物流DXを支援する「LOGIFLUX（ロジフラックス）WMS」

HOUSEI株式会社

AI・DXソリューションを提供するテクノロジーカンパニー、HOUSEI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 管祥紅 以下：HOUSEI）は、世界25か国以上で展開されるWMS（倉庫管理）ソリューション 「LOGIFLUX（ロジフラックス） WMS」 の販売を開始したことをお知らせいたします。「LOGIFLUX WMS」は、倉庫運用全体を統合管理するパッケージ型WMSであり、入庫・出庫・在庫管理から、クロスドック管理・バース管理・作業タスク管理・KPI可視化まで倉庫業務を最適化し、物流現場のDXを支援する包括的ソリューションです。

公式ページはこちら：https://www.housei-inc.com/product-services/logiflux

■背景

物流現場では、EC市場の拡大や多品種・大量出荷への対応、人手不足といった課題が深刻化しており、効率化・精度向上・標準化が強く求められています。「LOGIFLUX WMS」は、クラウドベースで高度なWMS機能を備え、上位基幹システムや自動化設備との柔軟な統合により、これら課題へ実践的に対応できるソリューションとして提供いたします。導入により、入出荷処理の効率化、在庫管理の精度向上・納品リードタイムの短縮・現場オペレーションの標準化・在庫リアルタイムな可視化などが期待できます。

■「LOGIFLUX WMS」とは

LOGIFLUX WMSは、サプライチェーン全体の最適化を実現するトータルWMS（倉庫管理）ソリューションです。

HOUSEIとSCE（Supply Chain Execution）ソリューションのグローバルリーダーであるFLUX社が共同で、世界2000件以上の導入実績を誇る実証済みソリューションを、日本仕様にカスタマイズしてご提供いたします。倉庫管理（WMS）を中核に、輸送管理（TMS）、倉庫制御（WCS）、生産物流実行(LES)、データ統合（Datahub）、サプライチェーン協調プラットフォームを連携させることで、物流・製造・輸送・流通を横断した業務改革とDXを実現します。



■「LOGIFLUX WMS」の特長

高度なパッケージ化

多様な業界の世界トップクラス企業の物流現場で培ったノウハウを標準機能としてパッケージ化しているため、スクラッチ開発なしで導入できます。業務に合わせたカスタマイズも短期間で実施可能です。また、パッケージ化により導入プロセスも標準化され、プロジェクト品質が安定して担保されます。

高い柔軟性

600以上のシステムパラメータとルール設定により、業務フローや業務ロジックを柔軟に構築できます。業務変更や事業拡大が発生しても、追加開発は不要で、パラメータやルール設定を変更するだけで迅速に対応可能です。

高い処理能力

1日最大164万件の出荷処理、そして1日4,000万行にも及ぶ明細オーダー処理を行う世界最大級の物流現場においても、安定稼働が実証されています。

外部システム、自動化設備とのシームレス連携

独自のデータ統合プラットフォームにより、ERP・OMS・TMSなど複数の外部システムや、多種多様なマテハン機器・物流ロボットとシームレスに連携できます。これにより、サプライチェーン全体の最適化を実現します。

スケーラビリティ

テンプレート機能により、既存の運用フローを迅速に新たな拠点へ複製することが可能です。これにより、複数拠点へのスピーディーな横展開を実現します。

先進的技術アーキテクチャ

最新のクラウドアーキテクチャを採用し、オンプレミスから各種クラウド環境まで柔軟に対応できるほか、システム全体をマイクロサービスで構成することで、拡張性と保守性を高めています。さらに、業界最高水準のセキュリティ設計による多層防御により、業務を止めない安全・安心な運用を実現します。

■今後の展望

今後ますます深刻化する業界課題に直面する中で、変化の激しい日本市場の環境に柔軟に対応可能な次世代ロジスティクス基盤として、企業の持続的な成長を力強く支援してまいります。

HOUSEI株式会社

本社所在地：東京都新宿区津久戸町１番8号神楽坂AKビル9階

代表者：代表取締役社長 管 祥紅

事業内容：情報システム事業

URL：https://www.housei-inc.com/(https://www.housei-inc.com/)

HOUSEIは、DXを実現するパートナーとして「メディア向け事業・プロフェッショナルサービス事業・プロダクト事業・海外IT事業・物流事業」の5つの事業を柱に、日本のDX化を図りま

HOUSEIはオープンイノベーションに取り組んでおり共同開発・販売代理店を含むパートナーを募集しています。