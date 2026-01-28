全国の快適空間面積30,000平米突破！ 整備工場快適空間「AirCLE（エアクル）」 夏までのエアコン導入に向け需要拡大、キュービクル基準改正が後押し

株式会社アプティ

整備工場向けに空調整備事業を行う株式会社アプティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）は、初期費用0円でエアコンと高速シートシャッターを設置できるサービス 整備工場快適空間「AirCLE（エアクル）」を、全国の整備工場に提供しています。整備工場快適空間「AirCLE」導入で実現した快適空間面積（※1）は、2026年1月に30,000平米を突破しました。

整備工場向けエアコン専用キュービクル「ピットキューブ」の需要拡大も、後押しとなりました。

＜関東圏 国産車ディーラー＞エアコン（オートグリル活用中）設置事例＜中国地域 トヨタディーラー＞高速シートシャッター設置事例

夏までの導入に向けて需要増加

整備工場快適空間「AirCLE（エアクル）」は、初期費用0円でエアコンと高速シートシャッターが導入できるサービスです。（※2）

また、整備工場向けエアコン専用キュービクル「ピットキューブ」の販売も行っています。

昨年の法改正により「職場における熱中症対策」が罰則付きで義務付けられ、整備工場の「エアコン設置」が急務となったことから、整備工場快適空間「AirCLE」の需要が伸びていました。

一方、省エネ施策の基準も改正され、現行のキュービクルは昨年で受注受付が終了。整備工場で新たにエアコンを設置するにはキュービクルの改造や増設が必要ですが、熱中症対策が必要な夏までの導入が、新規では不可能（最短2026年11月頃）となっています。

しかし、当社の「ピットキューブ」は、法改正に伴い量産体制を整え在庫を持つことにより、夏まで（最短2026年6月頃）の導入が可能です。「ピットキューブ」と併せた導入が急増したことから、整備工場快適空間「AirCLE」の普及拡大へとつながりました。

（※1）快適空間面積：当社のサービスでエアコンや高速シートシャッターを導入し、温度・湿度ともに快適な空調管理を実現した整備工場の床面積

（※2）ダイキン工業株式会社、シートシャッターメーカー2社、三井住友海上火災保険株式会社、ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社と連携

サービス概要１.

整備工場快適空間「AirCLE」

名称 整備工場快適空間「AirCLE」（読み：エアクル）

対象 全国のディーラー、自動車整備工場

特長 １.初期費用0円（月々の定額料金のみ）で、エアコンと高速シートシャッターを導入

（一括払いも可能です）

２.業界初の所有権転移型7年リースで、契約期間終了後は無償で譲渡

３.リース期間中はエアコンの故障修理費・メンテナンス0円、フィルター定期清掃つき

４.リース期間中はエアコンをIoTシステムでモニタリングし、法律（※3）への対応が不要

５.完全ワンストップ。通常は別手配となる施工も、メーカーが工事まで一括対応

（※3）空調機フロン排出制限法：3カ月に1度の簡易点検、一定規模以上の機器には1年または3年ごとの有資格者による定期点検が義務

内容

整備工場のエアコン設備導入に関する「費用負担」「作業負担」を軽減し、自動車整備士がより安心して働ける「夏涼しく冬暖かい」環境づくりを目的としたサービスです。

工場の大きさやレイアウトだけでなく、断熱素材、日当たり、熱負荷などを総合的に可視化し、整備工場ごとにフルオーダーメイドでご提案。高速シートシャッターは、素材の種類、窓の位置、そしてセンサーの種類まで最適なものをプロが選定します。

整備工場は、大きな資金を用意する必要がなく、高品質な設備を導入することができます。導入後は「故障修理・メンテナンス無料」「法定点検作業が不要」で、負担を最小限に抑えた運用が可能です。各業界の専門企業と連携しているため、煩雑なやりとりはすべて当社が引き受け、ワンストップでご利用いただけることも当サービスならではの強みです。

整備工場快適空間「AirCLE」公式サイト

https://aircle.upty.jp(https://aircle.upty.jp)

※今後、導入事例などを順次公開していく予定です。

サービス概要２.

ピットキューブ

名称 ピットキューブ

特長 １.省スペース設計（狭小な敷地でも導入可能）

２.標準化・量産対応（設計・製造を統一）

３.納期最短1週間（出荷開始後）

４.大幅なコストダウン（大手連携による大量生産で導入しやすい）

５.エアコン導入最適化仕様（整備工場の空調負荷に合わせた容量と構成）

６.設置が簡単（全国の電気工事会社ネットワークによる設置）

仕様 ・受電設備容量75kVA

・外形寸法：幅1,100mm×奥行き950mm×高さ2,010mm

・概算重量：800kg

詳細情報請求 / 注文予約受付

https://forms.gle/vihwsbzc7F217cFG7

※特別設計につき、製造個数に限りがあります。

月の受注上限に達した場合、翌月まで受付を一旦停止する場合もありますので、

あらかじめご了承お願いします。

＜導入ご検討中の企業様からのお問い合わせ先＞

株式会社アプティ 環境整備事業部 担当：勝俣

TEL：03-6694-2098

AirCLE（エアクル）について

AirCLEは、「Air（空気・快適な空間）」と「Circle（循環・つながり）」を組み合わせた造語です。

整備現場に自然な快適さを届け、持続可能な環境づくりと包括的なサポート体制を実現するという想いを込めました。

サービス開発の背景

当社は、自動車業界専門の求人サイト『カーワク』、トヨタディーラー専門の整備士求人サイト『トヨワク』などを運営し、自動車整備士の採用支援を行っています。

事業を通じ、自動車整備士に実施したヒアリング結果（※4）によると、「整備工場内が暑い・寒い」といった労働環境に関する意見が多いものの、整備工場側からは「労働環境を整備したいが、多額の費用がかかるため一気に実現できない」という声が寄せられました。

整備工場快適空間「AirCLE」は、自動車整備士と整備工場、双方の課題解決のために、各専門企業の協力のもと誕生しました。

単なる「費用負担軽減」ではありません。自動車整備士が安心して働ける環境をつくり、離職率の低下、作業効率向上を実現することで、整備業界全体の魅力と価値を高めることを目指しています。

（※4）転職希望整備士8,542名を対象にした「2024年 株式会社アプティ調査：転職エージェントによる面談を通じたヒアリング結果」

【会社概要】

社名 株式会社アプティ

代表 代表取締役 井田秀明

本社 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

サイト https://upty.jp/

創立 2009年2月

資本金 3億 8,000万円（関連会社含む）

従業員数 230名

事業内容 自動車/メカニック専門 総合人材サービス事業

外国籍人材サービス事業（採用・教育・管理）

HR tech / SaaS事業（産学連携）

出張整備事業

自動車用品製造・販売

自動車整備工場向け環境整備事業