モリサワ 「page2026」に出展【2/18～20・東京】
株式会社モリサワ（代表取締役社長：森澤彰彦 本社：大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ）は、2026年2月18日（水）から20日（金）までサンシャインシティ（東京・池袋）にて開催される「page2026」に出展します。
本展示会では、デスクトップフォント・Webフォントともに新プランも登場し、より便利に使えるサブスクリプションサービスMorisawa Fontsや、新書体をはじめとする各種フォントソリューションのほか、営業担当などビジネスパーソン向けの研修“「伝わる」資料デザインプログラム”などご提案します。
モリサワブースでは、アンケートご回答の方にMorisawa Fonts書体見本帳2025-2026をプレゼントします。※各日数量に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、お早めにお立ち寄りください。
開催概要
名称：page2026
日時：2026年2月18日（水）～20日（金）10:00～17:00
会場：サンシャインシティ
ブース番号 D-45（文化会館ビル2F 展示ホールD）
詳細はこちら（https://page.jagat.or.jp/）
出展内容
〈フォントソリューション〉
・Morisawa Fonts（https://morisawafonts.com/）
・2025-2026年新書体（https://new.morisawafonts.com/2025-2026/）
・各種フォントソリューション活用事例展示
〈ビジネスパーソン向け研修プログラム〉
・「伝わる」資料デザインプログラム（https://fontswitch.jp/design_program）
●本件に関するお問い合わせ
株式会社モリサワ コーポレート・ブランディング部 広報宣伝課
E-mail: pr@morisawa.co.jp