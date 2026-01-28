自炊派に嬉しい、独立野菜室付きコンパクト冷蔵庫が新登場！AQUA 3ドア冷凍冷蔵庫「AQR-23A」を発売

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、スタイリッシュなデザイン・カラーと省エネ・静音設計が特長の単身・少人数世帯向け冷凍冷蔵庫「SIMPLE＋（シンプル・プラス）」シリーズから、独立野菜室が付いた初の3ドアモデル「AQR-23A」を、2026年2月13日（金）に発売いたします。

コンパクトなのに大容量でスタイリッシュ。生活に豊かさをPLUS する「SIMPLE＋」シリーズに新たに加わった「AQR-23A」は、お部屋の雰囲気に合わせて選びやすいデザイン性と、庫内の可変性が高く生活スタイルによってレイアウトしやすい機能性を兼ね備えた、“自分らしい”選択ができるモデルです。また、インバーター搭載により省エネと静音を実現しており、日々の生活にやさしい設計が特長です。

ワンルームのようにスペースが限られたお部屋にもスッキリ収まるコンパクト設計ではありますが、シリーズ初の3ドアタイプで冷蔵室・野菜室・冷凍室に分かれており、収納力も抜群。現行モデル(品番：AQR-16A/17A）で新たに採用した個性的でトレンド感のある“くすみカラー”を本商品にも取り入れ、世代・年代を問わずお使いいただける、キッチンやインテリアに馴染みやすいデザインが魅力です。

【「AQR-23A」の主な特長】

- 一人暮らしでも独立野菜室付きが欲しい方へ！新生活におすすめの大容量3ドアモデル- コンパクト設計＆背面“壁ピタ”(※1)設置で省スペース化- インバーター搭載で省エネと静音設計を実現- 色馴染みの良い“くすみカラー”を採用

一人暮らしでも独立野菜室付きが欲しい方へ！新生活におすすめの大容量3ドアモデル

2ドアが主流の一人暮らし向け冷蔵庫に、独立野菜室付き3ドアモデルが登場！冷凍室は3段・68Lの大容量で、自炊派にさらに嬉しい仕様になりました。

- 冷蔵室：棚板に全幅の「ノーマル棚」と奥行きが半分の「ハーフ棚」を採用しているため、高さだけでなく奥行きも変えて庫内を自由にレイアウト可能。飲料や大きなお鍋、奥行きの必要な食品もらくらく収納。- 野菜室：バスケット付きで野菜の大きさに応じて整理がしやすい。おそうじ栓もついて衛生的。- 冷凍室：上段2段がバスケット・下段は冷凍ケースの計3段・68L。アイスなどの小さいものから、冷凍食品や様々な容器サイズの作り置きまでたっぷりストックできる。［まん中設置の独立野菜室］［小物も整理しやすい冷凍室］

コンパクト設計＆背面“壁ピタ”(※1)設置で省スペース化

本体幅53cmのコンパクト設計のため、限られたスペースにもスッキリ収まります。さらに、本体背面と壁の間に隙間を作る必要が無く、“壁ピタ”(※1)設置が可能なので、省スペース化が叶います。

※1：壁ピタは背面の設置のみとなります。

インバーター搭載で省エネと静音設計を実現

インバーターコンプレッサーを搭載することで、2021年省エネ基準達成率116%、年間消費電力量274kWh/年を実現。約19dB(※2)と静音性能も高く、静かで快適＆家計にやさしいモデルです。

※2:JIS C 9607規定の騒音試験による（冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時）。

色馴染みの良い“くすみカラー”を採用

キッチンやインテリアに馴染みやすい色合いの「オフホワイト」と「マットグレージュ」の2色展開。デザイン重視の方にもご満足いただける、飽きのこないスタイリッシュなデザインに仕上がりました。

【その他の特長】

- 閉め忘れをお知らせするドアアラーム機能（冷蔵室のみ搭載）- 刺身・鮮魚・肉などの生鮮食品が保存できる便利なフリーケース- 冷蔵室内は全段強化処理ガラス棚を採用

【商品概要】 3ドア冷凍冷蔵庫 SIMPLE＋シリーズ「AQR-23A」

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

＜お客さまのお問い合わせ先＞ 9:00～18:30（365 日）

アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル：0120-880-292

携帯電話からはナビダイヤル：0570-040-292（有料）