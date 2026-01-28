【平日ディナー限定】Pizzeria NICOLA六甲店で、ふわしゅわスフレパンケーキが1/28より復活
ふわしゅわスフレパンケーキ
「また食べたい」の声が、いちばん多かったデザートが帰ってきました。
Pizzeria NICOLA六甲店(兵庫県神戸市灘区)では、ふわしゅわ食感のスフレパンケーキを
2026年1月28日（水）より、平日ディナー限定で復活提供いたします。
以前ご好評をいただいていた本商品は、
低温でじっくりと焼き上げることで生まれる、
口に入れた瞬間にほどける“ふわっしゅわっ”とした食感が特長の一皿です。
ピッツェリアイタリアンとして料理に向き合ってきたNICOLAならではの、
食後でも軽やかに楽しめるデザートに仕上げました。
「ディナータイムでも食べたい」
「仕事帰りに、甘いもので締めたい」
そんなお客様の声を受け、今回の復活が決定しました。
平日ディナー限定｜選べる2種のスフレパンケーキ
・ プレーンスフレパンケーキ
粉糖と生クリームで仕上げた、素材の味を楽しむ定番の一皿
・ 抹茶チョコスフレパンケーキ
抹茶のほろ苦さとチョコレートソースの甘さを合わせた、満足感のあるデザート
※ご注文後に焼き上げるため、提供まで20～30分ほどお時間をいただく場合がございます。
平日ディナー限定「シェアコース」
スフレパンケーキの復活と同時に、
平日のディナー限定を気軽に楽しめる
新しいコースもご用意しました。
前菜・サラダ・ピッツァorパスタをバランスよく組み合わせた、
ワンドリンク付きの平日限定ディナーコースです
複数名でシェアしやすい構成で、平日のゆったりしたディナーシーンに最適です。
店内は、かわいいロゴが大きく描かれています♪
イタリア産赤ワインの極旨ボロネーゼ
自家製モッツァレラと水牛モッツァレラのD .O.C
自家製ブッラータチーズのトマトピザ
【 店舗情報】
Pizzeria NICOLA 六甲店
所在地：兵庫県神戸市灘区高徳町４ー１－１２
業態：ナポリピザと生パスタのイタリアン
提供開始日：2026年1月28日（水）17:00～
提供時間：平日ディナータイム限定
【 問い合わせ】
本件に関するお問い合わせ
Pizzeria NICOLA 六甲店
TEL：078-862-8255
MAIL：sc0501@scworth.net
Instagram：https://www.instagram.com/pizzeria_nicola_rokko_25la/.
※取材・撮影・試食のご相談も承っております。