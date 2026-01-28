E-COMEGROUPより、MLBチームロゴがデザインされたマルチポーチが登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、MLBチームロゴがデザインされたマルチポーチを、2月上旬より発売いたします。



ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレスなど、世界的な人気を誇る球団を展開。人気チームのロゴをあしらったデザインで、スポーティーかつスタイリッシュな仕上がりとなっています。

程よいサイズ感で収納力もあり、ゴルフ用ポーチとしてはもちろん、普段のお出かけ用ポーチや旅行時の小物整理など、マルチに活躍するアイテムです。シンプルで使いやすいデザインのため、幅広いシーンでお使いいただけます。





MLBの世界観を日常に取り入れられるポーチとなっておりますので、ぜひチェックしてみてください。【Sales information】■Retail Stores・National retail stores【Price】■\4,290（tax included）



【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約 80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/