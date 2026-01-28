【うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park】2/11 ダンスレッスンプログラム「REN MJ STYLE - DANCE & MOTION-」を開催

株式会社ラスイートPDF版ダウンロード :https://prtimes.jp/a/?f=d24670-473-0a31238edaf3a72e1818408e5529c73a.pdf

「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」（総支配人：藤立 達哉、所在地：大阪市）では、2026年2月11日にダンスインストラクター「U-key」による特別レッスンイベント「REN MJ STYLE - DANCE & MOTION -」 を開催することをお知らせします。

レッスン風景

同施設のイベントに登場するたびに大盛況のダンサー「U-key」をインストラクターにお迎えし、キング・オブ・ポップMichael JacksonのダンススタイルとHIPHOPのダンススタイルを融合させた「MJ Style」で、誰でも楽しめるダンスレッスンプログラムをお届けします。ダンスは、音楽に合わせて身体を動かすことで心身の健康を促進し、楽しみながら短時間で軽やかに汗を流せます。ダンス初心者から上級者まで幅広い層に安心してご参加いただける内容となっておりますのでお気軽にご参加ください。日常をちょっと特別なステージに変えてみませんか。

レッスンの前後には、天然温泉をはじめとした大浴場で汗を流したり発酵食などのお食事を愉しんだり、心と身体を整えるウェルビーイングな時間をお過ごしいただけます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

関連URL：https://umekita-onsen.jp/event/8o-3gqscorj

＜REN MJ STYLE - DANCE & MOTION -＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/473_1_df5b4d9947b5752b6b35b0f1dd06633c.jpg?v=202601280151 ]

＜うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkについて＞

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となり健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。

公式サイト：https://umekita-onsen.jp/

大浴場ジム屋外温水インフィニティプール御食事処 発酵道 水蓮

＜株式会社ラスイートについて＞

ラスイートグループは、スモールラグジュアリーホテル、スイーツ&ベーカリー施設、温泉旅館、健康増進施設、コンベンション施設を経営・運営しています。既成概念にとらわれず、日本の宿文化と西洋のホテルの良さを融合した新しいホテルづくりに取り組み、心地よい空間の創出を目指しています。日本のおもてなしの精神が宿る上質なサービスを提供することにより、地域の活性化と地元貢献に寄与します。

ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランドラ・スイート神戸オーシャンズガーデン神戸みなと温泉 蓮ラスイートルパンビル

公式HP：https://la-suite.co.jp/