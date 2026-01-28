富士ソフト、Snowflakeとリセラー契約を締結、10社限定「トライアルサポート」無料キャンペーンを開始 -企業のデータ活用を加速、DX推進の第一歩を支援

富士ソフト株式会社

富士ソフト株式会社（代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：室岡 光浩）は、AIデータクラウドを提供するSnowflake Inc.とリセラー契約を締結しました。これを記念し、先着10社限定で「Snowflakeトライアルサポート」無料キャンペーンを開始します。

本キャンペーンでは、Snowflakeの試用に必要なアカウント作成や初期環境設定を富士ソフトが包括的に支援。お客様の検討段階での準備負担を軽減し、企業が迅速にデータ活用の可能性を体感できるようサポートします。

データ活用の重要性と課題

企業のDX推進において、膨大なデータの統合・分析は不可欠です。しかし、分散したデータの整理や分析環境の構築には大きな負担が伴います。Snowflakeは、クラウド上で柔軟なデータ基盤を提供し、AIなど最新技術を活用したデータ利活用を可能にするプラットフォームとして注目されています。

富士ソフトの強み：AIデータクラウド サービスパートナー「SELECT」としての実績

富士ソフトはデータ利活用の豊富な実績と経験、AI・クラウド・セキュリティインフラ構築のノウハウを活かし、Snowflakeによる柔軟なAIデータ分析基盤の構築を提案、お客様の業務効率化や意思決定の高度化を支援してまいりました。2024年には、Snowflakeを熟知した専門的なプロフェッショナル人財を有し、同製品を活用したデータ基盤の構築実績を持つパートナーとして、Snowflake Partner NetworkのAIデータクラウド サービスパートナー「SELECT」に認定されています※1。そしてこの度、リセラー契約を締結しました。今後は、国内トップクラスとなるSnowflake認定資格技術者100名以上の育成を目指します。また業界別ユースケースも整備し、お客様のDX推進における中核的役割を果たすパートナーとしての支援力を高めてまいります。

「Snowflakeトライアルサポート」無料キャンペーン

対象企業枠：先着10社

トライアル期間：30日間

Snowflake について

Snowflakeは、AI時代のためのプラットフォームとして、企業がより迅速にイノベーションを実現し、データからより多くの価値を引き出すことを支援します。数百の世界最大規模の企業を含む12,600社以上のお客様が、SnowflakeのAIデータクラウドを活用し、データやアプリケーション、AIの構築・活用・共有を実践しています。Snowflakeにより、データとAIはすべての人にとって変革の力となります。詳しくは snowflake.com/ja(https://www.snowflake.com/ja/)（ニューヨーク証券取引所：SNOW）をご覧ください。

関連情報

富士ソフトのデータ分析・利活用ソリューション

データ分析・利活用プラットフォームの導入を、戦略立案から構築、運用に至るまでトータルでサポート。データに基づく迅速な経営判断と的確な意思決定を支援し、顧客生涯価値（LTV）の最大化を目指します。

データ分析・利活用ソリューションメニュー

※1 富士ソフト、AIデータクラウドSnowflakeのAIデータクラウド サービスパートナーに認定

