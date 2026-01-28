地下用途に最適な Roxtec UG™ シールとノックアウトスリーブ (KOS) は、常時水圧から施設を守る製品として広く採用されています。 お客様のニーズに応えるため、より大きなサイズの Roxtec UG™ シールとノックアウトスリーブ、アダプターを製品ラインナップに加えました。水の浸入・腐食・機器損傷・部分放電に起因するダウンタイムや停電は、大きなコスト要因となります。そのリスクを回避するのに役立つのが、Roxtec UG™ (地下) シールとノックアウトスリーブです。より大径のケーブルやパイプ、大きな管路口にも対応できるよう加わった製品を下でご紹介します。

Roxtec H3 250 UG™ - アルミ導体ケーブルへの移行に対応

ケーブルが銅導体からアルミ導体へと移行するのに伴い、現在多くの業界でケーブルが大径化しています。この傾向による業界ニーズに応えるのが、Roxtec H3 250 UG™ とノックアウト スリーブ KOS 250 です。 本シーリングソリューションは幅広い用途に適していて、もちろん電力ケーブルにも理想的です。 大径の電力ケーブルと大口径の配線ダクトが敷設されるデータセンターの建屋など、昨今の傾向に合わせて開発されました。

https://www.roxtec.com/jp/zhi-pin/shisutemukonponento/wan-xing-huremushiru/roxtec-h3-ug-/247709/

Roxtec H8 298 UG™ WOC - ファイバーケーブル引込口の省スペース化

Roxtec H8 298 UG™ WOC とノックアウトスリーブ KOS 298 は、急速に成長するデータセンター業界での大容量配線へのニーズを満たします。 本ソリューションはデータセンター業界で既に採用されていて、光ファイバーケーブルに理想的です。 本製品を使用すると、外径 60～64mm のチューブ 8 本を内径 300mm の開口部に全て収めて密閉処理が可能。8 本の 100mm ダクトを使う必要はなくなり、ケーブルピットも小さくできます。 マンホールの製造過程でコンクリートにスリーブを埋込んでから現場に輸送することで、すぐにシール材を取付けることも、将来増設をする際の予備スペースとしても取っておくことも可能です。

https://www.roxtec.com/jp/zhi-pin/shisutemukonponento/wan-xing-huremushiru/roxtec-h3-ug-/247665/

Roxtec ノックアウトスリーブアダプター - 深さとスペースを拡大

Roxtec ノックアウトスリーブは、ケーブルやパイプの敷設前でも密閉性を確保できます。施設の環境を建設中も建設後も乾燥した状態に維持したい場合、予備スペースを確保したい場合に役立ちます。 より使いやすくするために、ノックアウトスリーブアダプターを開発しました。 サイズ 100、150、200 の Roxtec ノックアウトスリーブの深さを拡張できる製品です。プレートを打抜いてシールを取付ける面とは反対側に電線保護管を接続できます。 アダプタはネジで機械的に固定できる機構なので、スリーブから滑り落ちるリスクがありません。 アダプタはコンクリートに埋込むか、スリーブを埋込んだコンクリートが硬化した後に取付けることも可能です。 埋込み後でも開口部がどこか判別しやすく、すぐに作業できます。・深さとスペースの拡張・管路との接続を可能に・コンクリート埋込み後もスリーブに取付け可能

https://www.roxtec.com/jp/zhi-pin/shisutemukonponento/fu-shu-pin/kos-accessories/

その他の Roxtec UG™ (地下) シーリングソリューションもご覧ください。https://www.roxtec.com/jp/naretsuziraiburari/shiringusoriyushiyon/roxtecdi-xia-yong-shiru/