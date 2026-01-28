【平日ディナー限定】Pizzeria NICOLA六甲店で、ふわしゅわスフレパンケーキが1/28より復活

株式会社S.C WORTHふわしゅわスフレパンケーキ

「また食べたい」の声が、いちばん多かったデザートが帰ってきました。

Pizzeria NICOLA六甲店(兵庫県神戸市灘区)では、ふわしゅわ食感のスフレパンケーキを

2026年1月28日（水）より、平日ディナー限定で復活提供いたします。

以前ご好評をいただいていた本商品は、

低温でじっくりと焼き上げることで生まれる、

口に入れた瞬間にほどける“ふわっしゅわっ”とした食感が特長の一皿です。

ピッツェリアイタリアンとして料理に向き合ってきたNICOLAならではの、

食後でも軽やかに楽しめるデザートに仕上げました。

「ディナータイムでも食べたい」

「仕事帰りに、甘いもので締めたい」

そんなお客様の声を受け、今回の復活が決定しました。

平日ディナー限定｜選べる2種のスフレパンケーキ

・ プレーンスフレパンケーキ

粉糖と生クリームで仕上げた、素材の味を楽しむ定番の一皿

・ 抹茶チョコスフレパンケーキ

抹茶のほろ苦さとチョコレートソースの甘さを合わせた、満足感のあるデザート

※ご注文後に焼き上げるため、提供まで20～30分ほどお時間をいただく場合がございます。

平日ディナー限定「シェアコース」

スフレパンケーキの復活と同時に、

平日のディナー限定を気軽に楽しめる

新しいコースもご用意しました。

前菜・サラダ・ピッツァorパスタをバランスよく組み合わせた、

ワンドリンク付きの平日限定ディナーコースです

複数名でシェアしやすい構成で、平日のゆったりしたディナーシーンに最適です。

店内は、かわいいロゴが大きく描かれています♪イタリア産赤ワインの極旨ボロネーゼ自家製モッツァレラと水牛モッツァレラのD .O.C自家製ブッラータチーズのトマトピザ

【 店舗情報】

Pizzeria NICOLA 六甲店

所在地：兵庫県神戸市灘区高徳町４ー１－１２

業態：ナポリピザと生パスタのイタリアン

提供開始日：2026年1月28日（水）17:00～

提供時間：平日ディナータイム限定

【 問い合わせ】

本件に関するお問い合わせ

Pizzeria NICOLA 六甲店

TEL：078-862-8255

MAIL：sc0501@scworth.net

Instagram：https://www.instagram.com/pizzeria_nicola_rokko_25la/.

※取材・撮影・試食のご相談も承っております。