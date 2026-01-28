【川崎・新横浜】SNSフォロワー限定 名物「じんべえ盛り」豪華6種肉刺し盛りが半額！2店舗で2月限定開催
株式会社Mostfun（本社：神奈川県横浜市／代表取締役：大崎拓実）は、
運営するもつ焼き居酒屋「もつ焼き じんべえ」川崎店・新横浜店の2店舗にて、
公式Instagramフォロワーを対象とした
名物メニュー「じんべえ盛り」半額キャンペーンを実施いたします。
仕事帰りの一杯や仲間との食事を、より気軽に楽しんでいただくとともに、
日頃からご来店いただいているお客様への感謝の気持ちを込めた企画です。
◆名物「じんべえ盛り」が半額に
「じんべえ盛り」は、新鮮なもつを使用した肉刺し盛り合わせで、当店を代表する人気メニューです。
牛ハツ、豚レバー、豚タン、小袋、豚かしらなど、
厳選したもつを一つひとつ丁寧に下処理し、低温調理でじっくり仕上げています。
冷凍処理を行っていない生のもつを、低温調理で丁寧に仕上げることで、
とろけるレバーの口溶けやコリっとしたタンの食感など、素材ごとの旨みを引き出しています。
また、じんべえ盛りに含まれる「生馬刺しユッケ」には、
国産・一度も冷凍していない超新鮮な赤身馬肉を使用。
特製ダレを絡め、素材の旨みを最大限に引き出した一品に仕上げています。
じんべえ盛り
本キャンペーンでは、
通常価格 2,590円（税込） の「じんべえ盛り」を、
半額の1,295円（税込）でご提供いたします。
公式Instagramのフォローおよび投稿への「いいね」を行っていただくだけで参加でき、
事前予約は不要です。
◆キャンペーン概要
実施内容
名物「じんべえ盛り」半額キャンペーン
参加条件
公式Instagramをフォローのうえ、
対象投稿に「いいね」をしていただいたお客様
（ご注文時にフォロー・いいね画面のご提示をお願いいたします）
実施期間
2026年2月1日（日）～2月28日（土）
実施店舗
・もつ焼き じんべえ 川崎店
・もつ焼き じんべえ 新横浜店
ご利用にあたっての注意事項
・本キャンペーンは、公式Instagramフォロワー限定で実施いたします
・フォローおよび「いいね」画面のご提示をお願いいたします
・他の割引、クーポン、サービスとの併用はできません
・1グループにつき1皿までのご提供となります
・仕入れ状況により、内容が変更となる場合がございます
◆「もつ焼き じんべえ」について
「もつ焼き じんべえ」は、名物のじんべえ盛りをはじめ、
一本一本店内で手打ちするもつ焼きと、
黒毛和牛もつ鍋を看板メニューとする大衆居酒屋です。
もつ焼きは、特製のタレが素材の旨みを引き立て、
シンプルながらも飽きのこない味わいで、多くのお客様にご好評をいただいています。
活気ある店内に流れる80年代のBGMは、どこか懐かしさを感じさせる雰囲気。
仕事帰りでも立ち寄りやすい価格帯で、会社員を中心に幅広い層のお客様にご利用いただいています。
黒毛和牛濃厚明太もつ鍋
◆店舗の特徴
もつ焼き じんべえ 川崎店（本店）
川崎店は、2023年に本店としてオープン。
開業から間もないながらも高い評価を受け、「食べログ」が選出する、一年を通じて多くのユーザーから選ばれたお店「食べログ ホットレストラン2025」にも選出されました。
地域に根ざした大衆酒場として、鮮度にこだわったもつ料理と活気ある空間が支持され、仕事帰りの一杯から気軽な飲み会まで、幅広いシーンで利用されています。
また川崎店では、18時まで「ハイボールタイム」を実施しています。
通常サイズは50円、メガサイズも90円と、早い時間からお得に楽しめるのも本店ならではの魅力です。
もつ焼き じんべえ 新横浜店
新横浜店は、オフィス街という立地から会社員の利用が多い店舗。
落ち着いて過ごせる個室も備えており、仕事帰りの会食や少人数での飲み会にも適した空間です。
川崎店とは異なりハイボールタイムの実施はありませんが、
名物「じんべえ盛り」や店内仕込みのもつ焼き、黒毛和牛もつ鍋など、
じんべえの看板メニューをじっくり楽しみたい方におすすめの店舗となっています。
また、横浜アリーナからも近く、ライブやイベント帰りの食事・一杯にも立ち寄りやすい立地となっており、
平日・週末問わず幅広いシーンでご利用いただいています。
◆店舗情報
もつ焼き じんべえ 川崎店
住所：神奈川県川崎市川崎区砂子2-9-11 あさひビル 1F
Instagram：https://www.instagram.com/jinbee_kawasaki/
営業時間
・平日（月～木） 15:00～23:00
（L.O. 料理22:00／ドリンク22:30）
・金・祝前日 15:00～23:30
（L.O. 料理22:30／ドリンク23:00）
・土 12:00～23:30
（L.O. 料理22:30／ドリンク23:00）
・日・祝日 12:00～23:00
（L.O. 料理22:00／ドリンク22:30）
もつ焼き じんべえ 新横浜店
住所：神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-4 ウィズ新横浜ビル 2F
Instagram：https://www.instagram.com/jinbee_shinyokohama/
営業時間
・平日（月～木） 15:00～23:30
（L.O. 料理22:30／ドリンク23:00）
・金・祝前日 15:00～24:00
（L.O. 料理23:00／ドリンク23:30）
・土 12:00～24:00
（L.O. 料理23:00／ドリンク23:30）
・日・祝日 12:00～23:30
（L.O. 料理22:30／ドリンク23:00）
◆会社概要
会社名：株式会社Mostfun
設立：2022年3月1日
本社所在地： 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目11-4 第一ハマダビル 402号室
代表：大崎 拓実
事業内容
・飲食店の経営
・システム開発
・人事コンサルティング
・鮮魚配送
・介護事業動画
・デザイン制作
URL：https://mostfun.jp/