無印良品「肌の天然水 全身用ミスト」を新発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、赤ちゃんから大人まで全身に使用できる保湿化粧水「肌の天然水 全身用ミスト」を2月4日(水)から、全国の無印良品の店舗およびネットストアで順次発売します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供しています。ケア用品においては、使用する原料を厳選し、デリケートな肌に配慮した商品を手に取りやすい価格で提供しています。

今回は無印良品のスキンケア商品の多くに使用されている、釜石の天然水を主成分として使用した、髪や顔、体など全身にうるおいを補給することができる保湿化粧水を新たに発売いたします。顔だけでなく、乾燥が気になる体やパサつきが気になる髪にも使用できる全身用ミストで、シュッと吹きかけるだけで手軽にうるおいを補給でき、毎日のケアに取り入れやすいことが特長です。釜石の天然水を使用するとともに、天然水以外の成分もすべて天然由来成分(※1)100％にこだわっています。赤ちゃんから大人までお使いいただけます。

商品特長は以下です。

■釜石の天然水を使用

釜石の天然水は、岩盤に降った雨から何十年もかけて濾過され、染み出して来た天然水です。軟水の中でも特に柔らかく、「ほんのり甘い」「口当たりがやわらかい」などの特長で、飲料にも使用されています。「飲んでもおいしい水は、肌にも良い」と考え、「肌の天然水 全身用ミスト」を開発しました。

■天然由来成分(※1)100％、フリー処方(※2)へのこだわり

「自然のもつ力」に着目し、毎日使うものだからこそ、すべての原料を天然由来成分※1にこだわりました。また、フリー処方(※2)にもこだわりました。

■低刺激性へのこだわり

毎日の肌にご使用いただくものとして、低刺激性にこだわりました。アレルギーテスト、スティンギングテストを実施しています。（すべての方にアレルギーや皮ふ刺激が起きないわけではありません）大人だけでなく赤ちゃんにも使用いただけます。

■逆さでも使える便利なボトル

ボトルは逆さまでも使用できるので、手では塗りづらい背中なども手軽に吹きかけることが可能です。また、詰替用もラインナップしており、ボトルを捨てることなく繰り返し使用いただけます。

■さまざまなシーンで使用可能

１.日常使いとして

朝晩の保湿ケアや洗顔後のうるおい補給はもちろん、エアコンによる乾燥を感じた時、サウナやスポーツジムなど外出先など様々なシーンで手軽に使用いただけます。乾燥して敏感になった肌にも、スプレータイプなので肌に触れずにケアできます。

２.赤ちゃんのスキンケアとして

ボディクリームを塗る前の保湿や、おむつ替えの際にお尻に使用できます。保湿ケアをしながら、汚れを拭き取るときにも便利です。

３.男性のスキンケアとして

べたつきがちな肌にも手軽にうるおいを補給します。ひげ剃り後のケアも、直接肌にミストをかけるだけで簡単にできます。

(※1) 天然成分を化学的に反応させた成分を含みます。

(※2) 無香料/無着色/無鉱物油/アルコールフリー/パラベンフリー/フェノキシエタノールフリー



◆商品ラインナップ

良品計画は、今後も「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、生活者の皆様に「役に立つ」商品とサービスの提供を行ってまいります。