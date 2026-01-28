フードバンク山梨バレンタイン企画2026

フードバンク山梨バレンタイン企画とは

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨

「子どもにお菓子を買ってあげられない」そんな声が寄せられる家庭を応援するため、フードバンク山梨では2020年から、バレンタインデー・ホワイトデーの時期にチョコレートやお菓子を集中的に募集しています。

2月には、チョコレートを含む食品を子育て世帯へお届けする取り組みを実施します。

皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。

日本の食品ロスは約464万トン、貧困世帯に暮らす子どもは9人に1人

日本では食べられるのに捨てられる食品「食品ロス」が年間約464万トンとされています。これは日本の人口一人当たり、毎日おにぎり１個捨てている状態です。

半数は、家庭から発生しています。

発生要因は、主に「食べ残し」「手つかずの食品」「皮の剥き過ぎ」と言われています。また、一方で、貧困世帯で生活している子どもは全体の11.5％。およそ9人にひとり存在する現状があります。

長引く物価高騰が奪う「食の豊かさ」

物価の高騰は、多くの人の生活に影響を及ぼしています。

生活に余裕のない世帯では状況はより深刻です。家計が苦しくなり、「子どものお菓子は買えない」「子どもの食べたいメニューのリクエストに応えてあげられない日が多く、親として不甲斐ない」といった声が届きます。

もし手元に食べきれないチョコレートやお菓子があったら、是非フードバンク山梨へご寄付をお願いします。私たちは必要としている世帯を特定し、確実に届けます。

認定特定⾮営利活動法人 フードバンク山梨

所在地：〒400-0203 山梨県南アルプス市徳永1603-1

代表 ：米山けい子

設立：2008年10月19日

代表TEL:055-298-4844

担当：佐伯（さえき）TEL:080-6618-5515

mail : info@fbyama.com

https://fbyamana.fbmatch.net