【ロイズ】東北・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州地方を巡るロイズ「移動販売車」。2月のおすすめ商品や出店予定のご紹介。生チョコレート[ティラミス]も販売。

株式会社ロイズコンフェクト

北海道札幌市のチョコレートメーカー「株式会社ロイズコンフェクト」は、東北・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州地方を巡る移動販売車で人気商品や限定商品を販売しています。

通常は北海道内のお店と通信販売、全国の百貨店で開催される催事で販売を行っているチョコレートのロイズ。より多くの方にお楽しみいただけるよう、ロイズの工場がある北海道・当別町の姉妹都市「宮城県大崎市」、「愛媛県宇和島市」をはじめとする東北・四国や、北陸・東海・近畿・中国・九州地方で「移動販売車」を走らせています。

車内では、生チョコレートやポテトチップチョコレートといった人気商品や限定商品など最大約90種類（※）を販売しています。限られたスペースながらも北海道物産展を超える豊富な品揃えの中から商品をお選びいただけます。お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください 。

※出店時期・場所により取り扱い商品は異なります。

移動販売車出店予定

ロイズ移動販売車出店情報は、ロイズ公式HP催事情報からご確認ください。移動販売車の出店場所と全国の百貨店等への催事出店情報をご案内しています。

【ロイズ公式HP 催事情報】

https://www.royce.com/brand/saiji/(https://www.royce.com/brand/saiji/)

※日程の変更、中止になる場合がございます。

2月のおすすめ商品

※販売状況は出店場所により異なります。また、出店期間中でも品切れとなる場合がございます。

▼生チョコレート［ティラミス］【数量限定】

イタリアで生まれたデザート「ティラミス」をイメージした生チョコレート。マスカルポーネチーズのパウダーを入れたホワイトチョコレートのガナッシュと、コーヒーとコーヒーリキュール入りのガナッシュを２層に重ね、ココアパウダーをかけました。チーズのコクとコーヒーの味わいが、それぞれ引き立ちながらもとけ合い、まるでティラミスを食べているかのような風味が広がります。

商品名：生チョコレート[ティラミス]

内容量：20粒

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円）

▼ピスターシュショコラ

香ばしくコク豊かなピスタチオクリームに、深煎りしたピスタチオと塩がけしたピスタチオの2種類を混ぜ込んで、口どけの良いミルクチョコレートにとじ込めました。 切り分けると、なめらかなピスタチオクリームとたっぷり入ったピスタチオが表情豊かに顔をのぞかせます。 ピスタチオの香ばしく旨みあふれる魅力を引き出した、ピスタチオづくしの味わいを存分にお楽しみください。好きな厚さに切り分けて食べるスタイルが楽しいチョコレートです。

商品名：ピスターシュショコラ

内容量：1本

価 格：税込1,944円（本体価格1,800円）

▼ポテトチップチョコレート[オリジナル]

ポテトチップとチョコレート、意外な組み合わせから生まれた大ヒットのおいしさ。 パリッとした軽快な食感のポテトチップの片面に、口どけの良いチョコレートをコーティングしました。 チョコレートの甘さとポテトチップの塩味が織りなすハーモニーをお楽しみください。

商品名：ポテトチップチョコレート[オリジナル]

内容量：190g

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

京都府を中心に巡る移動販売車では、「ロイズ京都」商品も販売

京都府を中心に巡る移動販売車では、生チョコレートやポテトチップチョコレートなどロイズの人気商品はもちろんのこと、京都府近郊を中心に販売している「ロイズ京都」の商品もご用意しております。限られた地域でしか味わえないロイズ京都のおいしさをぜひお楽しみください。

※取扱いエリアは時期により変わる場合がございます。



《 ロイズ京都とは 》

北海道のロイズが京都と出会い、生まれたおいしさ。 歴史と伝統を重んじながらも、新しい文化もしなやかに取り込み、独自に育て上げる京都。北海道のロイズが京都と出会い、和と洋の垣根を越えたスイーツをつくりました。京都で親しまれてきた数々の素材を使い、ロイズ京都ならではの味にしてお届けしています。

※京都府産素材を使用していない商品もございます。

【ロイズ京都公式ページ】

https://www.royce.com/brand/contents/kyoto/

人気のロイズ京都商品

▼ロイズ京都 生チョコレート[宇治抹茶とフロマージュ]

京都府産の宇治抹茶をブレンドしたホワイトチョコレートと、北海道産の3種のチーズ（マスカルポーネ、ゴーダ、クリームチーズ）を使用したホワイトチョコレートを2層に重ね、宇治抹茶を使用したチョコレートのパウダーをかけました。

商品名：ロイズ京都 生チョコレート[宇治抹茶とフロマージュ]

内容量：20粒

価 格：税込1,323円（本体価格1,225円）

▼ロイズ京都 ポテトチップチョコレート[宇治抹茶と山椒]

抹茶と和歌山県産ぶどう山椒をまぶしたポテトチップの⽚面に、宇治抹茶のチョコレートをコーティング。口に入れた瞬間にピリッとさわやかに広がる山椒と、ポテトチップの塩味、抹茶チョコレートのほろ苦いコクと⽢さがクセになる味わいです。隠し味にピスタチオペーストも使用しています。

商品名：ロイズ京都 ポテトチップチョコレート[宇治抹茶と山椒]

内容量：190g

価 格：税込1,350円（本体価格1,250円）

▼ロイズ京都 黒糖と宇治抹茶のチョコレート

京都府産の宇治抹茶を使ったチョコレートと、沖縄県産の黒糖を使ったチョコレートを2層に重ね、1枚のチョコレートに仕上げました。苦み・渋み・奥深いコクを感じられる抹茶チョコレートの層と、素朴でまろやかな味わいの黒糖チョコレートの層、それぞれの個性が輝く味わいです。黒糖に含まれるミネラル分から感じられる塩味がアクセント。

商品名：ロイズ京都 黒糖と宇治抹茶のチョコレート

内容量：18枚

価 格：税込1,026円(本体価格950円)

※「ロイズ京都」商品はこの他にもございます。

※在庫状況などにより、商品は品切れとなる場合がございます。

～この他にも様々な商品を販売しています。ぜひロイズの移動販売車へお立ち寄りください～

