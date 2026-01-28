「仕事と介護の両立」支援を「何をやるか」から「どうすれば動けるか」へ企業横断コミュニティECC Club第5期2026年4月始動！参加企業募集

株式会社チェンジウェーブグループ

業界横断型コミュニティ「エクセレント・ケア・カンパニー・クラブ（Excellent Care Company Club以下、ECC Club）」（事務局:株式会社チェンジウェーブグループ）は2026年、第5期の参加企業募集を開始しました。

ECC Clubは、「仕事とケアの両立」という社会課題に取り組む場として2022年にスタートし、第4期までにのべ55社が参画しています。

ECC Club公式サイト :https://ecc.lyxis.com/

■第5期が目指すもの

第5期では、両立支援制度・施策の整備が進む一方で残る「未介護層の関心が高まらない」「行動につながらない」という課題に向き合い、「何を実施するか」から一歩進めて「どうすれば人は動けるのか」という“構造・設計”に焦点を当て、企業横断で整理・言語化・実装につなげていくことを目指します。

■4つの分科会テーマ

1、知見と経験が届く仕組みをつくる：未介護層に「自分ごと」として届く設計を検討。

2、行動のきっかけを設計する：相談や声かけなどの“小さな一歩”を阻む要因を特定。

3、両立支援を自社のストーリーにつなぐ：経営・人的資本戦略と紐づけた納得感あるストーリー構築。

4、行動が生まれる職場風土をつくる：風土を可視化・観測できる指標や表現を設計。

■募集要項・活動スケジュール（予定）

募集期限 ：2026月3月31日(火)

お申込み ：https://www2.lyxis.com/ecc/contact

活動期間 ：4～5月 インプット・議論の基盤づくり（2回）

6～10月 分科会活動による実践知創出（5回）

11月 ビジネスケアラーカンファレンス（分科会活動発表）

12月 総括

2025年ビジネスケアラーカンファレンス

■新企画：アカデミアとの共同調査（希望企業のみ）

希望企業を対象に、研究者と連携した共同調査を実施予定です（詳細は5月定例会で説明予定）

本調査の結果は、学会発表や国への共有も視野に各社の取り組みを社会的示唆として還元することを目指しています。

調査リード ：大嶋 寧子氏（リクルートワークス研究所 主任研究員）

主題 ：介護予備軍は何があれば「介護が始まっても働き続けられる」という見通しを持てるのか

（変更する可能性あり）

実施時期 ：2026年5月～8月（予定）

対象 ：参加企業の従業員（希望企業のみ）

■ECC Club 参加のメリット

他社事例へのアクセス： 同業・他業種の先行事例や、試行錯誤のプロセスをリアルに共有。

担当者の孤独を解消： 推進担当者同士のネットワーク構築。

最新トレンドの把握： 法改正や社会情勢に合わせたビジネスケアラー支援の最前線をキャッチアップ。

■参考実績（ECCカンファレンス2025）

ECCビジネスケアラーカンファレンス（分科会活動発表）2025では、会場・オンライン合わせ合計320名が参加し、満足度は96%と極めて高い評価をいただきました。

参加者からは「他社事例が施策実行のヒントになった」「推進のきっかけを得た」といった声が寄せられています。

ビジネスケアラー支援を次の一歩へ進めたい企業の皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

【事務局】

会社名：株式会社チェンジウェーブグループ

代 表：代表取締役社長 CEO 佐々木裕子

所在地：東京都港区南青山2-26-32 セイザンI1202

企業サイト：https://www.changewave-g.com/

