AIで進化する次世代プロジェクト管理ツール「PJ Insight」に新機能追加　潜在リスクを早期に察知し、プロジェクトを成功へ導く

NCDC株式会社

NCDC株式会社(https://ncdc.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役：早津俊秀／以下、NCDC）の提供するプロジェクトマネジメントツール「PJ Insight(https://pj-insight.net/)」は、データに基づく客観的なインサイトでプロジェクトに潜む潜在的なリスクを洗い出すため、この度、新たに「AI分析」機能をリリースいたしました。

アンケート×AI分析×レポートによりプロジェクトの状況を可視化する「PJ Insight」

「PJ Insight」は、従来の進捗管理手法では難しかったプロジェクトに対するメンバーの本音や不安を収集し、時系列データとして可視化する一風変わったプロジェクトマネジメントツールです。



プロジェクトメンバーに対し週次アンケートを自動実施、回収した自由記述の回答をAIが分析して「プロジェクトの潜在リスク」「リスクの根拠」「先週との比較内容」を簡潔お伝えします。プロジェクトを逐次振り返るアンケートの自由記述には重要な兆候が含まれる一方で、読み解きには時間がかかっていました。また、解釈や課題抽出の質が読み解きを行うプロジェクトマネージャーの経験に依存しやすいという課題もありました。この度の新機能追加は、こうした課題に対応するためのものです。

「PJ Insight」5つの機能

「PJ Insight」多様な活用場面

- 週に一度のアンケート送信プロジェクトに関する設問を事前に設定することで、プロジェクトメンバーへ簡易的なアンケートを毎週自動的に送信。プロジェクトの状況で気になる事柄について、メンバーへ気軽に質問できます。- メンバーの心境を可視化送信したアンケートに対するメンバーの回答や総合評価、コメントを週ごとに一覧表示。プロジェクトメンバーの考えや、進め方に対する評価などを前週と比較しながら確認できます。- 改善策を伝える週次報告アンケートの回答を踏まえ、PMがプロジェクトの抱えるリスクやその対応計画のレポートを作成し送信。PMOはプロジェクトメンバーの声やPMの進行方針を毎週手短に確認できます。- プロジェクト状況の一覧化組織内のプロジェクト状況をまとめて一覧表示。懸念要素のあるプロジェクトに対しては併せて警告を表示することで、PMやPMOは組織内で注視すべきプロジェクトを人目で把握できます。- 【新機能】AIで隠れたリスクを自動検知AIが毎週のアンケート結果を自動で分析し、「プロジェクトの潜在リスク」「リスクの根拠」「前週との比較内容」を簡潔に要約してお伝えします。プロジェクトの状況を左右する重要な兆候が含まれるアンケートの自由記述の読み解きを標準化することで、時間の短縮を実現。また、読み解きを行うPMの経験に左右されないため、経験の浅いメンバーでもプロジェクトの抱える重要な課題や論点にスムーズにアクセスできるようになります。

「PJ Insight」は、以下のようなさまざまなプロジェクトにおいて活用が可能です。

「PJ Insight」30日間無料トライアル

- PMOによる複数プロジェクトの横断的な状況把握- 大規模プロジェクトの進捗可視化- 新人PMの円滑なプロジェクト運用とサポート- 外部委託先の開発状況やメンバーコンディションの把握 ほか

「PJ Insight」を実際にご体験いただける30日間の無料トライアルをご用意いたしました。

関連無料ウェビナー開催

- 無料トライアルお申し込みページ：https://app.pj-insight.net/signup- - ご登録に際し、お支払い情報は必要ありません。- - 無料トライアル期間が過ぎても自動継続されません。

新機能のご提供開始にあたり、無料ウェビナーを開催いたします。

AIが示す兆候をどう読み取り、どのタイミングで手を打つか。AI時代に求められる「先読みマネジメント」の考え方と、AI分析をプロジェクト運営に活かす実践的な視点を解説いたします。

ウェビナーのみのご参加も歓迎です。ぜひお気軽にお申し込みください。

「PJ Insight」サービス詳細

会社概要

- タイトル：「AI時代のプロジェクト管理 ― QCDの先にある『先読みマネジメント』」- 講演者：NCDC株式会社 プロダクトマネージャ・シニアエンジニア 武方 順平- 開催日時：2026年2月13日（金）11時00分～12時00分- 場所：オンラインセミナーですので、インターネットにつながる環境さえあればどこからでもご参加いただけます（Zoomの利用を想定しています）- 参加費：無料- 主催：NCDC株式会社- ウェビナー詳細ページ：https://ncdc.co.jp/seminar/10391/- お申し込みはこちらから：https://form.k3r.jp/ncdc/webseminer20260213- サービスサイト：https://pj-insight.net/- プランと料金- - スタータープラン──\30,000／月（税抜き）- - - 小規模な組織・チーム向け- - - メンバー招待100人まで- - - プロジェクト作成10個まで- - スタンダードプラン─\50,000／月（税抜き）- - - 中規模な組織・チーム向け- - - メンバー招待100人まで- - - プロジェクト作成50個まで- - プロプラン─────\100,000／月（税抜き）- - - 大規模な組織・チーム向け- - - メンバー招待100人まで- - - プロジェクト作成100個まで

NCDC株式会社は、AI・IoT・クラウド等のテクノロジーとUX/UIデザインを駆使し、企業の新規事業創出、業務変革、そして内製化の取り組みを支援するデジタルイノベーションファームです。

お問い合わせ先

- 社名：NCDC 株式会社（NCDC co.,Ltd.）- 所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-2-1 岸本ビルヂング 6F- URL：http://ncdc.co.jp/- TEL：050-3852-6483- 設立日：2011年3月1日- 代表者：代表取締役：早津 俊秀（はやつ としひで）- 資本金：33,440,000 円- 事業内容：ビジネスコンサルティング、UI/UX コンサルティング、システム・インテグレーション、クラウドサービスの開発

NCDC株式会社 マーケティング担当：新原

E-mail：info@ncdc.co.jp