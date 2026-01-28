【ラ・カスタ】コンセプトを一新して「Sakura」シリーズを発売！

ラ・カスタの「Sakura」シリーズ

アルペンローゼ株式会社アルペンローゼ株式会社(本社：東京都中央区、長野県大町市 代表取締役：高橋 浩史郎)が展開するナチュラル コスメブランド「La CASTA(ラ・カスタ)」 から 「Sakura」シリーズを、2026年1月28日(水)より全国発売いたします。

桜をイメージしたシリーズの原点は、日本生まれのヘアケア専門ブランドだからこそ表現できる美しさをお届けしたいという想い。

桜そのものではなく、ラ・カスタ独自のブレンディング技術により、複数の精油を重ね合わせることで、毎年異なる「ラ・カスタのさくらの香り」をお楽しみいただきたいというこだわりを大切に、

これからも新しいさくらの香りをお届けしていきます。

春ふわり、髪きらり

Sakuraシリーズの第1弾となる今年は、明るく澄み渡った空に桜が舞い上がるうららかな情景を、さわやかな甘さが広がるさくらの香りとともに柔らかく軽やかなデザインで表現しました。

春風のように清々しく、さわやかな甘さが広がるさくらの香りとともに輝く髪と素肌へ導きます。

■ラ・カスタ ヘアケアセット Sakura 2026 / 5,500円(税込)

毛髪地肌保護成分のサトザクラ花エキスが、

傷んだ髪と頭皮にうるおいを与えながら、軽やかで指通りのよい髪へと仕上げます。

さくらの香りが広がる至福のバスタイムを。

【セット内容】

■ラ・カスタ ヘアソープ S26

〈シャンプー〉300ml

■ラ・カスタ ヘアマスク S26

〈トリートメント〉230g

■ラ・カスタ セラムオイル Sakura 2026 / 80ml 3,630円(税込)

〈ヘア&ボディ用オイル〉

ヘアとボディに使える植物油ベースのオイルが、ダメージによりパサついた髪に上質なツヤを与えます。

さらりとしたテクスチャーで肌にもなじみやすく、しっとり柔らかに整えます。

【How to use】

・洗い流さないトリートメントとして

・お出かけ前のスタイリングオイルに

・乾燥が気になるときのボディオイルに

さわやかな甘さが広がるSakuraの香り

こだわりのブレンドで表現した繊細なさくらの香り。上品な甘さの中に、さわやかなハーブが心地よく漂い、春の風が吹き抜けるような晴れやかな気分をもたらします。

【配合エッセンシャルオイル（天然香料）】

レモン果皮油*

ローズマリー葉油*

クラリセージ(オニサルビア油)

ジャスミン油

髪と肌をいたわるハーブエキス（毛髪地肌保護成分）配合

サクラ花エキス(サトザクラ花エキス)

カミツレ花エキス*

エキナセア(ムラサキバレンギクエキス)

*オーガニック植物成分

30年の感謝とともに、次の歩みへ。

自然を敬い、髪を愛しむことを大切に。豊かな大地と北アルプスの清らかな雪解け水に恵まれた信州あづみ野で、植物研究とヘアケア研究を礎に、進化を遂げてきたラ・カスタ。

モノづくりの根幹にあるのは、植物とのていねいな対話から生まれる健やかさや優しさ、そして尊い自然の恵を、すべての人に惜しみなくそそぐ源流となること。

髪をいたわることで、揺るぎない美しさや幸福感に気づいたら、

この先の未来も、やさしい、に満たされた、豊かな時代がくる、

そう、信じられるからです。

これまでの30年も、これからの30年も。

ときに厳しい試練や脅威ともなる自然の摂理に屈することなく、強く、美しく、まっすぐに咲き誇るエキナセアのように。ラ・カスタは、made in Japanを誇りに、やさしい、の種を蒔く「Beauty Well-Being」なブランドとして歩み続けます。

■30周年特設サイト(https://www.lacasta.jp/30th/)