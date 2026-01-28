2026年1月発売｜ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター「MINI Pico」登場発売記念で今だけ40％OFFキャンペーンを実施

深圳路知音科技有限公司

新しい年のスタートとともに、車内環境もアップデートしませんか？

2026年1月、手のひらサイズの超コンパクト設計で、有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化できる新型アダプターが新登場しました。

スマートフォンを毎回ケーブルで接続する手間をなくし、エンジンをかけるだけで自動接続。

小型ながら高性能で、日常の通勤から長距離ドライブまで、より快適でスマートなカーライフを実現します。

発売を記念して、今だけ40%OFFの特別割引キャンペーンを実施中です。

ケーブル不要のシンプルデザイン

■ MINI Picoの主な特長

・有線CarPlay／有線Android Autoをワイヤレス化

・エンジン始動で自動接続

・ナビ・音楽・通話・音声アシスタント（Siri／Google アシスタント）対応

・2.4GHz＋5.0GHzデュアルバンド対応による高速・安定通信

・約20.7×20.7×23.5mmの超小型設計で車内をスマートに演出

日常使いに求められる「安定性」と「使いやすさ」を重視した設計です。

【特別キャンペーン＆製品情報】

今回の新製品発売を記念し、いつも応援してくださる皆様へ、期間限定の大幅割引クーポンをご用意いたしました！

★楽天市場

キャンペーン限定クーポン獲得URL： https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TkFUWS1ORU5QLVNETFgtSDFXQg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TkFUWS1ORU5QLVNETFgtSDFXQg--&rt=)

★AMAZON

MINI Pico 商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6CBP4LW

キャンペーン期間： 2026年2月6日まで

通常販売価格 ： 9,999円

クーポン適用後 ： 5,950円

約【40％OFF】【数量限定】

割引コード：OTTOCAST525

⚠割引コード使用方法

１.商品をカートに入れる:

２.注文確認画面で割引コードを入力

３.入力後、割引が適用されていることを確認し、注文確定。

※万が一クーポンコードが適用できない場合は、6時間ほど時間をおいて再度お試しください。

Amazonシステム更新の影響による一時的な反映遅延ですのでご安心ください。

また、予備としてご利用いただける「OTTOCAST525A」もご用意しております。同じ割引額で適用可能ですので、どちらのコードも安心してご利用ください。

安心のサポート体制：

30日間無理由返品・返金対応

1年間の品質保証（不具合時の無償交換対応）

※期間限定＆数量限定のためお早めに！

■ OTTOCAST MINI Pico とは？

「MINI Pico」登場

従来の有線接続が必要だった Apple CarPlay／Android Auto を、ワイヤレスで快適に使えるようにする最新アダプターです。車載モニターとスマートフォンの間に接続するだけで、ケーブルの抜き差しなしにナビ、音楽、通話といった機能を直感的に操作できるようにします。

iPhone と Android の両方に対応し、毎回の接続設定を不要にする 自動再接続機能 や、複数端末をスムーズに使い分けられる マルチデバイス対応 を備えています。

コンパクト設計 & 高互換性 - 目立たないのに高性能

小さく、強く、美しく

本体は視界を妨げない超コンパクト設計。USBポートに装着しても車内の雰囲気を損なうことなく、自然に溶け込みます。

iPhone・Android両対応で、純正の有線CarPlay／Android Autoを搭載した車であれば、幅広い車種で使用可能。

複雑な設定やアプリは不要で、差し込むだけですぐに使える手軽さも魅力です。

自動再接続機能 - 毎回の接続設定は不要

乗るたびに、すぐ使える

一度接続したスマートフォンの情報を記憶し、次回以降はエンジンをかけるだけで自動的に再接続。

毎回ペアリング操作をする必要がなく、車に乗った瞬間からナビ・音楽・通話をすぐに利用できます。

通勤やお出かけ、帰省ドライブまで、待たせない快適なスタートを実現します。

マルチデバイス対応 - 最大2台のスマホ登録 & 切り替え

最大2台のスマホを記憶、ワンタッチ切替

仕事用とプライベート用など、複数のスマートフォンを使い分ける方にも最適。

本製品は最大2台までのスマートフォンを記憶し、物理ボタンを押すだけで接続端末をワンタッチで切り替えできます。

家族で車を共有する場合や、ドライバーが変わるシーンでも、スムーズでストレスのない操作を実現します。

純正操作に対応した音声・ボタンコントロール

SiriやGoogle アシスタントによる音声操作に対応。

さらに、ステアリングスイッチや車両純正ボタンからの操作も可能なため、運転中でも安全に操作できます。

FOTA（Over-the-Air）アップデート対応 - 未来の機能もキャッチアップ

いつでも、最新の状態へ

本製品はFOTA（無線アップデート）に対応しており、インターネット経由で簡単に最新ファームウェアへ更新できます。

機能改善や安定性向上、新たな対応機種への最適化など、購入後も進化し続ける設計。

常に最新の環境を保ちながら、長く安心してご利用いただけます。

対応機種

iOS 10以降、Android OS 11以降のスマートフォン(Samsung・Google製端末を含む一部機種)に対応。

また、純正有線CarPlay／Android Autoを搭載したほぼすべての車種(約98％以上)でご使用いただけます。

オットキャスト

■日本で多くのCarPlay製品の実績を持つOttocast社によって製造された製品であり、技適(220-JP7656)を取得しています。

日本語対応のプロフェッショナルサポート完備！

⭕使用方法などお困りの際には何でもお問合せください。

⭕1年間の無償保証付きで、返金や交換も安心してご利用いただけます。

オットキャスト 公式サイト

ブランドページ（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/ottocast

ブランドページ（楽天）：https://www.rakuten.co.jp/ottocaststore/

YouTube：https://www.youtube.com/@OTTOCAST_Amazon

X(Twitter)： https://x.com/OTTOCAST_AMZ

Instagram：https://www.instagram.com/ottocast_amazon_jp/

Ottocast（オットキャスト）は、10年以上のマルチスクリーン相互接続技術の開発経験を有し、先端技術を採用して信頼性の高い車載用電子パーツを研究開発・生産しております。OttocastはAmazonトップグローバルセラーであり、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、フランス、スペインなどを中心に70カ国以上で販売しております。お客様にご満足いただけるよう、商品づくりを目指し、1年間安心保証付き、日々サービス向上に努めています。