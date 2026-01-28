ResuMAKER、レジュメAPI連携を正式リリース外部システムと双方向で接続可能にし、採用業務の自動化を加速

株式会社ウィルビー

株式会社ウィルビー（東京都台東区、代表取締役：江本 亮）は、AI面談分析「ResuMAKER（レジュメーカー）」において、外部システムへの自動連携を可能にする新API を正式リリースいたしました。

本APIは、ResuMAKERが生成する履歴書・職務経歴書・推薦文・要約・プロフィール資料などのレジュメデータを外部ATS・CRM・基幹業務システムと自動連携する仕組みを提供します。

さらに今回のAPIは、外部システムからのデータ入力（双方向連携）にも対応可能な設計となっており、PORTERSを初め、将来的な kintone / Salesforce / 各種ATSとの接続拡大にも柔軟に対応できる構造となっています。

※ 連携には、接続先システム側の仕様に合わせた接続設定、必要に応じた実装作業が必要です。

■ 今回のアップデートのポイント

1｜レジュメ生成 → 外部システム登録を自動化（大幅な工数削減）

これまで手作業で行っていた

・レジュメのダウンロード

・ファイル名調整

・外部システムへのアップロード

が API接続で工数ゼロに。

もともとResuMAKERには、面談記録や登録データからレジュメを自動生成するAI機能が備わっており、担当者は内容確認と微調整のみでレジュメを仕上げることができます。

今回のAPIにより、生成したレジュメを外部システムへそのまま自動登録できるため、後工程の事務作業がゼロになります。

2｜カスタムテンプレートもAPIに対応

ユーザーが独自に追加したテンプレートもAPIの出力項目として利用可能。

各社が業務で利用している 独自フォーマットや書類レイアウトに合わせて、レジュメを最適な形式で自動生成・出力できます。

3｜PORTERS連携で実現する価値

PORTERSは人材紹介・派遣向けのクラウド型マッチングシステムで、候補者・求人・選考プロセス・売上管理まで一元化できるプラットフォームです。

今回のAPI連携により、以下のようなメリットが生まれます。

■ 将来の接続可能性

- ResuMAKERのAI要約・推薦文をそのままPORTERSへ反映面談後のレジュメ仕上げ → PORTERSへの登録までの流れがシームレスに。- 候補者DBの内容が常に最新に（情報の鮮度を維持）候補者のプロフィール、強み要約、推薦コメントなどが企業・営業・コンサルタント全員に即共有可能。- 面談→推薦→企業提出のリードタイムが劇的短縮候補者が輝く最初の一手をつくるスピードが上がるため、推薦スピード = 受注率UP に直結。- ResuMAKERをハブにしたデータ統合が可能に候補者の一次情報（面談内容・要約）をResuMAKERで生成し、PORTERSへ、さらにクライアント企業のATSへ、と「つながるタレントデータ基盤」として利用できる。

今回のAPIは「双方向対応」を前提に設計しているため、

・kintone

・Salesforce

・その他ATS / CRM

との連携についても、今後の開発で対応可能な拡張性を確保しています。

■ 利用シーン

ResuMAKERでレジュメ生成後、そのままPORTERSに自動反映

AI要約・推薦文を含む候補者情報がリアルタイム同期

スカウト用資料の作成 → PORTERSの企業提出機能で即送付

レジュメのダウンロード→アップロードする「二度手間」が完全消滅

コンサルタント1人あたりの推薦生産性が向上

■ 代表コメント

採用業務におけるレジュメ作成は、依然として多くの工数が発生する領域です。

ResuMAKERは今回のAPIリリースにより、外部システムとつながるレジュメ自動化プラットフォームへ進化しました。

今後もAI技術を活かし、面談の要約や推薦文生成など、採用プロセス全体の効率化をさらに推進してまいります。

ResuMAKERは、採用現場の作業を極限まで削り、人が担うべき判断とコミュニケーションに集中できる世界を目指します。

■ResuMAKERとは

ResuMAKERとは、レジュメ(Resume)を作る(make)もの(er)の造語です。

その名の通り、人材紹介事業で欠かせないレジュメ（推薦状・履歴書・職務経歴書）を作成するツールです。

面談シーンを想定し、面談の録画データをResuMAKERに投入することで、推薦文や履歴書が自動で生成されます。

HR業界に特化したツールなので、議事録AIツールによる要約では洗い出すことのできない「求職者の特性を引き出す」文章生成が可能です。

サービスの詳細は下記ページからご確認いただけます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

■ 会社概要

ResuMAKERの詳細はこちら :https://willb.co.jp/resumaker/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes.jp&utm_campaign=20260128

会社名：株式会社ウィルビー

所在地：〒111-0032 東京都台東区浅草5-66-5

設立：2017年8月

代表者：代表取締役 江本亮

事業内容：採用支援サービス（jobMAKER、ResuMAKER、HRデータワープ等）の提供

Webサイト：https://willb.co.jp/

■ お問い合わせ先

株式会社ウィルビー 広報担当

メール：support@willb.co.jp