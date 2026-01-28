学年不問・大学生ビジネスコンテスト発「実践型マーケティングコミュニティ」学生と企業が“企画だけで終わらないマーケティング”を共創する「ROOKIES GUILD」始動！

株式会社Strobolights

株式会社Strobolights（本社：東京都町田市、代表取締役社長：羽田啓一郎）は、学年不問の大学生ビジネスコンテスト「CAREER ROOKIES（キャリアルーキーズ）」に参加した大学生を中心とした実践型コミュニティ、「ROOKIES GUILD（ルーキーズ ギルド）」を立ち上げました。

ROOKIES GUILDは、学生と企業がチームとなり、「企画提案で終わらないマーケティング」を実際のプロジェクトとして共創し、社会実装する場です。すでに大手総合電機メーカーおよび北海道の自治体が参画しており、学生と共にプロジェクトを推進中です。

さらに、企業向けにオンラインセミナーの開催も決定しました。

■ CAREER ROOKIESについて

CAREER ROOKIESは、学年不問の大学生を対象に、実際の企業課題に挑戦するビジネスコンテストです。過去2年間で約1,300名の学生が参加し、決勝大会は東京証券取引所で開催するなど、学生が本気でビジネスに向き合う場として高い評価を得ています。

■ ROOKIES GUILDとは

2025年12月に東京証券取引所 東証Arrowsで開催した決勝大会の様子

この度立ち上げたROOKIES GUILDは、CAREER ROOKIES出身の学生で構成される、実践型コミュニティ

です。学生の企画力・実行力を、企業や自治体の実プロジェクトに接続することを目的に立ち上げられました。

学生と企業が同じチームとして課題設定から実行・検証までを担い、「学生視点」と「企業の事業視点」を融合したマーケティングを共創します。

- 学生と企業が同じチームでプロジェクトを推進- 単発ではなく、継続的な共創関係を前提とした設計

学生にとってはリアルな実務経験の場となり、企業にとっては若年層理解や新しいマーケティング手法を実践的に検証できる場となります。

■ 参画事例

- プロジェクトの詳細は、CAREER ROOKIES、ROOKIES GUILDご紹介ページ(https://www.canva.com/design/DAG7vrg3N0U/YZYJOiyMEeLXODqF3h5sHg/view?utm_content=DA%5B%E2%80%A6%5Dhare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hff2c3b41af)からご覧いただけます。- また、公式note(https://note.com/rookies_strobo/m/m84975da44ed3)でプロジェクトの様子を公開しています。

現在、ROOKIES GUILDには

- 大手総合電機メーカー- 北海道の自治体

が参画。学生と共に、マーケティング・事業関連のプロジェクトを実施しています。実行まで伴走する共創型プロジェクトが特徴です。

■ 企業向けオンラインセミナー開催

イベントタイトル：

Z世代学生ライブ登壇！アンケートでも広告でもない “共創型マーケティング” の実例

～サービス・ブランドづくりに “使える” 学生のリアルな視点を公開～

開催日時：2026年2月26日（木）15:00～16:00

申し込み：https://guild20260226seminar.peatix.com アーカイブ配信あり

◆イベント概要

Z世代向けマーケティング施策において、アンケートや広告だけでは本音や行動が見えにくい課題があります。本セミナーでは、CAREER ROOKIES出身の学生がライブ登壇し、サービス・ブランドに対するリアルな意思決定プロセスや反応を公開します。さらに、学生と企業が共同で行う「GUILDトライアル」の導入事例も紹介します。

■ 今後の展望

◆おすすめ対象- Z世代・若年層向けマーケ施策担当者- 新規事業・新サービスのターゲット理解に課題を感じている方- アンケートや広告以外のアプローチを模索している方- ユーザー参加型／共創型マーケティングに関心がある方※採用目的ではなく、マーケティング・ブランド視点の内容です◆セミナー内容- Z世代マーケの「あるある」とよくある困りごと- Z世代学生のリアルな消費・情報接触の実態- 事例紹介・共創型マーケティングの実践- CAREER ROOKIES／ROOKIES GUILDの紹介◆登壇者情報- 羽田啓一郎（株式会社Strobolights 代表取締役社長／立命館大学客員教授）2003年立命館大学卒業後、株式会社毎日コミュニケーションズ（現マイナビ）に就職。企業の新卒採用支援に従事、2008年全社年間MVP受賞2013年より学生キャリア教育の新規事業立ち上げを担当。キャリア甲子園や課題解決プロジェクトなど複数の学生キャリア支援事業を創出2020年独立、株式会社Strobolightsを創業2023年12月、CAREER ROOKIESを立ち上げ大学教員としても活躍（立命館大学客員教授・武蔵野大学非常勤講師）、NHK・日経新聞等メディア登壇多数- Z世代大学生立教大学4年生・女性CAREER ROOKIESビジコンに複数回出場経験あり。

ROOKIES GUILDは、参画企業・自治体を拡大し、学生と企業の共創プロジェクトを継続的に創出していく予定です。「上手く見せる」から「共に創る」時代へ

ビジコンを起点とした企業のマーケティング活動を通して、学生と企業が共に成長する、新しい共創モデルを目指します。

■ 株式会社Strobolightsについて

弊社は企業理念「個人をしがらみから解放したい」を掲げ、キャリア・就活を軸にコンテンツ企画やイベント運営、採用ブランディングなどの事業を展開しています。

社名：株式会社Strobolights

本社所在地：東京都町田市

設立：2020年5月20日

代表者：代表取締役社長 羽田啓一郎

事業内容：キャリア教育コンテンツ開発・学生向けマーケティング・講師/プログラム企画開発、ビジネスコンテスト企画運営、学生と企業の共創コミュニティ運営

- 株式会社Strobolightsホームページ(https://strobolights.net/)- CAREER ROOKIES、ROOKIES GUILDページ(https://www.canva.com/design/DAG7vrg3N0U/YZYJOiyMEeLXODqF3h5sHg/view?utm_content=DA%5B%E2%80%A6%5Dhare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hff2c3b41af)- CAREER ROOKIES公式note(https://note.com/rookies_strobo/m/m84975da44ed3)

■ お問い合わせ

本プレスリリース、CAREER ROOKIES（学生向けビジコン）、ROOKIES GUILD（企業×学生の共創プロジェクトコミュニティ）についてはこちらからお問い合わせください。

https://form.run/@rookiesguild-support(https://form.run/@rookiesguild-support)