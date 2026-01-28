【創業125年の伝統】甘いものが苦手なあの人へ。鎌倉ハム富岡商会が贈る「お肉で楽しむ大人のバレンタイン」限定ギフトセットを販売開始

株式会社鎌倉ハム富岡商会

株式会社鎌倉ハム富岡商会（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：高梨 正広）は、2026年のバレンタインデーに向け、創業1900年から続く伝統の味わいを詰め合わせた「バレンタイン限定ギフトセット」3種を、2026年1月16日（金）より公式オンラインショップおよび楽天市場店にて販売開始いたしました 。

本商品は、「甘いものが苦手な方へのギフト」としてはもちろん、ワインや洋酒を片手にパートナーとゆっくり語り合う「大人の晩酌時間」を演出する、新しいバレンタインのスタイルをご提案するものです 。

バレンタイン限定特別ラッピング

■背景：バレンタインは「チョコを渡す日」から「美味しい時間を共有する日」へ

近年、バレンタインデーの楽しみ方は多様化しています。単にチョコレートを贈るイベントから、パートナーや家族と「自分たちが本当に美味しいと思うもの」を囲んで過ごす、「おうちバレンタイン」としての需要が高まっています 。

一方で、「甘いものはあまり食べない」「チョコレート以外の気の利いたギフトが見つからない」という悩みも少なくありません。

そこで、明治33年創業の老舗ハムメーカーである当社は、確かな品質と伝統の製法で作られたハム・ソーセージを、バレンタイン仕様の特別なラッピングでお届けするギフトセットを用意しました。「確実に喜ばれる、上質なものを贈りたい」という大人のニーズにお応えします 。

■商品の特徴：シーンに合わせて選べる3つのラインナップ

1. 迷ったらこれ！鎌倉ハムの魅力を凝縮した『定番セット』

定番セット

創業以来守り続けてきた伝統の調味液に漬け込み熟成させた「熟成ロースハム」や、肉の旨味を引き出した「熟成ベーコン」、さらに温めるだけでトロトロの食感が楽しめる「豚角煮」などを詰め合わせました 。

そのままオードブルとして並べるのはもちろん、サラダや料理のアレンジにも使いやすく、鎌倉ハムの真髄を味わっていただけるセットです 。

2. こだわりの味わいを少しずつ『ワインのおともにおつまみ5種セット』

ワインのおともにおつまみ5種セット

ワインとの相性を追求し、国産レバーを使用した「パテ・ド・カンパーニュ」や、「ベリーハム」、「肩ロース生ハム」などをセレクトしました 。

封を開けてお皿に並べるだけで、いつもの食卓が華やかに早変わりします。それぞれ味わいや食感が異なるため、ワインとのマリアージュを飽きることなくお楽しみいただけます 。

3. 開けてすぐにBAR気分『大人のおつまみセット』

大人のおつまみセット

ご自宅で気軽にBAR気分を味わっていただけるよう、お酒が進むアイテムを厳選しました 。厚切りのリブロースハムステーキやビーフジャーキーなど、お酒好きにはたまらないラインナップです。

■バレンタイン限定サービス

バレンタイン特別ラッピング（化粧箱＋ラッピング袋）にてお届けします。2月5日（木）までのご注文で、バレンタイン当日の配送が可能です。

■商品概要

１. 定番セット【バレンタイン限定包装】

価格：2,600円（税込・送料別）

販売期間：2026年1月16日～2月5日 ※なくなり次第終了

セット内容：熟成ロースハム63g、熟成ももハム68g、熟成ベーコン73g、熟成あらびきソーセージ120g、熟成ほそびきソーセージ120g、レモン風味とパセリのソーセージ120g、豚角煮（醤油味）120g

URL：

公式オンラインショップ：https://www.kamakuraham-tomiokashop.jp/shopdetail/000000001597

２. ワインのおともにおつまみ5種セット【バレンタイン限定包装】

価格：3,080円（税込・送料込）

販売期間：2026年1月16日～2月５日 ※なくなり次第終了

セット内容：パテ・ド・カンパーニュ70g、ベリーハム72g、ビアソーセージ90g、ポークソーセージ90g、肩ロース生ハム50g

URL：

公式オンラインショップ：https://www.kamakuraham-tomiokashop.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001824(https://www.kamakuraham-tomiokashop.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001824)

３. 大人のおつまみセット【バレンタイン限定包装】

価格：3,600円（税込・送料別）

販売期間：2026年1月16日～2月5日 ※なくなり次第終了

セット内容：厚切りリブロースハムステーキ200g、肩ロース生ハム50g×2パック、サラミソーセージ118g、おつまみベーコン24g、ビーフジャーキー17g、ひとくちサラミ41g

URL：

公式オンラインショップ：https://www.kamakurahamtomiokashop.jp/shopdetail/000000001840(https://www.kamakurahamtomiokashop.jp/shopdetail/000000001840)

※販売価格は公式オンラインショップでのものになります。

■株式会社鎌倉ハム富岡商会について

明治33年（1900年）創業。英国人ウィリアム・カーティスから受け継いだハム製造の伝統製法を、創業の地・鎌倉で125年にわたり守り続けています。特に看板商品である「熟成布巻きロースハム」は、職人の手作業で1本1本布と糸を巻き、伝統の調味液でじっくりと熟成させることで、しっとりとした食感と深い味わいを生み出しています。私たちは、ハムづくりを通じて食卓に「ごちそう」をお届けすることを使命としています。

公式オンラインショップ：https://www.kamakuraham-tomiokashop.jp/

楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/kamakuraham-tomioka/

Instagram：https://www.instagram.com/kamakurano_hamutomo/

LINE公式アカウント：https://line.me/R/ti/p/@110fbknv?oat__id=5600696

■会社概要

商号：株式会社鎌倉ハム富岡商会

代表者：代表取締役社長 高梨 正広

所在地：神奈川県鎌倉市岩瀬961

創業：1900年（明治33年）

URL：https://www.kamakuraham-tomioka.co.jp/