ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園町1-1)は、野外ステージにて「豪華アニソンSPライブ＠ひらパー」を2026年3月8日(日)に開催します。国民的人気作の主題歌を手掛けるアニソン、特ソンの大人気アーティスト「福山芳樹」「きただにひろし」「大槻マキ」の３名が登場。アニソンから特撮まで数々の主題歌や挿入歌を披露します。アニソンライブだけでなく、アーティストのトークやコラボソングにも注目です。そのほか、ライブ終了後に本イベント限定のプレゼントが当たるスペシャル抽選会も実施します。

概要

【日時】2026年3月8日(日) 11:00～、14:00～ 各回 約60分 ※荒天時はショーの内容を一部変更または中止する場合があります。※11:00～、14:00～の内容は一部異なります。【場所】野外ステージ【料金】無料 ※別途ひらかたパーク入園料が必要です。【関連サイト】https://www.hirakatapark.co.jp/topics/25win-super-special-anison-live/

＜スペシャル抽選会＞

アーティスト全員の「サイン入りポスター」や「サイン入りひらパーオリジナルグッズ」が当たる ！ 〇参加方法 会場内に掲示されているQRコードを読み取り、抽選番号を発行してください。 ライブ終了後の抽選会にて、出演アーティストが当選番号を発表します。 ※プレゼントはアーティストからのお渡しではありません。 ○プレゼントラインナップ ・世界に一つだけの サイン入りポスター 各回3名／計6名 ・サイン入りひらパーオリジナルクリアファイル 各回3名／計6名

＜福山芳樹 プロフィール＞圧倒的な歌唱力とギターテクニックで知られるシンガーソングライター。アニメ『マクロス7』の主人公・熱気バサラの歌唱を担当し、劇中バンド「FIRE BOMBER」のボーカリストとして人気を博す。また、アニソン界最強ユニット「JAM Project」のメンバーとしても活躍し、数々の名曲を世に送り出している。代表曲：突撃ラブハート、PLANET DANCE、SEVENTH MOON、HOLY LONELY LIGHT、真赤な誓い、キングゲイナー・オーバー！、創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.＜きただにひろし プロフィール＞1994年のデビュー後、1999年にTVアニメ『ONE PIECE』の初代主題歌「ウィーアー!」でアニソンシンガーとしての地位を確立。同曲はゴールドディスク大賞に輝き、今や世代と国境を超えて愛される「アニメソングの金字塔」となっています。 その後も『ONE PIECE』をはじめ、数々の主題歌を歌い上げる一方、2002年からは「JAM Project」のメンバーとしても活動。ロックをルーツとした力強い歌声で、日本のアニソン文化を世界へ発信し続けるレジェンドです。代表曲：ウィーアー!、ウィーゴー!、OVER THE TOP、あーーっす!、僕らのスペクトラ（特撮ドラマ『ウルトラマンブレーザー』オープニング主題歌）、果てなき希望（『仮面ライダー龍騎』エンディングテーマ）、Revolution（『仮面ライダー龍騎』3rdエンディングテーマ）＜大槻マキ プロフィール＞TVアニメ『ONE PIECE』の初代EDテーマ「memories」で鮮烈なデビューを飾り、「RUN! RUN! RUN!」もヒットを記録。近年は日本国内にとどまらず、世界各地のステージで精力的に活動し、海外でも高い支持を集めています。2024年には、TVアニメ『ONE PIECE』放送25周年を機に、25年ぶりとなるEDテーマ「Dear sunrise」を担当。同作で担当してきた楽曲はいずれも自ら歌詞を手がけるなど、表現者として独自の存在感を確立し、物語の歩みに寄り添い続けてきたその歌声と言葉は、現在も世界中のファンに大きな感動を与え続けています。代表曲：memories、RUN! RUN! RUN!、Destiny、Dear sunrise

https://newscast.jp/attachments/PSFof9WQHvPDonV4CM46.pdf