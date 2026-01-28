株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、2026年1月お好きな文字をプリントできる”オリジナルタスキ”をリニューアル発売いたします。従来品は薄手生地の片面プリント仕様でしたが、今回のリニューアルでは、より丈夫な生地を採用し、両面プリント仕様へと改良しました。本商品は俺流総本家公式オンラインショップおよび楽天市場店にて、税込1,800円（追加料金なし）で販売いたします。販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

商品詳細

https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/34442.htmlお好きな文字を自由にプリントできる、俺流総本家の「オリジナルタスキ」。宴会やイベント、誕生日、送別会など、場の主役を一目で引き立てるアイテムとして人気の商品です。本商品は従来モデルからリニューアルし、 **丈夫な生地を使用した両面プリント仕様** へと改良しました。薄手で片面のみだった旧仕様と比べ、見た目の存在感と耐久性が向上し、写真映え・実用性ともにアップしています。プリントする文字は7文字まででしたら自由に指定可能で、 **文字数による追加料金は一切不要** 。スマートフォンからでも簡単に注文でき、オリジナル性の高いタスキを1枚から作成できます。忘年会・新年会・結婚式の二次会・誕生日パーティー・イベントスタッフ用など、幅広いシーンで活躍する商品です。

商品仕様

- 文字入れ：7文字まで- カラー：8色- 素材：トロマット（厚手で丈夫な生地）- サイズ：幅15cm、縦80cm

サービス概要

リニューアル商品：オリジナルタスキリニューアル日：2026年1月28日価格：税込1,800円（追加料金なし）販売店舗：https://soko.rms.rakuten.co.jp/auc-taiyou-sya/3mag/ title= 俺流総本家公式オンラインショップ

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。■楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。■語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。■高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務