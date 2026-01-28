Nujabes設立のレーベル「tribe」とHypebeast x SURF Musicが共同開催した巨勢典子 “Still I Miss You” サンプリングコンテストの最優秀作品が発表

SURF Music

Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、世界中の音楽クリエイターやレーベルなどのバイヤーが未発表楽曲を共有し、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進するデジタルマーケットプレイスの「SURF Music」は、Nujabes設立のレーベル「tribe」、およびHypebeastと連携して開催したサンプリングコンテスト「巨勢典子 “Still I Miss You” サンプリングコンテスト Presented by SURF Music × Hypebeast × tribe (Nujabes Label)」の最優秀作品がAmiideの「but I still miss U」に決定したことをを発表します。

「Still I Miss You」は、Nujabesの名曲「reflection eternal」でサンプリングされた作曲家 / ピアニスト・巨勢典子の「I Miss You」の続編で、2025年10月にリリースされた楽曲です。

最優秀作品として選出されたJyodan（prod. by Amiide）の楽曲は、ピアノの旋律を活かしたビートメイクと、耳に残るフックの完成度が評価され、1月28日（水）に配信リリースされました。

巨勢典子コメント

「Still I Miss You」は去年生まれました。この静かなピアノ曲に新しい風を纏わせて、こんな素敵な世界に誘ってくれました。

ワクワクする景色を見せてくれてとてもとても嬉しいです。

ありがとうございます。

【楽曲情報】

配信日：2026年1月28日（水）

タイトル：but I still miss U

形態：デジタル・シングル

配信リンク：https://big-up.style/ynS2XazdtR

【入賞作品】

＜最優秀賞＞

2026/1/28配信「Jyodan feat. 巨勢典子 / but I still miss U」

＜優秀賞＞

2026/2/25配信「Shimon Hoshino feat. 巨勢典子 / A Wordless Letter」

2026/3/25配信「A.Valley・Polo San Pablo feat. 巨勢典子 / In This Life」

2026/4/22配信「SYO feat. 巨勢典子 / Eternal Waves」

2026/5/27配信「Rulmry. feat. 巨勢典子 / Still I Miss You(Rulmry.REMIX)」

2026/6/24配信「KAZUMURA feat. 巨勢典子、i-COASTE / phemeral Voice」



巨勢典子 プロフィール

作曲家・ピアニスト。Nujabes「reflection eternal」にて自身の楽曲「I Miss You」がサンプリングされたことで世界的に注目を浴びる。以降、国内外の音楽シーンと映像作品で幅広く活動。

NHKスペシャル「絶滅から救えるか 伝説のアムールヒョウ」音楽制作

映画『私の叙情的な時代』（任書劍監督）音楽制作（ぴあフィルムフェスティバル技術賞・企画賞受賞）

NHK「ニッポンの里山」「足元の小宇宙」楽曲参加（放送文化基金賞最優秀賞）

映画『花のあとさき』音楽制作（キネマ旬報文化映画賞受賞）

NHKスペシャル「新映像詩 里山」音楽制作（AIB国際メディアコンクール最優秀賞、ABU賞、ルミエール・ジャパン・アワード最優秀賞など多数受賞）

2024年、ヒプノシスマイク「fling posse」に谷川俊太郎とのコラボ曲「うそ」を提供

25枚目のアルバム『歩み』をリリース

2024～2025年 Nujabesトリビュートライブツアーに参加

Jyodanプロフィール

元CIRRRCLE、そして現Otomodatchiのメンバーとして活動するアメリカ出身のラッパー。アメリカのミリタリーに所属していた両親の影響で、東京の横田基地で育つ。

D.LEAGUEに参画するダンスチームavex ROYALBRATSへの楽曲提供や、au povoのコマーシャル楽曲提供など東京で活躍している。現在はハワイに拠点を移し、自身の表現によりフォーカスしたソロ活動にも力を入れている。



Amiideプロフィール

東京とロンドンを基盤に活動する日本人R&Bシンガーソングライター。LAの大学で映画専攻を卒業したのち、音楽の道を目指すために帰国。2020年には、所属していたHip-hopクルーCIRRRCLEが解散。2018年にリリースした「Fast Car」はSpotifyのグローバルプレイリストNew Music Fridayに掲載され、国内外で注目される。

一時的に活動を休止していたが、8月11日には、ソロ曲「Better Miss Me」をリリース。BBC 1Xtraなどに取り上げられ、UKでも注目される。2022年2月にリリースされた「Picnic In The Park」は数々の巨大プレイリスト「Young & Free」に取り上げられ世界各国で聴かれている。2023年より、元CIRRRCLEのラッパーJyodanと共にOtomodatchiというユニットを組み、7月6日にはTAILのオープニングアクトを務める。2025年にSurf Musicとm-flo共同開催の「come again」リミックスコンテストで、Surf Select賞を受賞。

SURF Musicの提供するサービス

SURF Musicは「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、音楽クリエイターとレーベルなどのバイヤーをつなぐデジタルマーケットプレイス。2023年3月にグローバルローンチを果たし、現在約4万人のユーザーが登録。未発表デモ音源の共有や、楽曲リクエスト「コンペ情報」を通じた効率的なマッチングを実現しています。

AIが自動付与する楽曲タグや「マジックサーチ機能」により、求める楽曲を簡単に発見可能。また「SURF Sessions」では、クリエイター間のデータ共有やコミュニケーションをスムーズに行えます。すべての取引収益は100%クリエイターに還元。詳細はこちら(https://discover.surf/ja/creators)。



Hypebeastについて

2005年に設立されたHypebeastは、メンズコンテンポラリーファッションのリーディングプラットフォームです。カルチャー軸で好奇心旺盛なHypebeastは、世界中で起きているトピックスをピックアップし、編集主導のニュースやコマーシャルにおける主要なオンラインプラットフォームの1つとなりました。現在15カ国以上で展開しており、読者はファッション、アート、音楽、デザイン、ライフスタイルなど、カルチャーに関連性の高い最新のニュースや動向を知ることができます。詳しくは、Hypebeast.comをご覧ください。





