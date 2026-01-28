催眠術を「見せるエンタメ」から「体感する技術」へ。東京・新宿の催眠術カフェ＆催眠術スクールが、体験重視の形にリニューアルしました。
【催眠術カフェ&催眠術スクール】今だけ！お得な3大キャンペーンを是非ご利用ください！
東京都新宿の「催眠術カフェ&催眠術スクール」では、2026年3月5日～6月5日の3か月間限定で、大変お得な『3大キャンペーン』を開催します。
催眠術カフェ体験会は、テレビやメディアでも多数紹介されている、完全予約制の本格催眠体験スポットです。
通常は3名様からの完全予約制で、料金はお一人様10,000円。
現在はカフェスタイルではなくサロンを貸し切っての完全個室でのお茶会形式で運営しています。
ほとんどのお客様は20～30代ですが、世代を問わず幅広くご利用いただいています。
体験できるのは、人の感覚や行動をコントロールするエンターテインメント型催眠。
記憶が抜ける、腕が動かなくなる、時間が止まったように感じる…そんな不思議で笑顔があふれる体験が待っています。
催眠術スクールでは誰にでも催眠術が出来るようになる指導を親切丁寧に行なっています。
テレビで見るような催眠術からなりたい自分になる自己催眠や、心のケア催眠療法、体を弛める催眠ヒーリングなどを総合的に扱っています。きっと貴方に合う催眠術もありますので先ずは相談してみてください。
従来の短期コースに加えて
今回の3大キャンペーンは以下の通りです。
１.４名様以上でのお申し込み特典：4名様申込で1名無料、5名様で2名無料、6名様で3名無料
２.平日昼割引：平日10～17時限定で5,000円OFFクーポン（各月3組様限定）
３.催眠術スクール割引クーポン：催眠術スクール初級＋中級コースで10,000円引き、催眠術スクールDXコンプリートコースで20,000円引き、6ヶ月コース0期生は受講料の20%OFF！
※１.と２.の特典は同時併用できません。
詳細はホームページをご覧ください
ご予約は公式ホームページのお申し込みフォームから受け付けています。
この秋だけのお得な機会に、仲間と一緒に催眠術の驚きと楽しさを体感してください。
催眠術カフェ体験会
催眠術スクール
店内リニューアル！より一層 催眠術の雰囲気を楽しめるようになりました
催眠術カフェ体験会とは？
催眠術カフェは、大久保駅南口より徒歩3分、新宿西口より徒歩10分にあり、完全予約制で静かに催眠を楽しめる空間です。友達やパートナー、仕事仲間などと楽しめます。完全個室でのお茶会形式ですので安心して楽しめます。
扉を開けた瞬間から外の時間を忘れ、非日常の世界へと切り替わります。来店者の多くは、「面白そうだから」「テレビで見て興味を持ったから」といった軽いきっかけで訪れますが、体験後には「想像以上だった」「もっと早く来ればよかった」と口をそろえます。
ここでは、普段の生活で固まった心や感覚が、自然にゆるみ、自由さを取り戻していきます。一組ずつの完全予約制だからこそ、他の人に見られることなく、自分のペースで楽しむことができます。
日常では味わえない安心感と解放感が、初めての方でもすぐに笑顔になる理由です。催眠術カフェの目的は、単なる驚きを超えて「まだ知らない自分に、催眠術で出会う。」「催眠術の素晴らしさや本当の使い方を知る」を届けること。
遊びとしての面白さと、深く響く感覚の両方を体験できるのが、この場所の最大の魅力です。白催眠術師ウダッチがあなたを楽しく不思議な世界に導きます。
催眠術スクールとは
誰でも一度は、
催眠術が使えたらいいのにと思ったことがあるのではないでしょうか。
けれど同時に、どこで学べばいいのか分からない。
怪しい世界なのではないか。
特別な才能が必要なのではないか。
そんな疑問や距離感を感じている方も多いはずです。
催眠術スクール東京は、催眠術師になることだけを目的とした場所ではありません。
ここで学ぶのは、催眠術の正体。
人の無意識がどのように反応し、なぜ言葉や態度が相手の行動や感情に影響を与えるのかという、
仕組みと原理そのものです。
その理解は、人生の選択をより有利にしたり。
人間関係のすれ違いを減らしたり。
仕事や日常会話の中で、自然に信頼や影響力を高めたりすることにつながります。
催眠とは、相手を操る技術ではありません。
無意識が安心し、納得し、自ら動きたくなる流れをつくる技術です。
多くの人は、影響力を持つ人を「話がうまい」「カリスマがある」と感じます。
しかし実際には、その多くが無意識の反応を自然に引き出しているだけです。
その構造を理解し、誰でも再現できる形で身につけていく。
それが、このスクールで学ぶ催眠術です。
派手な演出はありません。
日常の会話の中で、仕事の打ち合わせの中で、家族やパートナーとの関係の中で、静かに効いていく技術です。
もし、自分の人生をもっと主体的に動かしたい。
人との関わりを、無理なく良いものにしたい。
自分の影響力を、必要な場面で自然に発揮したい。
そう感じているなら、催眠術は特別なものではなく、
あなたの日常を支える実用的な技術になります。
ここから始まるのは、無意識を味方につけるための学びです。
静かに、しかし確実に、人生の流れを変えていくために。
2026年3月5日～6月5日
4名様のお申し込みで1名様無料
5名様のお申し込みで2名様無料
6名様のお申し込みで3名様無料
2026年3月5日～6月5日
平日10時から17時の間でご利用のお客様
催眠術スクール特別割引
2026年3月5日～6月5日
催眠術スクール初級＋中級コース
10,000円OFF
催眠術スクールDXコンプリートコース
20,000円OFF
催眠術って本当かな？
テレビで見たけど半信半疑。そんな方はこの機会に是非ご利用ください！
３～6名様完全予約制
料金：お一人10,000円
来店者はまず「催眠術にかかりやすいか？」を試す簡単なテストから始まり、少しずつ深い催眠の世界へと誘われます。（内容は催眠術のかかり方によります）
・手や目が開かなくなる不思議な感覚
・笑いが止まらなくなる爆笑体験
・レモンが甘く感じる味覚の変化
・ペットボトルが大切で手放せなくなる感情の不思議
・好きな人に会える、行きたい場所に行けるイメージ体験
・苦手な食べ物が克服できる暗示体験（苦手なものがある方はお持ちください）
さらに希望者には、メンタリズムやスピリチュアル能力診断、肩こりや悩み消し、前世占いカードなどの有料オプションも可能。
催眠術スクール 長期6ヶ月、1年コース登場！0期生募集中 20%割引や無料参加の特典もご用意
0期生は3月プレオープンは無料で参加出来ます
0期生の募集は3月31日まで（3月中の全4回に無料参加）
受講料2０%OFF格安で受講出来ます
3月催眠術体験会に無料で参加出来ます。
従来の短期コースであるマンツーマン指導に加えて、
じっくりと学びたい方のための少人数制コースが新たに用意されました。
このコースでは、生徒同士で実際に催眠をかけ合ったり、
体験希望者に向けて実践することで、
理解だけでなく反復による定着を重視しています。
学べる内容は、他者に働きかけるための催眠だけではありません。
なりたい自分に近づくための潜在意識の書き換えを行う自己催眠。
身体をゆるめ、自律神経を整える催眠ヒーリングであるトランスタッチ。
この三つを総合的に学べる構成になっています。
もちろん、その中の一つを選び、徹底的に深く学ぶことも可能です。
一方で、広い範囲の催眠技術と原理を理解することで、結果として専門性がより高まっていくという側面もあります。
実践と理解を繰り返しながら、自分にも他人にも使える催眠を身につけていく。
そのための環境として設計されたコースです。
こんな方にオススメ
催眠術を練習相手がいない
覚えても催眠術をかける機会がない
催眠術好きな仲間が欲しい
少人数制のスクールを探していた
生活に催眠のスキルを活かしたい
他の催眠術スクールで学んだけど出来なかった
自己催眠も学びたい
催眠ヒーリングで人を癒したい
催眠術スクール6ヶ月コースはこちらから
催眠術スクール マンツーマン短期コースはこちらから
自己催眠ライトコースも新登場！
自己催眠ライトコース
潜在意識の書き換え入門に特化した自己催眠コース
自己催眠ライトコースは、
初めて自己催眠を体験してみたい方のための自律訓練法とは別の入り口の入門コースです。
自己催眠に興味はあるものの、難しそうに感じる。
自分にできるのか不安がある。
本当に変化が起きるのか分からない。
そのような方でも安心して受けられるよう、
理論を詰め込みすぎず、
実際の体感を重視した構成になっています。
このコースでは、
一般的な自己催眠講座で最初に行われることの多い
自律訓練法などの初級技法をあえて後回しにしています。
代わりに、潜在意識にどのように働きかけると変化が起こりやすいのか。
自己暗示が自然に入る状態とはどのような感覚なのか。
そうしたポイントを、体験を通して理解していきます。
３時間１回完結の内容のため、
自己催眠が初めての方でも無理なく受講できます。
自己催眠ライトコース詳細はこちらからご覧ください。
白催眠術師：宇田川和彦（ウダッチ）
白催眠術師：宇田川和彦プロフィール
催眠術カフェ＆催眠術スクールを主催
YouTube登録者15,000人以上
『ウチのガヤがすみません！』
『ホンマでっか!?TV』
『しゃべくり007』
など多数テレビ出演・指導・演出。