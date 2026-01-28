【PayPayほけん】PayPayアプリから出発当日に加入でき、スキー・スノーボード滑走中のケガや賠償に備える「あんしんスキー＆スノボ」の加入件数が累計16万件を突破

LINEヤフー株式会社

「あんしんスキー＆スノボ」サービスページ：

https://www.paypay-insurance.co.jp/promotion/skiing/app/

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）のグループ会社である、PayPay保険サービス株式会社（以下、PayPay保険サービス）およびPayPay株式会社（以下、PayPay）は、「PayPay」アプリ内のミニアプリ(※1)「PayPayほけん」にて提供している、ウィンタースポーツ中のケガや第三者への賠償を補償する保険「あんしんスキー＆スノボ」（以下、本保険）の累計加入件数が、2021年12月の提供開始から約4年で16万件を突破しましたことをお知らせします。

特に10代から30代までの若年層を中心に、出発当日に加入できてケガや賠償に手軽に備えられる保険として高い支持を受けています。



※1：PayPayのパートナー企業が提供するサービスの予約や商品の注文、支払いなどがPayPayアプリからスムーズに行える機能です。

全国スキー安全対策協議会の最新調査（※2）によると、2024/2025シーズンのスキー場における傷害発生件数は2,759件にのぼり、スキー・スノーボードのいずれにおいても入院治療が必要な中等傷以上の割合が約7割に達しています。また、傷害保険に加入していた受傷者はスキーで43.2%、スノーボードで35.7%、賠償責任保険ではスキーが28.9%、スノーボードが23.6%にとどまっており、万が一への備えに対する意識向上が求められています。

さらに、近年はスキー場の整備エリア外を滑走するバックカントリースキーやツリーランなど、自由度の高い滑走スタイルが人気を集める一方で、遭難や接触事故といったリスクも顕在化しています。

加えて、ゲレンデ内外での接触事故の増加に伴い、第三者への賠償責任を問われるケースも発生しており、ウィンタースポーツを安全・安心に楽しむための備えがより一層求められています。

本保険は、スマートフォンひとつで保険加入から補償内容の確認まで完結でき、滑走当日でも最短1分で加入が可能です。本人のケガだけでなく、第三者にケガをさせてしまった場合の賠償責任や、ヘリコプターによる救助費用など、万が一のトラブルに備えた幅広い補償を用意しています。また、ゲレンデ内外で野生動物に遭遇し、入院・通院に至る被害にあった場合も補償の対象となります。

1日161円から加入できることに加え、PayPayポイント（※3）が付与されることも、ユーザーにとってのメリットです。

PayPay保険サービスはこれからも「ほけんを手軽に入りやすく」するために、高品質な保険商品を提供し、使いやすいサービスを提供することで、ユーザーが安心して日常やレジャーを楽しめる環境づくりに貢献していきます。

※2：全国スキー安全対策協議会2024/2025シーズン スキー場傷害報告書

https://www.nikokyo.or.jp/files/libs/897//202506021431183118.pdf

※3：貯めたポイントは1ポイント＝1円分として「PayPay」が使えるお店でご利用いただけます。出金と譲渡はできません。

■「あんしんスキー＆スノボ」とは

「あんしんスキー＆スノボ」は、スキーやスノーボードの滑走中に発生するケガや、他人への賠償責任、遭難時の捜索・救助費用などを補償する1日から加入できる保険です。PayPayアプリ内のミニアプリ「PayPayほけん」から簡単に加入でき、PayPayアプリ内で加入手続きが完結します。ウィンタースポーツの“もしも”に備える保険として、若年層を中心に幅広く利用されています。

■「あんしんスキー＆スノボ」の特長

●プラン（保険料・補償内容）

加入プランや補償内容に応じて保険料は異なりますが、1日161円から加入可能です。

お手軽プラン、基本プラン、安心プランの3種類を提供しています。

※2025年10月1日（水）から保険料および補償内容に改定がありました。詳細はこちら(https://www.paypay-insurance.co.jp/info/002408.html)をご確認ください。

●その他の特長

１.申し込みが簡単

PayPayアプリ上で簡単に申し込みができ、保険料の支払いもPayPayアプリ内で完結します。「PayPay」で本人確認をしている場合、氏名などの情報の入力が不要のため、最短1分でスムーズに申し込むことができます。

２.PayPayポイントが貯まる

「PayPay」でのお支払いに対するPayPayポイントの付与に加え、引受保険会社から保険料決済額の1%分のPayPayポイントが追加で付与されます。

「あんしんスキー＆スノボ」の詳細については、以下のウェブサイトをご確認ください。

https://www.paypay-insurance.co.jp/promotion/skiing/app/

なお、この保険はPayPay保険サービスと損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治）が提供します。

PayPay保険サービス株式会社の概要

(1) 名称 PayPay保険サービス株式会社

(2) 所在地 東京都千代田区紀尾井町1番3号 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

(3) 代表者 代表取締役社長CEO 兵頭 裕

(4) 事業内容 損害保険代理業務、生命保険募集に関する業務、少額短期保険募集に関する業務

LINEヤフー株式会社の概要

(1) 名称 LINEヤフー株式会社

(2) 所在地 東京都千代田区紀尾井町1番3号 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

(3) 代表者 代表取締役社長 CEO 出澤 剛

(4) 事業内容 インターネット広告事業、イーコマース事業及び会員サービス事業などの展開並びにグループ会社の経営管理業務など

PayPay株式会社の概要

(1) 名称 PayPay株式会社

(2) 所在地 東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER

(3) 代表者 代表取締役 社長執行役員CEO 中山 一郎

(4) 事業内容 モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供

損害保険ジャパン株式会社の概要

(1) 名称 損害保険ジャパン株式会社

(2) 所在地 東京都新宿区西新宿1-26-1

(3) 代表者 代表取締役社長 石川 耕治

(4) 事業内容 損害保険商品・サービスの提供

※ このニュースレターに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。