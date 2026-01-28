ハワイ州観光局 日本支局（所在地：東京都千代田区 代表：寺本 竜太）は、ハワイが誇るポリネシアの伝統航海カヌー「ホクレア（Hōkūleʻa）」の世界一周航海に密着した長編ドキュメンタリー映画『モアナヌイアケア』の上映会を、2026年3月7日（土）に東京・渋谷で開催します。「ホクレア」は、コンパスなどの計器を一切使うことなく、自然からのサインを読みながら大海原を渡る伝統航海カヌー。本映画は、2014 年から3年間、世界18 カ国150 以上の港に寄港し、先祖伝来の海の路をたどりながら約75,639kmを巡航した貴重な様子を収めたドキュメンタリーです。現代の技術がなかった時代に、航海士たちがいかにして航海を成し遂げたのか？また、世界を航海した「ホクレア」が、今私たちが考えるべき地球環境についても問いかけてくれる映像です。また、1975年に復活した「ホクレア」は昨年3月に50周年を迎え、現在は環太平洋航海に挑戦中。2027年には日本各地の港を訪れる予定です。ハワイ州観光局 日本支局は、”地球への思いやりを”を意味するマラマホヌア（Mālama Honua）をスローガンに掲げ、自然の力だけを使って世界中を航海し続け、環境保全や文化伝承の大切さを伝える活動を行なっているホクレアを所有する「ポリネシア航海協会」の活動を支援しています。自然と文化に敬意をはらい、互いにいたわり合う大切さを次世代に伝えることを使命とするポリネシア航海協会のドキュメンタリー映画上映会を通して、日本の皆様と一緒に地球への敬意やいたわりの心を育み、分かち合い、学び合い、日本とハワイの絆をより一層強化していくことを目指します。

＜イベント概要＞

ホクレア 長編ドキュメンタリー映画『モアナヌイアケア』上映会開催日：2026年3月7日（土） ※完全予約制 （申込締切：2月12日（木））時 間：受付12:30 開場13:00 開演13:30 終了16:30参加費：2,200円 （税込）定 員：150名 ※定員を超えた場合は抽選となります。主 催：ハワイ州観光局場 所：ヒューマントラストシネマ渋谷 8階※渋谷駅B1出口正面 （アクセス：https://ttcg.jp/human_shibuya/access/ ）

＜プログラム詳細＞

開催時刻：13時30分～16時30分所要時間：180分プログラム：・ハワイ州観光局より挨拶・ポリネシア航海協会からの動画メッセージ・『モアナヌイアケア』上映（153分)※当日ホクレア関連グッズの販売を予定しており、売り上げは全てポリネシア航海協会へ寄付します。

＜参加申込方法＞

参加をご希望の方は、以下の手順でお申し込みください。（申込締切：2月12日（木））（１）以下URL掲載のフォームから参加申込みhttps://www.allhawaii.jp/htjnews/9802/（２）参加可否のご案内ご入力いただいたメールアドレス宛に、2月20日（金）までに参加可否のご案内と決済用URLをお送りします。（３）参加費のお支払い決済URLより、参加費 2,200円（税込） をお支払いください。(事前オンライン決済） お支払い完了をもって、参加確定となります。

上映会ご参加の方の中から、抽選で5名様にホクレアグッズをプレゼント！

ホクレア 長編ドキュメンタリー映画『モアナヌイアケア』上映会にご来場いただいた方の中から、抽選で5名様に「ホクレア×アロハコレクション」コラボグッズをプレゼントいたします。ホクレア50周年を記念して、ハワイ生まれのブランド「アロハコレクション」とコラボして生まれた限定アイテムです。（当選者の発表は、後日賞品の発送をもって代えさせていただきます）

＜ホクレア（Hōkūleʻa）＞ポリネシアの伝統航海カヌー「ホクレア」は、コンパスなどの計器を一切使うことなく、星や太陽の動き、波や風の変化など、自然が与えてくれるヒントのみを使う伝統航海術による双胴船です。ポリネシア航海協会は、一度失われた伝統航海術を復元させ、1976年にハワイータヒチ間の航海に成功し、ハワイアンの先祖たちがポリネシアから偶然ハワイに漂流したという説を覆し、彼らが航路を理解し意図的にハワイにたどり着いたことを証明しました。その後、これまで50年近くに渡り、ハワイから太平洋の島々、日本、そして世界一周航海など、地球を約7周するほどの距離を航海してきたホクレアは、ハワイの伝統文化の象徴であり、ハワイの人々の誇りでもあります。ハワイ州観光局 日本支局は、「ポリネシア航海協会」の理念に賛同し、2027年に予定されているホクレアの日本寄港を支援。また、日本でその活動を広く伝えていくためにホクレア情報サイトでポリネシア航海協会の取り組みやホクレアの最新情報を随時公開しています。ホクレア情報サイト：https://www.allhawaii.jp/hokulea/

ハワイ州観光局 日本支局（Hawai‘i Tourism Japan）ハワイ州観光局 日本支局は、日本市場におけるハワイへの観光誘致活動を行っています。旅行業界との協力関係を構築しながら、プロモーション、イベント、広告宣伝、広報などのマーケティング活動を実施している他、ハワイ州政府やハワイ関連企業と協力し、日本とハワイの交流を深める活動も実施しています。【URL： https://www.allhawaii.jp 】