがえます。

一方で、演奏できる時間帯に制限が設けられているケースもありました。そのため、入居前に演奏ルールや条件を確認しておくことの重要性も見えてきます。

■56.6％が、理想の楽器可賃貸に「防音性能が高い」を求めると回答

続いて、理想の楽器可賃貸において最も重視する条件を調査しました。

最も多かったのは「防音性能が高い」で56.6％と、半数以上を占めました。次いで「防音室付き、または設置可能」が14.1％、「家賃と性能のバランスが良い」が10.1％となっています。

上位2つが防音に関する条件であることから、楽器演奏者にとって防音対策が重要なポイントであることがわかります。一方「明確な演奏ルール（時間・音量）がある」は5.1％にとどまり、ルールよりも設備面での安心感を重視する傾向が見られました。

「防音性能が高い」と回答した方

・音の苦情がきたことがあり、それ以来は防音に気を付けているから。（60代・女性）

・周りとのトラブルが気になってしまうと練習できないため。（30代・女性）

・思い切り音を出しても大丈夫だと思うから。（20代・女性）

・電子楽器なら音を出さないことも可能だが、たまには生の音を直接響かせてみたいので。（60代・男性）

・音漏れが一番気になると思う(周りも自分も)（40代・女性）

「防音室付き、または設置可能」と回答した方

・集合住宅でのピアノ練習は、特に近所迷惑の観点から夜間はできないから。（50代・男性）

・今はわざわざ演奏のために防音設備のある施設まで出向いているので、なるべく早く転居したい。（60代・女性）

・楽器を使いたいときに、いつでも使える部屋があることが絶対条件。（70代・男性）

「家賃と性能のバランスが良い」と回答した方

・防音性能は良いほうがいいが、あまり豊かではないので、家賃がなるべく安いことは重要なので。（40代・男性）

・費用対効果。（50代・男性）

・防音設備があると気が楽だから。（60代・男性）

「明確な演奏ルール（時間・音量）がある」と回答した方

・音量の限界を知りたい。演奏者としては本番レベルの音圧の可、不可は知りたい。（40代・男性）

・迷惑だと思い出すときりがないので。（40代・女性）

防音性能を重視する理由として最も多かったのは、近隣への迷惑を心配する声でした。過去に苦情を受けた経験から防音を重視するようになった方もいます。一方で、家賃とのバランスを気にする現実的な意見や、本来の楽器の音で演奏したいという音楽家ならではの思いも寄せられました。

■まとめ

今回の調査では、楽器演奏者の75.8%が自宅で楽器を演奏していることがわかりました。しかし、楽器可物件を探した経験がある方は15.2%にとどまり、多くの方が工夫しながら演奏している実態が明らかになりました。

理想の楽器可賃貸に求める条件では「防音性能が高い」が56.6%で圧倒的な1位となり、近隣トラブルを避けたいという切実な思いが表れています。楽器演奏を趣味や仕事にしている方が安心して住まいを選ぶためには、防音性能や演奏ルールを事前にしっかり確認することが大切です。

楽器可賃貸を探す際は、専門の物件検索サービスを活用することで、理想の住まいに出会える可能性が高まるでしょう。

