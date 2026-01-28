医療モール開発、将来予測で判断へ。2050年までの医療需要と地価を可視化する分析ツールを当面無料公開

株式会社グライダーアソシエイツ

医療モール経営の羅針盤を目指す株式会社マゼランメディカル（本社：東京都品川区、代表取締役社長：杉本哲哉）は、現在β版として無料公開中の「医療モール市場動向ダッシュボード（神奈川県版）」において、大幅な機能アップデートを実施いたしました。

今回の機能拡張では、新たに「需要推計（人口・地価）」の分析タブを追加。さらに、既存の全体概況データについても最新（2025年11月時点）の数値へと更新し、より精度の高い意思決定を支援するツールへと進化させました。

■ 今回新たに公開した「需要推計」ダッシュボードについて

今回のアップデートでは、単なる現状把握に留まらず、2050年を見据えた「医療需要予測」と「立地戦略」という、中長期的な医療モール開発において不可欠な2つの軸を把握可能としました。

1. 人口データから医療需要ポテンシャルを可視化

神奈川県内の市区町村別に、以下の指標を用いて将来の医療需要を推計・可視化しています。

・2020年人口に対する2050年将来推計人口の維持率

・2050年将来推計人口における高齢者（65歳以上）割合

・地域の人口構成と年齢別受療率（令和5年 患者調査）をもとに推計した医療需要

これにより、

「将来人口は減少するが高齢化により医療需要は高まるエリア」

「人口・高齢化の両面から医療需要の伸びが期待されるエリア」

といった構造的な違いを、市区町村単位で直感的に把握することが可能となりました。

さらに、地域の人口構成と受療率（令和5年 患者調査）を掛け合わせ推計した医療需要に対して、現在の診療所供給量がどの程度不足・過剰なのかを示す需給ギャップを算出し、診療科目別に可視化しています。

需要推計（人口）イメージ

2. 土地価格データから立地リスク・ポテンシャルを可視化

土地価格に関しては、神奈川県における2021年～2025年の5年間の地価公示価格データを用い、以下の観点から分析しています。

・地価安定度：2021年から2025年までの5年間の土地公示価格の変動度

・地価トレンド：同期間の地価推移をもとに、上昇・下降傾向を指標化

これにより、

「地価が上昇傾向にあり、変動幅も大きいことから不安定なエリア」

「地価が横ばいで、変動が小さいことから安定したエリア」

といった、医療モール立地におけるリスクとポテンシャルを、地図と散布図で多面的に把握できます。

需要推計（地価）イメージ

3. 全体概況データの最新化（2025年11月時点）

神奈川県における医療モール軒数、入居診療所数、立地、開業年、診療科構成、Google口コミ評価などの基礎データを、2025年11月時点の最新データに更新しました。

刻々と変化する神奈川県内の医療モール市場動向を、よりリアルタイムに近い状態で反映しています。

全体概況イメージ

■ 医療モール市場動向ダッシュボード（β版：神奈川県）の閲覧方法

本ダッシュボード（β版）の閲覧は、以下の専用ページより必要事項をご入力いただくと、閲覧用URLを自動送付いたします。

ダッシュボード閲覧申し込みフォーム

https://magellan-medical.com/dashboard20260128/(https://magellan-medical.com/dashboard20260128/#:~:text=%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%8B%95%E5%90%91%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%88%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%89%88%E3%83%BB%E5%85%A8%E4%BD%93%E6%A6%82%E6%B3%81%20%CE%B2%E7%89%88%EF%BC%89%E9%96%B2%E8%A6%A7%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89)



なお、より良いサービス提供のため、使い勝手や表示項目に関するご意見・ご感想を幅広く募集しております。いただいたフィードバックをもとに、機能改善およびアップデートを進めてまいります。

■ 今後の展開

公開した神奈川県版の全体概況・需要推計に加え、京都府・大阪府とエリアを拡大し公開いたします。

そのほか、マゼランメディカルでは全国の医療モールを網羅した独自データベースに基づく「国内医療モール市場統計レポート（PDF版）」や「国内医療モール経営実態 医師アンケート結果」を定期的に発表する予定です。今後も各種レポートの発行や、医療モール経営者へのインタビュー記事の公開などを通じて、医療モールの経営支援・施策提言に資する情報発信を継続してまいります。



【会社概要】

■株式会社マゼランメディカル

本社：東京都品川区西五反田8-1-3 PMO五反田9F

設立：2024年11月14日

代表者：代表取締役社長 杉本哲哉

事業内容：医療モールにおける経営コンサルティング・戦略アドバイザリー事業

ＵＲＬ：https://magellan-medical.com/

※株式会社マゼランメディカルは、株式会社グライダーアソシエイツが出資するグループ会社です。

【本件に関するお問い合わせ】

医療モール経営に関する統計データに関するお問い合わせや、医療モール経営コンサルティングについてのお問い合わせは、以下のアドレス宛にお寄せください。

株式会社マゼランメディカル 事務局（担当：渋谷）：info@magellan-medical.com