モリサワ 「page2026」に出展【2/18～20・東京】

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ（代表取締役社長：森澤彰彦 本社：大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ）は、2026年2月18日（水）から20日（金）までサンシャインシティ（東京・池袋）にて開催される「page2026」に出展します。



本展示会では、デスクトップフォント・Webフォントともに新プランも登場し、より便利に使えるサブスクリプションサービスMorisawa Fontsや、新書体をはじめとする各種フォントソリューションのほか、営業担当などビジネスパーソン向けの研修“「伝わる」資料デザインプログラム”などご提案します。


モリサワブースでは、アンケートご回答の方にMorisawa Fonts書体見本帳2025-2026をプレゼントします。※各日数量に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、お早めにお立ち寄りください。



開催概要


名称：page2026


日時：2026年2月18日（水）～20日（金）10:00～17:00


会場：サンシャインシティ


　　　ブース番号　D-45（文化会館ビル2F 展示ホールD）



詳細はこちら（https://page.jagat.or.jp/）



出展内容


〈フォントソリューション〉


・Morisawa Fonts（https://morisawafonts.com/）


・2025-2026年新書体（https://new.morisawafonts.com/2025-2026/）


・各種フォントソリューション活用事例展示



〈ビジネスパーソン向け研修プログラム〉


・「伝わる」資料デザインプログラム（https://fontswitch.jp/design_program）



●本件に関するお問い合わせ


株式会社モリサワ コーポレート・ブランディング部 広報宣伝課


E-mail: pr@morisawa.co.jp