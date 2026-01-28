モリサワ 「page2026」に出展【2/18～20・東京】

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ（代表取締役社長：森澤彰彦 本社：大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ）は、2026年2月18日（水）から20日（金）までサンシャインシティ（東京・池袋）にて開催される「page2026」に出展します。

本展示会では、デスクトップフォント・Webフォントともに新プランも登場し、より便利に使えるサブスクリプションサービスMorisawa Fontsや、新書体をはじめとする各種フォントソリューションのほか、営業担当などビジネスパーソン向けの研修“「伝わる」資料デザインプログラム”などご提案します。

モリサワブースでは、アンケートご回答の方にMorisawa Fonts書体見本帳2025-2026をプレゼントします。※各日数量に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、お早めにお立ち寄りください。

開催概要

名称：page2026

日時：2026年2月18日（水）～20日（金）10:00～17:00

会場：サンシャインシティ

ブース番号 D-45（文化会館ビル2F 展示ホールD）

詳細はこちら（https://page.jagat.or.jp/）

出展内容

〈フォントソリューション〉

・Morisawa Fonts（https://morisawafonts.com/）

・2025-2026年新書体（https://new.morisawafonts.com/2025-2026/）

・各種フォントソリューション活用事例展示

〈ビジネスパーソン向け研修プログラム〉

・「伝わる」資料デザインプログラム（https://fontswitch.jp/design_program）

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ コーポレート・ブランディング部 広報宣伝課

E-mail: pr@morisawa.co.jp