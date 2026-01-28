【日本初※】教育版ファミリーオフィスのCULFI、世界トップ大学への進学戦略を設計する『海外大学キャンパス探究ツアー』を2026年春に開催

株式会社CULFI

「教育版ファミリーオフィス」として、将来のキャリアを見据えたオーダーメイド教育を手掛ける株式会社CULFI（本社：東京都港区、代表取締役CEO：古川 琢也）は、中学生・高校生を対象とした『海外大学キャンパス探究ツアー Intensive Program 2026 Spring』を2026年3月に開催いたします。

本プログラムは、視察を重視したツアーではありません。渡航前・中・後の全5回のセッションを通して、お子さまのポテンシャルと大学進学後の将来像をシミュレーションし、「海外大学受験ロードマップ」を策定するキャリア形成のための探究型プログラムです。担当するのは、学習のサポートから進路デザインまで、教育というフィールドで実績を重ねてきたプロフェッショナルチームです。

また、お申し込みから渡航後１ヶ月間は、英語力向上や奨学金獲得のためのアクションプランなど、海外進学に向けたコンシェルジュサービスをご利用いただけます。

■背景

生成AIの台頭やグローバル化の加速により、多様な人々の中でリーダーシップを発揮し、共感を呼ぶ人間的魅力や構想力、実現力などが求められています。そのような中で、日本の従来の教育システムだけでは不安を感じるというご相談が増えてきました。また、現代の日本の教育に対して、小・中・高・大と学年が上がる過程で、学校や塾の教育が分断されていることを懸念する声も聞かれます。

こうした社会課題に対し、お子さまの可能性を最大限に引き出し、未来を「Cultivate」するための教育版ファミリーオフィスとして、CULFIを設立しました。

お子さまが志や構想をもとに、自らの力で道を切り拓いていく未来に向けて、ぜひその一歩を踏み出していただきたいと考えております。その入り口として、世界最高峰の知に触れ、自身のキャリアを主体的にデザインするための探究型ツアーの参加者を人数限定で募集します。

■ 『海外大学キャンパス探究ツアー』の3つの特徴

本ツアーは、アメリカ（西海岸・東海岸）、イギリス、カナダ、オーストラリアで世界トップレベルの大学を巡り、トップエリートたちが学ぶ環境で視座を高め、将来の進路・キャリアを探究するプログラムです。

ケンブリッジ大学（イギリス）オックスフォード大学（イギリス）トロント大学（カナダ）MIT（アメリカ）スタンフォード大学（アメリカ）シドニー大学（オーストラリア）

１.世界最高峰の大学を舞台にしたセッション

ハーバード、MIT、オックスフォード、ケンブリッジ、トロント、メルボルンなど、各エリアごとにトップクラスの大学を訪問。全５回のセッションでは、事前に渡航先の教育システムを理解し、自己分析するワークショップを行います。さらに現地では各大学の特徴を言語化しながら、同行するコーチとの対話を通じて思考を深めます。

２.五感を研ぎ澄ます探究型ツアー

ただキャンパスを歩くだけではなく、大学内に隠されたヒントを探しながら大学の歴史、特徴を体感する「スカベンジャーハント」や、現地の先輩（在学生・卒業生）との交流を通じて、キャンパスライフを擬似体験し、楽しみながら大学の個性を深く理解します。

３.戦略的な受験ロードマップ作成

ご家庭の教育方針やお子さまの強みを分析し、定性、定量データに基づき、合格に必要な要件（評定、英語力、課外活動、エッセイ等）をいつまでに達成すべきかを可視化した、お子さま専用の「受験ロードマップ」を作成します。

■ 開催概要

・名称： 海外大学キャンパス探究ツアー Intensive Program 2026 Spring

・日程１.：2026年3月20日（金）～ 3月26日（木）7日間

・日程２.：2026年3月27日（金）～ 4月2日（木）7日間

・コース： アメリカ西海岸、アメリカ東海岸、イギリス、カナダ、オーストラリア

・対象： 新中学１年生～現高校３年生

・価格： 202万円（税込） ※渡航費、宿泊費、全5回のセッション、コンシェルジュサービスを含む

（燃油サーチャージ・各国空港諸税等、海外旅行傷害保険料、ESTA申請料などは含みません）

・申し込み締切：2月16日（月）20:00

・お申し込み、ご相談はこちら：https://forms.gle/2TQxonseA42dck4X6

・ツアーパンフレットはこちら：PDF閲覧用リンク(https://drive.google.com/file/d/1DoadlkzDcPXphVsIjdjCLI6M1R9RsMmn/view?usp=sharing)

※PDFダウンロード用リンク(https://drive.google.com/uc?export=download&id=1DoadlkzDcPXphVsIjdjCLI6M1R9RsMmn)：直接ダウンロードが始まらない場合は、リンクを右クリック→「リンク先を別名で保存」を選択。もしくは、リンクを長押し→「リンク先のファイルをダウンロード」を選択

■ 株式会社CULFI（カルフィ）について

ご家庭の理念と価値観を深く理解し、お子さまの成長という最も重要で長期的なプロジェクトを成功に導く「教育版ファミリーオフィス」の戦略的パートナーです。これまでのキャリアを通じて、資産家、経営者、著名人など2,000世帯、海外大学への進学支援1,000人、留学サポート10,000人などの実績を持つメンバーが創業。幼児期からキャリア実現まで、学力向上に留まらず、非認知能力の育成を統合的に育む独自のカリキュラムも提供し、国内名門校から世界トップレベルの大学進学まで、オーダーメイド教育をワンストップで行います。

■ 私たちがこれまでのキャリアでサポートしてきた生徒の進学先

欧米・アジア・オセアニアなど世界各国を横断した大学・大学院選びに加え、コミュニティ・カレッジからトップ大学や医学部のような特殊受験までバーティカルなサポートが可能です。

＜アメリカ東海岸＞ハーバード、MIT、プリンストン、イェール、ペンシルベニア、コロンビア、シカゴ、ニューヨークなど

＜アメリカ西海岸＞スタンフォード、UCバークレー、UCLA、カリフォルニア工科、ポモナ、ミネルバなど

＜イギリス＞オックスフォード、ケンブリッジ、エジンバラ、インペリアルカレッジオブロンドンなど

＜カナダ＞トロント、ブリティッシュコロンビアなど

＜オーストラリア＞メルボルン、オーストラリア国立、シドニーなど

＜その他の地域＞20カ国以上

【会社概要】

株式会社CULFI（カルフィ）

・所在地：東京都港区北青山2-12-8 BIZ SMART 青山

・代表取締役：古川 琢也

・企業URL：https://culfi.jp/

・事業内容：オーダーメイド教育を通じて、お子さまとファミリーを成功に導く教育版ファミリーオフィスを展開（海外進学サポート/インテリジェンスデザイン/コンピテンシープログラム/キャリアデザイン）

【本件に関するお問い合わせ先】

海外大学進学に精通した担当者がご相談をお受けいたします。

お気軽にE-mailからお問い合わせください。

株式会社CULFI 海外進学サポート担当

E-mail：info@culfi.net

※「日本初」の表記について：教育版ファミリーオフィスを標榜し、戦略策定から学習プログラムの企画・開発・提供まで、ワンストップでオーダーメイド教育を行う専門サービスとして（自社調べ、2026年1月時点）。