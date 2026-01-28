目標管理を“マネジメントに活かす”には？制度を絵に描いた餅にしない「運用の仕組み」共催ウェビナーを2/9（月）開催

TAKE A株式会社

TAKE A株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村 翔、以下「TAKE A」）は、株式会社イネーブルメント・コンサルティング（本社：東京都港区、代表：田中 健治）と共催で、ウェビナー「マネジメントに活かす目標管理制度とは？」＆「制度を絵に描いた餅にしない『運用の仕組み』」を2026年2月9日（月）12:00～13:00に開催します。

目標管理制度は“制度設計”だけでは成果に繋がりづらく、目標設定～1on1～評価までが、現場で「回る仕組み」として運用・定着してはじめて、マネジメントの武器になります。

本ウェビナーでは、目標管理が形骸化する典型ポイントと、日常業務の一部として無理なく定着させるための実践手法を整理して解説します。

また共催の株式会社イネーブルメント・コンサルティングは、「お客様の“できる”を“ふやす”」を掲げ、マネジメントの仕組みづくりを起点に、組織が抱える人材マネジメントの機能不全を解消する支援を提供しています（https://www.enable-consul.com/）。

人事制度の“運用”に加え、社労士領域の知見も踏まえた労務・就業ルール等の観点まで含めて、会社方針を実効性高く運用していくための支援を強みにしています。

■開催概要

イベント名：

「マネジメントに活かす目標管理制度とは？」＆「制度を絵に描いた餅にしない『運用の仕組み』」

日時：2026年2月9日（月）12:00～13:00

開催方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

申込ページ：

https://enable-consulandtakea20260209.peatix.com/

主催：株式会社イネーブルメント・コンサルティング

共催：TAKE A株式会社

参加方法：お申込後、メールに記載のURLより視聴登録（Zoom）をお願いいたします。

■このような方におすすめ

・目標管理制度を導入したが、運用が回らず形骸化している

・期初だけ動いて、期中の1on1／進捗確認が続かない

・評価の納得感を高めたいが、日々の対話や成果の“証跡”が残らない／集まらない

・目標設定～1on1～評価までを、現場で「回る仕組み」にしたい

・制度運用とあわせて、労務・就業ルール（予防労務）の観点も踏まえて整えたい

・人事／経営企画／事業責任者／現場マネージャーとして、運用定着を推進している

■タイムスケジュール（予定）

12:00～12:05 登壇者紹介

12:05～12:25 「マネジメントに活かす目標管理制度とは？」

12:25～12:45 「制度を絵に描いた餅にしない『運用の仕組み』」

12:45～13:00 質疑応答

※内容は一部変更となる場合があります。

■登壇者

社会保険労務士 杉山 敬太（株式会社イネーブルメント・コンサルティング）

企業の「人と組織」の課題解決を専門とする、人事・タレントマネジメント領域のコンサルティングに従事。人事制度（等級・評価・報酬）の設計・見直しから、人事SaaSの選定・導入・運用まで支援。

木村 翔（TAKE A株式会社 代表取締役）

「働く人が生き生きとした世の中を創る」をビジョンに、経営実行支援プラットフォーム「TAKEAクリア」を提供。目標と成果の可視化を通じて、マネジメントの標準化と評価・報酬の透明性の実現を支援。

■個人情報の取扱い

お申込み時にご記入いただいた個人情報は、本セミナーの実施に必要な情報提供および主催者（株式会社イネーブルメント・コンサルティング、TAKE A株式会社）のサービス・セミナー等のご案内のために利用いたします。

なお、本人の同意なく個人情報を第三者へ提供することは致しません。

■株式会社イネーブルメント・コンサルティングについて

ミッション：お客様の“できる”を“ふやす”をミッションに

マネジメントインフラを起点に、組織が抱える“人材マネジメントの機能不全”を解消するサービスを提供しています。

URL：https://www.enable-consul.com/

■TAKE A株式会社について

「経営実行を支援し、組織の可能性を最大化する」をミッションに、経営実行支援プラットフォーム「TAKEAクリア」を開発・提供しています。

URL：https://lp.takea.co.jp/takea_clearAI

■本件に関するお問い合わせ先

――――――――――――――――――

TAKE A株式会社

E-mail：master@takea.co.jp