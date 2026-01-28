【三重県伊賀市】忍者が市役所をジャック！？　伊賀市に“忍者市役所”開庁　窓口職員も忍者姿で対応

伊賀市

2026年2月2日、伊賀市役所本庁舎にて「忍者市役所開庁式」を開催。

忍者衣装をまとった窓口職員が市民を迎える、伊賀市ならではのユニークな取組がスタートします。

忍者市宣言から10回目の「忍者の日（2月22日）」を迎える節目の年、「忍者市月間(2月１日~28日）」を、市民・企業・行政が一体となって盛り上げ、伊賀市全体が忍者一色に染まります。

2017年2月22日「忍者市宣言」の様子

伊賀市では 2017年２月22日（ニンニンニンの日）に「忍者市」を宣言しました。

それから毎年２月を「忍者市月間」として、いろいろなイベントを行っています。

◎市長が宣言！忍者市役所、いざ開庁

開庁式では、市長が登壇し、「本日より忍者市役所が開庁します」と宣言します。

あわせて、新たに作成した「忍者の里・伊賀市」「忍者市役所」「忍者市月間」と記された垂れ幕（暖簾）や横断幕を披露。

市役所正面玄関が、一気に忍者ムードに包まれ、忍者市月間のスタートを華やかに演出します。

【忍者市役所開庁式】

開催日 2026年2月2日（月）8:45～9:00

場 所 伊賀市役所本庁舎 正面玄関

内 容 市長宣言、垂れ幕・横断幕披露 ほか

出席者 市長、副市長、産業農林部職員ほか

◎忍者衣装で窓口対応！日常業務も伊賀流

忍者市月間期間のうち、2月2日から6日まで、市役所本庁舎1階の窓口職員が忍者衣装を着用して業務を行います。普段はスーツ姿や平服の職員約120人が忍者に変身し、来庁者をお迎えします。

「市役所＝堅い」というイメージをやわらげ、伊賀市ならではの“忍者のおもてなし”を、日常の行政サービスの中で体感していただけます。

そのほか、市内の金融機関や観光・宿泊施設などでも、スタッフが忍者衣装を着用し、市民や来訪者をお迎えします。市内幼稚園の園児も忍者に変身します。

★忍者市月間（2月）市民・企業・行政が一体となった取組については、市ホームページで随時更新中！https://www.city.iga.lg.jp/0000013708.html

★忍びを感じろ！忍者の日～伊賀上野NINAJフェスタ2026冬の陣～

詳細はこちら https://www.iga-guide.com/recommend/event/february/ninjanohi.html

忍者市月間の取組紹介（一部）

・忍びを感じろ！忍者の日～伊賀上野NINJAフェスタ2026冬の陣～（22日）

・コミュニティバス「にんまる」1日無料乗り放題（22日）

・忍者市にちなんだ学校給食/公立小学校18校、中学校10校（18～20日）

・忍者市市長出前授業（18日）など