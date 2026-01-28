「PEPPER LIKES」X 「ところざわサクラタウン」。知られざる施設がポップカルチャーの発信拠点へ

株式会社LIFE PEPPER

株式会社 LIFE PEPPER（東京都中央区築地、代表取締役社長：斉藤 諒）は、日本企業と海外インフルエンサーのPRマッチングプラットフォーム「PEPPER LIKES」を展開しています。

https://www.pepperlikes.jp

「PEPPER LIKES」は、「ところざわサクラタウン」の依頼を受け、訪日客向けの認知拡大施策を企画・実施しました。日本最大級のポップカルチャー発信拠点としての魅力を、海外インフルエンサーによるSNS発信を通じて多言語・多地域へ届ける取り組みをしています。

活動の詳細はこちら https://www.lifepepper.co.jp/abroad/sakura-town/

「ところざわサクラタウン」公式サイト

https://tokorozawa-sakuratown.com/

「ところざわサクラタウン」について：

「ところざわサクラタウン」は、株式会社 KADOKAWA が埼玉県所沢市に開業した大型文化複合施設です。書籍製造・物流工場、KADOKAWAオフィス、イベントスペース(ジャパンパビリオン、千人テラス)、ショップ (ダ・ヴィンチストア)、レストラン（角川食堂） 、商業施設に加え、角川文化振興財団が運営する「角川武蔵野ミュージアム」を有しています。また、所沢市と共同で進める「COOL JAPAN FOREST 構想」および、KADOKAWA・埼玉県・所沢市の三者で推進する「埼玉カルチャー観光共和国」の中核拠点としても位置づけられています。

2026年2月13日（金）～3月29日（日）

角川武蔵野ミュージアムでは「感情展 ―短歌で詠み、イラストで描く―」を開催。

Mika Pikazo氏がクリエイティブディレクターを務め、短歌と言葉、イラストが重なり合うことで、多様な感情表現を感じていただける新しい展示会です。

インフルエンサーマーケティング

本施策では、フォロワー数 5,000人以上の外国人インフルエンサーを中心に、毎月20件以上の応募を獲得。累計100名を超えるインフルエンサーに施設を体験してもらい、自由な視点でSNSに投稿を行っていただきました。

対象SNS：Instagram、RED、TikTok、NAVER

実施による成果

１）運用の効率化：プラットフォームを活用することで、継続的かつ安定した応募を獲得。インフルエンサー探索や個別交渉にかかる工数を大幅に削減しました。

２）グローバルリーチの拡張：欧米・英語圏を含む多様な国籍のインフルエンサーからの参加が広がり、投稿内容・リーチともに国際的な広がりを実現しました。

３）認知拡大実現：累計 100 名以上によるSNS発信を通じて、「ところざわサクラタウン」の存在と魅力を、訪日旅行を検討する多くの海外ユーザーに届けることができました。

考察

1) 訪日客は旅マエの情報収集を SNS や短尺動画で行う傾向が強く、 体験型施設「立ち上げ期」においては、外国人インフルエンサーによるリアルな発信が特に有効です。

2) 実体験に基づくUGC（ユーザー生成コンテンツ）は、広告や企業発信よりも高い信頼を得やすく、旅行先選定に大きな影響を与えます。

CrowdRiff社の 2024年 グローバル調査では、旅マエの影響力ある情報源として57.1%がUGCを挙げています。

3) 撮影ルールの説明や施設案内を兼ねたツアー形式での対応など、インフルエンサーへの丁寧な受け入れ体制を整えることで、インフルエンサーにとっても価値の高い経験となり、ポジティブな投稿につながりました。

埋もれた地域資源を発掘し、世界へ広めるPEPPER LIKES

地域には自然スポット・文化・アクティビティで多くの魅力的資源があるのに、訪日観光客に知られていない現状があります。観光客には日本の地域資源をあぶりだし、SNSという最も効果的な方法＊で埋もれた価値を発信し、届ける必要があります。（＊2025年６月更新の観光庁の「インバウンド消費動向調査」では、訪日客の情報源メディアの１位にSNSが挙がっている）

PEPPER LIKES では訪日上位国のインフルエンサーマーケティングから事業者様のサービス・商品・施設の知名度を上げ、オンライン上で顧客接点を構築し、消費者の来訪や購買に繋げていきます。

訪日旅行客に対しては、フォローするインフルエンサーのSNSを媒体にして、訪日客を各地域の魅力的資源へ誘導。本質的な要望にこたえる＜深い＞＜本物志向＞の体験を叶える一役を担います。

新サービス 「PEPPER LIKES ｘ リサーチ」

PEPPER LIKES は、海外ユーザーへの「リサーチ」から生の声を集めて、広告主の製品やサービスの魅力を伝える方法を発掘する支援をいたします。マイクロインフルエンサーを中心に30,000人を超える複数国の、マルチジャンルに渡るインフルエンサーリストを有するプラットフォームの規模感は国内随一。インフルエンサーを対象に海外の実態を調査できるサービス自体、ユニ-クです。

アンケートによる定量調査とインタビューによる定性調査と２種があり、例えば定性調査の場合、日本企業から＜どの製品が喜ばれるか＞、＜どう伝えたらよいか＞、＜どの媒体で伝えたらよいか＞などを質問。海外ユーザーは＜最近こういうアイテムが人気＞＜こういう見せ方が刺さる＞＜消費者はここで情報収集をしている＞などと回答します。トレンドに敏感なインフルエンサーだからこそ、＜売れる＞方法論について深いヒアリングが可能。このようにインフルエンサーならではの視点を吸収し、より効果的な訴求軸や訴求方法を特定し、海外展開する企業が成果を最大限発揮できるよう、ご案内してまいります。

独自リサーチをする５つのメリット：

・現地目線で「海外に刺さる」情報を収集できる

・「SNS を知り尽くす」プロによる回答が得られる

・定量調査だけでなく、「定性調査で深堀り」が可能

・インフルエンサーによる「企画提案」も受けられる

・気に入ったインフルエンサーに「PR 依頼」も

【運営会社】《株式会社LIFE PEPPER 概要》

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地3-1-10 Shinto GINZA EAST 6F

代表取締役社長: 斉藤諒

URL：https://lifepepper.co.jp/

事業内容：

海外進出支援事業、海外マーケティング事業、海外ブランディング事業、海外リサーチ事業、外国人向けメディア事業、訪日外国人集客支援事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社LIFE PEPPER

TEL：03-6869-7976

Email：info@lifepepper.co.jp

URL：https://likes.lifepepper.com/

●PEPPER LIKES についてのお問い合わせ：

担当者：後藤

Email：erika_goto@lifepepper.co.jp

●メディア様ご取材などのお問い合わせ：

担当者：清水

Email：yushimizu0309@gmail.com







