【新連載】『武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる』本日より「竹コミ！」にて連載スタート！
株式会社竹書房
『武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる』作品バナー
▼著者：吉舎和幸
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる』（著者：吉舎和幸）を「竹コミ！」で2026年1月28日(水）12：00より、連載開始いたします。
機械の魂(おっさん)と少女の願いがシンクロする時、世界の歪みをぶっ壊す！
【あらすじ】
おっさんが転生したのは…機械の身体!? 美少女と合体して世界を救え――。 えちえちロボアクション始動!!
【見どころ】
ロボ、美少女、合体、そして熱血という男の子が大好きなものをつめこみました。
【作家情報】
ロボ娘とSFをこよなく愛する。
著者X：https://twitter.com/kisakazuyuki
■「竹コミ！」について
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
編集部公式X
竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O
竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen
