【平日ディナー限定】Pizzeria NICOLA六甲店で、ふわしゅわスフレパンケーキが1/28より復活

株式会社S.C WORTH

ふわしゅわスフレパンケーキ

「また食べたい」の声が、いちばん多かったデザートが帰ってきました。


Pizzeria NICOLA六甲店(兵庫県神戸市灘区)では、ふわしゅわ食感のスフレパンケーキを


2026年1月28日（水）より、平日ディナー限定で復活提供いたします。



以前ご好評をいただいていた本商品は、


低温でじっくりと焼き上げることで生まれる、


口に入れた瞬間にほどける“ふわっしゅわっ”とした食感が特長の一皿です。


ピッツェリアイタリアンとして料理に向き合ってきたNICOLAならではの、


食後でも軽やかに楽しめるデザートに仕上げました。



「ディナータイムでも食べたい」


「仕事帰りに、甘いもので締めたい」


そんなお客様の声を受け、今回の復活が決定しました。





平日ディナー限定｜選べる2種のスフレパンケーキ


・ プレーンスフレパンケーキ


　粉糖と生クリームで仕上げた、素材の味を楽しむ定番の一皿



・ 抹茶チョコスフレパンケーキ


　抹茶のほろ苦さとチョコレートソースの甘さを合わせた、満足感のあるデザート



※ご注文後に焼き上げるため、提供まで20～30分ほどお時間をいただく場合がございます。





平日ディナー限定「シェアコース」



スフレパンケーキの復活と同時に、


平日のディナー限定を気軽に楽しめる


新しいコースもご用意しました。



前菜・サラダ・ピッツァorパスタをバランスよく組み合わせた、


ワンドリンク付きの平日限定ディナーコースです



複数名でシェアしやすい構成で、平日のゆったりしたディナーシーンに最適です。









店内は、かわいいロゴが大きく描かれています♪

イタリア産赤ワインの極旨ボロネーゼ


自家製モッツァレラと水牛モッツァレラのD .O.C

自家製ブッラータチーズのトマトピザ

【 店舗情報】


Pizzeria NICOLA 六甲店


所在地：兵庫県神戸市灘区高徳町４ー１－１２


業態：ナポリピザと生パスタのイタリアン


提供開始日：2026年1月28日（水）17:00～


提供時間：平日ディナータイム限定



【 問い合わせ】


本件に関するお問い合わせ


Pizzeria NICOLA 六甲店


TEL：078-862-8255


MAIL：sc0501@scworth.net


Instagram：https://www.instagram.com/pizzeria_nicola_rokko_25la/.


※取材・撮影・試食のご相談も承っております。