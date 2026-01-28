ジオテクノロジーズ、子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得

ジオテクノロジーズ株式会社

ジオテクノロジーズ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：八剱 洋一郎）は、このたび、仕事と子育ての両立を図るための環境整備に取り組む「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣が認定する「くるみん認定」を取得しました。

「くるみん認定」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、子育て支援のための一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣が認定する制度です。

ジオテクノロジーズでは、従業員が仕事と家庭を両立できるよう、様々な支援制度を独自に整備しています。その内の1つである、育児休業の一部期間を有給化する制度「ウェルカムベビーWeeks」を導入した結果、育児休業の取得率は2024年度3月末時点で女性100％、男性45％となり、「くるみん」認定基準（女性75%、男性10%*）を大幅に上回る結果となりました。さらに、その後の制度定着・利用促進により、2025年度12月末時点においては、女性・男性ともに100％となっています。

また、復職後も仕事と子育てを両立しやすい職場環境を目指し、小学校６年生までの短時間勤務制度、入学式や授業参観などのイベント参加を有給で取得できる「成長見逃さない休暇」、子どもの看護が必要な際に有給を取得できる「ファミリーケア休暇」など、独自の子育て支援制度を導入しています。

これらの取り組みおよび行動計画に基づく実績が評価され、このたび「くるみん認定」を受けました。

*2024年度までのくるみん認定基準です。2025年度より男性30％に改訂されています。

■ ジオテクノロジーズの仕事と家庭の両立のための主な制度

＜勤務制度＞

- 在宅勤務制度- フレックスタイム制- 育児・介護のための短時間勤務（育児については小学校6年生修了まで取得可能）- 育児・介護のための時間外労働・深夜勤務の制限（育児については小学校6年生修了まで取得可能）

＜有給の休暇制度＞

- ウェルカムベビーWeeks（産休・育休中の任意の10日間を有給化）- 成長見逃さない休暇（高等学校就学までの入学式、卒業式、授業参観、運動会、親子遠足時に取得可能）- ファミリーケア休暇（小学校就学前の子の看護・家族の介護に年8日間取得可能）- 特別有給休暇（未消化分の有給休暇を積み立て、育児休業、介護休業などに充当可能）- マタニティ休暇（妊娠中の社員が通院時や体調不良時に8日間取得可能）- 配偶者出産休暇（出産前後に5日間取得可能）- いつでもMy休暇（事由問わず年5日間取得可能）

■ 支援制度を活用する男性社員の声

0歳の男の子を育てています。現在、約2か月間の育休中です。子どもが生まれる前から育休制度や社内制度を調べ、周囲の先輩や同僚にも相談しながら準備を進めました。チームメンバーには業務面でも柔軟に協力してもらい、安心して育休に入ることができました。国の育児休業給付に加え、「ウェルカムベビーWeeks」や「特別有給休暇」といった社内制度を活用できたことで、収入面の不安も少なく、育児に専念できています。復帰後もリモートワークを中心に、育児と仕事の両立を続けていきたいと考えています。

■ ジオテクノロジーズの従業員の子ども向け地図ワークショップイベント

ジオテクノロジーズでは、子育て支援や親子のコミュニケーション促進の取り組みの一環として、従業員の子ども向けに地図づくりワークショップイベントを開催しています。当社は創業以来デジタル地図を整備しており、私たちのデジタル地図は様々な地図サービスで活用されています。本イベントでは、従業員の子どもたちに親が働く会社について理解を深めてもらうとともに、小学校でのタブレット学習などを通じて身近になったデジタル地図が、どのように作られているのかを親子で体験できる機会を提供しています。

■ 今後の取り組みについて

ジオテクノロジーズにとって、すべての価値の源泉は「人材」です。今回の「くるみん認定」取得を励みに、引き続き仕事と子育ての両立支援をはじめ、多様なバックグラウンドを持つすべての社員が互いに尊重し合い、働きがいを持って成長し続けられる職場環境づくりに取り組んでまいります。

■ ジオテクノロジーズ株式会社について

当社は、1994年の創業から一貫してデジタル地図を提供しています。翌年には地図ソフト「MapFan」を発売。その後、国内初のiモード地図や、カーナビ、法人向けの地図データ、位置情報ソリューションをはじめ、高度な自動運転の実現に不可欠なAD/ADAS用地図をいち早く提供しています。

また、2020年にリリースしたポイ活アプリ「トリマ」に代表されるアプリケーションのユーザーとの接点により、人の移動やその背景にある意識といった現実世界の状況「インサイト」をリアルタイムで把握することが出来るようになってきています。

当社は、これらの人流をはじめとする膨大なビッグデータと、約30年間整備してきた地理空間データを掛け合わせて最先端技術を用いて分析することにより、「今この瞬間のインサイト」を提供し、より快適でサスティナブルな世界の実現という社会貢献を目指しています。

本社所在地：東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス22F

代表者 ：代表取締役社長 八剱 洋一郎

設立 ：1994年5月1日

事業内容 ：オートモーティブビジネス／エンタープライズビジネス／マーケティングビジネス／コンシューマービジネス

コーポレートサイト：https://geot.jp/