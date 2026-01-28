東急プラザ表参道「オモカド」LOCULにて特別なマーケットイベント「LOCUL MARKET vol.5」を2/14・2/15に開催！

株式会社リアルゲイト

【衣・食・音＝人×人】

ファッション、音楽、アート、美味しい料理、旨い酒、ヒト・コト・モノがシームレスにユルくつながることで、様々なコミュニケーションを創出し、新たな出会いや体験が生まれるコミュニティイベント。

前回延べ3,000人が来場した「LOCUL MARKET」の第5弾を、2026年2月14日（土）・15日（日）に開催します。

どなたでも気軽に参加できる、エントランスフリーのイベントです。ぜひお越しください。

特設サイト(https://locul.tokyo/locul-market5.html)

■LOCUL MARKETについて

東急プラザ表参道「オモカド」5階にあるコミュニティ型商店街「LOCUL」のコンセプトイベント。

いつもと違うLOCULで、出店者、来場者の垣根を越えた自然なコミュニケーションを楽しめる、2日間だけの特別なマーケットイベントです。

40以上の出店者・出演者が集まり、フリーマーケットやフード・ドリンクブースの出店、アーティストによる作品の展示販売、ワークショップ等を展開。

音楽ライブやDJによる選曲とともに、Rika Morikawaによるラウンジ空間のスタイリングが加わり、心地よい時間を過ごせる空間を演出します。さらに今回は「LOCUL meets CLUEL」として、ファッション誌「CLUEL」とのコラボレーション企画も実施予定です。

CONTENTS

■CLUEL SNAP CONTEST

ファッション誌「CLUEL（クルーエル）」初となる、読者参加型スナップイベント「CLUEL SNAP CONTEST」を開催。「一番お洒落な人を探せ！！」を掲げ、それぞれのスタイルや装いが際立つ来場者を会場でスナップ撮影、インスタグラムにて紹介、投票を行なう参加型イベントを開催。

自分の愛する「My Standard」を表現する場として、またファッションを通じたコミュニケーションが広がる場として本コンテンツを提供。会場には、この街を彩るファッショニスタたちが集います。

コンテストの詳細は、CLUEL公式インスタグラム（@cluelmagazine(https://www.instagram.com/cluelmagazine/)）にて随時お知らせいたします。

※会場の様子をインスタグラムやWebページ等に掲載する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■Rika Morikawa Lounge Styling（Supported by D&DEPARTMENT TOKYO）

インテリアスタイリスト／ライフスタイルインフルエンサーのRika Morikawa(https://www.instagram.com/rika__________________/)が、D&DEPARTMENT TOKYOのアイテムで会場内に特別なラウンジスペースをスタイリングします。

建築やデザインへの深い愛着と探究心を背景に、素材の魅力を引き出した家具や小物をセレクト。光や質感を活かしたスタイリングを得意とする彼女ならではの視点で構成された空間は、マーケットの賑わいの中にありながら、自然と人が集い、会話が生まれる“余白”のある居場所に。買い物の合間にふと腰を下ろし、自然と会話が生まれるような、LOCUL MARKET限定の心地よい時間をお過ごしください。

スタイリング協力：D&DEPARTMENT TOKYO(https://www.instagram.com/d_d_tokyo/)

「ロングライフデザイン」がテーマのストアスタイルの活動体。物販・飲食・出版・観光などを通して「息の長い、その土地らしいデザイン」を発掘、広く紹介する活動を行っています。

■FLEA MARKET

フリーマーケットエリアでは、ファッションを軸に、多彩なバックボーンを持つ11名の出店者が、それぞれの感性でセレクトしたアイテムが集結。LOCUL MARKETが大切にするのは、モノの先にある「人」との繋がり。アイテムの背景にあるストーリーに耳を傾けながら、思いがけない出会いを通じて、自身のスタイルをアップデートする特別な時間をお楽しみください。

■FOOD & DRINK

この日だけの美味しい料理、旨い酒が勢揃い。LOCUL内の飲食店舗に加え、マーケット限定のフードやドリンクが登場。片手で楽しむスナックから、お腹を満たす本格メニューまで、気軽に楽しめるラインナップ。NOMURA SHOTEN(https://www.instagram.com/nomura_shoten_tokyo/)からはこの時期ならではのチョコレートドリンクもご用意しました。買い物の合間に立ち寄ったり、音楽を聴きながら一息ついたりと、思い思いのブレイクタイムを。

■EXPERIENCE

LOCULならではのクリエイティブな体験型コンテンツも多数開催。

陶芸体験、リネンウォーターの調香体験、廃材を使ったアートワークなど、ワークショップを通じて、モノづくりの奥深さに触れることができます。モノを「買う」だけでなく、「つくる」「感じる」体験は、新しい自分に出会うきっかけに。ここでしか得られない、形に残る思い出を。

■MUSIC

5階フロアのサウンドは、レコードショップ／レーベルとしても知られるJazzy Sport(https://www.instagram.com/jazzysport.tokyo/)がDJ・アーティストをアサイン。フロアに流れる心地よい音楽とともに、買い物やフードをお楽しみください。

6階「おもはらの森」では、NORDER（ノーダー）(https://norder.jp/)のプロデュースによるライブステージを開催。NORDER がフォーカスする“ツギクルアーティスト”たちによるライブパフォーマンスを実施します。

■ART

普段は契約者限定のミーティングスペースに、2日間限定でアートを楽しむギャラリーが出没。期間限定で特別な展示企画をご用意しています。多様な表現が交差し、新たなインスピレーションが生まれる体験をお楽しみください。

その他、詳細情報は特設サイトまたはInstagramにて公開いたします。

特設サイト：https://locul.tokyo/locul-market5.html

Instagram：https://www.instagram.com/locul_omohara/

■開催概要

日程：2026年02月14日（土）11:00～20:00

2026年02月15日（日）11:00～20:00

場所：東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道「オモカド」 5F LOCUL

エントランス：フリー

主催：株式会社リアルゲイト

＜LOCULについて＞

Lo-Fi Culture Collectiveをコンセプトに、商業施設というモデルを超えた、街の文化を育てる新しいカタチのコミュニティ型商店街。利用者も出店者も、すべてがシームレスにつながることで、従来商業施設の「売り買いの場」から「体験・共感・共創を生むコミュニケーションの場」にアップデート。各出店者と利用者がこの場所で繋がり、共存し、共感し、多様な交流が、独創的なヒト、モノ、コトをつなげ、街に開かれたコミュニティー（ローカル）となっていく、新たなサードプレイスを目指します。

公式サイト：https://locul.tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/locul_omohara/

＜株式会社リアルゲイトについて＞

会社名：株式会社リアルゲイト

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10

設立：2009年8月24日

代表者：代表取締役 岩本 裕

事業内容：都心の築古ビルをスタートアップ向けオフィス、店舗、ホテル等へ再生する不動産再生事業

独自の技術力と企画運営力を強みに不動産の資産価値を最大化、環境負荷を低減するサステナブルな開発を通じた持続可能な街づくりの推進

公式HP：https://realgate.jp/

メディア型オフィス検索サイト：https://ordermade-tokyo.jp/

【お問い合わせ先】

■イベントに関するお問い合わせ

株式会社リアルゲイト 担当：佐藤

TEL：03-6804-3944 ／ E-mail：info_locul@realgate.jp