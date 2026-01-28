『カラキャスアイドルフェス Vol.1』出演者27組が解禁！投票で【あなたの「推し」が走り出す！？】

カラフルキャスティング株式会社

エンターテインメントのプラットフォーム事業を展開するカラフルキャスティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本豊季）は、2026年2月17日（火）に新宿FACEにて、『カラキャスアイドルフェス Vol.1』を開催することを発表いたします。

■ アイドルの熱狂を「形」に変える、新しいフェスが誕生！

本イベントは、複数のアイドルグループが出演するライブパフォーマンスに加え、

来場者が参加できる投票イベントやオンラインくじなどを組み合わせた、

“観るだけで終わらない”参加型フェスです。

■ カラキャスアイドルフェスを開催する目的

推しを応援する楽しさだけでなく、新たなアイドルとの出会いや、ファン自身がフェスをつくり上げる感覚を提供することで、これからのアイドルカルチャーの可能性を広げていきます。

■グランプリ特典：アドトラック掲載権とは？

「推しをもっと多くの人に知ってほしい」というファンの想いを形にするため、

本フェスでは優勝特典として「アドトラック掲載権」を用意しています。

投票イベントで優勝したグループは楽曲を流しながら、新宿・渋谷・原宿といった都内の主要エリアを走行するカラキャス宣伝カー（アドトラック）のイメージモデルとして起用。

街を行き交う人々の視線を集める“宣伝カーの顔”となり、グループの圧倒的な存在感を世間にお届けできます。

■ 今後の展望

カラキャスアイドルフェスは、今後も定期開催を予定しており、

オンライン・オフラインを横断した参加型企画の拡充や、

より多くのアイドル・ファンが関われる仕組みづくりを進めてまいります。

“応援が形になるフェス”として、

新しいエンターテインメント体験の創出を目指します。

■第1弾出演アーティスト27組（50音順） シーンの最前線で活躍する豪華グループから、勢いのある注目新人まで一挙解禁！

ai*ai / ideal peco / I(ハート)I(吉田いをん、まなせ) / I'mew(あいみゅう) / 踊れ！神風 /

CAL&RES / KAMAITACI / KITTIES / KissBee / クマリデパート /

SCRAMBLE SMILE / スプスラッシュ / ZUTOMOTTO /

Task have Fun / テラテラ / 透色ドロップ / NiLUNLOCK /

ハニースパイスRe. / BUNGEE GUM. /PinkySpice / ファーストプレイリスト /Hey!Mommy! /

MATE×MATE! / MEOWMEW / mementoa / メノニューイヤー /LIT MOON

■充実したタイムスケジュールと特典会・物販について



【物販情報】

本イベントでは、各グループのライブ終了後 約5分後より、

出演アーティストによる特典会（チェキ撮影・写メ撮影・お話し会等）を実施いたします。

終演後は 21:05～22:05 の時間帯に、順次特典会を開催予定です。

ぜひライブの余韻とともに、出演アーティストとの交流をお楽しみください。

※全グループ特典会開催予定

■投票方法セクション

あなたの1票で推しが街を走る！「アドトラック掲載権」争奪投票について 本イベントのグランプリを決定する投票は、イベント当日、アプリ「カラキャス」を通じてのみ行われます。以下の手順を参考に、ぜひお気に入りのアーティストへの応援をお願いいたします。

【投票ステップ】

アプリをインストール 会場内のQRコードまたは各アプリストアより「カラキャス」アプリをインストールしてください。

アカウント作成 アプリ内の入力フォーマットに従い、必要情報を入力してアカウントを作成します。

イベントを選択して投票 アプリ内で当イベントを選択し、応援したいグループの【投票】ボタンをタップしてください。

※不正防止のため、アプリへのログインが必須となります。

【投票に関する注意事項】

投票回数： お一人につき1回までとなります。

集計期間： イベント当日に実施されるアプリ内投票の結果のみを反映します。

結果発表： イベント当日にカラキャスアプリ内および公式アカウントにて行います（※21:30投票締め切り/22:00結果発表を予定しております）。

※一部の出演グループは、投票イベントには参加せずフェス出演のみとなる場合があります。

■開催詳細

イベント名： カラキャスアイドルフェスVol.1

開催日： 2026年2月17日（火）

会場： 新宿FACE（東京都新宿区歌舞伎町1-20-1 ヒューマックスパビリオン新宿歌舞伎町7F）

時間： 開場 11:20 / 開演 11:40

■チケット情報

チケット：

前方エリア券：\4,500

一般チケット：\3,000

（当日券は各＋\500） ※別途1ドリンク代

チケット購入URL： https://t-dv.com/U2q8H32pw26qj63bHQIM

【アプリダウンロードURL】

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id1506114878

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ColorfulCasting

WEB版：https://colorfulcast.com

■ カラフルキャスティング株式会社 会社概要

社名：カラフルキャスティング株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33F

代表：松本 豊季

設立：2019年9月

資本金：325,000,000円

公式サイト：https://about.colorfulcast.com

【本件に関するお問い合わせ先】

カラフルキャスティング株式会社 担当：熊谷

Email：info@colorfulcast.com