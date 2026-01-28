全国の“おいしい”を集めた「ご当地ばかうけ」を2月9日（月）より新発売北海道・名古屋・博多の味わいをイメージした3種が登場

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、このたび、「ご当地ばかうけ」シリーズから「北海道編・じゃがバター味」「名古屋編：手羽先風味」「博多編・辛子明太子味」を2026年2月9日（月）より、全国のスーパーおよび公式オンラインショップ（ https://befco-shop.jp/ ）で新発売します。

■商品特徴

「日本各地のうまいものを味わって、旅気分を味わおう」というのが今回のテーマです。

各地域のモチーフをかわいらしく使用したパッケージデザインとなっております。

・ご当地ばかうけ じゃがバター味

北海道の定番グルメ「じゃがバター」の風味を再現しました。じゃがいもの風味とコクのあるバターの香りがしっかりと感じられる味わいです。

・ご当地ばかうけ 手羽先風味

名古屋名物「手羽先唐揚げ」の甘辛いコクのある味付けを再現しました。ブラックペッパーやガーリックなどの香辛料が効いたスパイシーな風味を感じられる味わいです。

・ご当地ばかうけ 辛子明太子味

博多・福岡名物「辛子明太子」の辛みとうま味を再現しました。明太子パウダーを使用し、魚卵ならではのコクとあとを引く辛さを感じられる本格的な味わいです。

■商品概要

商品名：26ご当地ばかうけ じゃがバター味

発売日：2026年2月9日（月）

内容量：16枚（2枚×8袋）

商品名：26ご当地ばかうけ 手羽先風味

発売日：2026年2月9日（月）

内容量：16枚（2枚×8袋）

商品名：26ご当地ばかうけ 辛子明太子味

発売日：2026年2月9日（月）

内容量：16枚（2枚×8袋）

■販売場所

全国のスーパー、公式オンラインショップ：https://befco-shop.jp/

■会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性52%、女性48%）

資本金 8,677万円

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。

■その他会社データ(2024年度)

売上 268億円

平均年齢 37歳

平均勤続年数 約15年

育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

育休取得後復帰率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/

■ 代表取締役社長プロフィール

栗山 大河（くりやま たいが）

生年月日：1994年4月30日（31歳）

成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。

2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。

＜公式サイト＞

トップページ https://www.befco.jp/

Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/

リクルートサイト https://recruit.befco.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d63435-119-d242923e8779bf5828b52a914e8a6af1.pdf