毎週金曜、午後が人生になる。

株式会社ナムコミュニケーション

～ 金曜日の午後を、社員に返す。家族や大切な人との時間を、働き方の中心に。～

当社は、働き方改革の一環として、2026年2月より「NAMU DAY」を拡大実施することをお知らせいたします。

近年、社員のライフステージは多様化しており、既婚者の増加をはじめ、家族やパートナーとの時間を大切にしたいという価値観がより一層高まっています。当社では、こうした変化に対応し、仕事とプライベートの両立をより実現しやすい環境を整えるため、本制度の拡大を決定しました。

「NAMU DAY」は、社員一人ひとりが平日の午後という貴重な時間を、自身の人生のために使えることを目的とした取り組みです。プライベートの充実が心身の健康を支え、結果として仕事のパフォーマンスや創造性の向上につながると考えています。



■「NAMU DAY」拡大実施の概要

～ 金曜日の午後を、社員に返す。

家族や大切な人との時間を、働き方の中心に。 ～

開始時期：2026年2月

対象日：毎週金曜日

勤務時間：9:00～13:00（午前勤務）

補足事項：毎月第1週目の金曜日は通常勤務（9:00～18:00）

本制度により、社員は平日の午後を家族との団らん、パートナーとの時間、自己研鑽、リフレッシュなどに充てることが可能となります。



■ 今後の展望

当社は今後も、社員の多様な価値観やライフスタイルを尊重しながら、柔軟で持続可能な働き方の実現を目指してまいります。

社員一人ひとりがプライベートを大切にしながら働ける環境づくりを通じて、企業としての成長と社会への価値提供を両立していきます。

・会社名：株式会社ナムコミュニケーション

・URL : https://namujapan.com/