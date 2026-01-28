KYCコンサルティング、エイト・シーズ株式会社と再販代理店契約を締結

KYCコンサルティング株式会社

反社・コンプライアンスチェックツール「RiskAnalyze（リスクアナライズ）」を開発・提供するKYCコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：飛内尚正、以下KYCC）は、エイト・シーズ株式会社（本社：東京都／代表取締役：渋谷 翔一朗）と再販代理店契約を締結いたしました。

本契約により、エイト・シーズ社は当社が開発・提供する「RiskAnalyze」を再販代理店として取り扱い、販売活動を行います。当社は本パートナーシップを通じて、販売チャネルの拡充および提供体制の強化を図り、より多くの企業に対して高度なコンプライアンス対応を支援してまいります。

契約の背景と目的

企業を取り巻く取引環境が複雑化する中、反社会的勢力との関係遮断や継続的なリスク管理は、業種・企業規模を問わず重要な経営課題となっています。一方で、反社チェック業務は人手や経験に依存しやすく、属人化や工数負担といった課題を抱えるケースも少なくありません。

こうした背景を踏まえ、当社は「RiskAnalyze」の提供価値をより広く届けるため、販売力および顧客基盤を有するエイト・シーズ社と再販代理店契約を締結しました。両社の知見とネットワークを掛け合わせることで、企業のコンプライアンス体制構築と業務効率化を一層支援してまいります。

今後の展望

当社は本契約を通じて、「RiskAnalyze」の導入企業拡大を推進するとともに、反社・コンプライアンスチェックの高度化と運用負荷の軽減を両立する仕組みの普及を目指します。今後もパートナー企業との連携を強化し、安心・信頼を支える取引基盤の構築に貢献してまいります。

『RiskAnalyze』について

RiskAnalyzeとは、反社会的勢力やコンプライアンスなどのチェックを目的とした国内最大級のリスク情報専門データベースです。 国内1,000カ所、海外240カ所以上の国と地域からリスク情報を取得し、国立大学と共同開発したAIを活用して必要な情報のみをデータベースに集積・表示。

最短0.4秒で調査レポートを作成し、反社会的勢力・コンプライアンスのチェック時に発生する大量の手間・時間・コストを削減できます。



2025年1月現在、累計導入企業数は1,300社を数えます。

RiskAnalyzeの導入実績はこちら(https://riskanalyze.jp/case-studies/)

▶【0.4秒の速さを体験】実際のレポート作成デモを無料でご覧いただけます。

RiskAnalyzeの無料デモ体験はこちら(https://riskanalyze.jp/demo/)

KYCコンサルティング株式会社 代表取締役社長 飛内尚正コメント

このたび、エイト・シーズ株式会社様と「RiskAnalyze」に関するディストリビューター契約を締結できたことを、大変嬉しく思います。

反社・コンプライアンスチェックは、いまや一部の企業や業界に限られたものではなく、すべての企業にとって不可欠な経営基盤となっています。一方で、現場では依然として属人化や工数負担といった課題が残っています。

エイト・シーズ様は、顧客に寄り添った提案力と豊富な実績をお持ちであり、「RiskAnalyze」の価値をより多くの企業へ届けていただける最適なパートナーであると確信しています。

本パートナーシップを通じて、反社・コンプライアンスチェックの高度化と実務負荷の軽減を両立させ、安心・信頼を支える取引基盤の構築に一層貢献してまいります。

KYCコンサルティング株式会社会社概要

所在地：東京都千代田区平河町1-7-20 平河町辻田ビル 2階

代表取締役社長：飛内 尚正

株式会社エス・ピー・ネットワークでの執行役員を経て、リスクマネジメントやコンプライアンスチェック、そして反社チェックの重要性を深く認識。これらの分野における実務支援とコンサルティングを提供するため、52歳でKYCコンサルティング株式会社を設立。企業のリスク管理を強化し、持続可能な経営を支えるため、最新鋭のテクノロジーと膨大なデータベースを駆使しています。

公式サイト：https://www.kycc.co.jp/

エイト・シーズ株式会社 会社概要

会社名： エイト・シーズ株式会社

所在地： 東京都千代田区麹町3丁目1番地 麹町テラス5階

設立： 2025年4月

代表者： 代表取締役 渋谷翔一朗

URL： https://8-seas.jp

事業内容：

・製品開発事業（防犯製品の企画、販売、保守）

・バリューラウンドサービス事業（店舗の設備保全、アウトソーシング）

・リテール向けDXサービス事業（情報共有プラットフォームの開発、販売と保守）

反社チェックツール「RiskAnalyze」の導入に関するお問い合わせ

RiskAnalyze導入をご検討中の企業様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

無料トライアル・資料請求はこちら(https://riskanalyze.jp/demo/)

無料お見積りはこちら(https://riskanalyze.jp/estimate/)

上記以外の各種お問い合わせはこちら(https://riskanalyze.jp/contact/)

■本件に関する問い合わせ先

KYCコンサルティング株式会社 営業部 E-mail : info@kycc.co.jp