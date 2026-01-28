パーソルコミュニケーションサービス、宮城県「女性のチカラを活かす企業」と「みやぎ働き方改革実践企業」のゴールド認証を取得

パーソルコミュニケーションサービス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルコミュニケーションサービス株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：軽井 宏直）は、宮城県が実施している「女性のチカラを活かす企業認証制度」および「みやぎ働き方改革実践企業」において、いずれも「ゴールド認証企業」として認証されました。

宮城県「女性のチカラを活かす企業認証制度」について

はたらきやすい職場づくりやワーク・ライフ・バランスに取り組む

企業を応援するため、「女性の登用・配置状況」や「仕事と家庭の

両立支援」などの項目において、一定基準を満たした企業を

宮城県知事が認証する制度です。

みやぎ働き方改革支援制度「みやぎ働き方改革実践企業」について

少子高齢化の進行に伴う生産年齢人口の減少への対応、仕事と育児、介護との両立など、多様化する労働者のライフスタイルに合ったはたらき方が選択できる社会の実現を目指すため、働き方改革に

取り組む県内企業を支援する制度です。

今回は、働き方改革の取り組みを継続して実施していることに加え、女性・男性を問わずはたらきやすい職場環境づくりやワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進が評価され、ゴールド認証を取得しました。

〈仙台サポートセンターのメンバー〉

当社は今後も引き続き、従業員のやりがいやはたらきやすさを追求して、あらゆる仕事と組織を革新し、「より良いはたらく環境」があふれる社会を実現していきます。

【関連Webサイト】

「女性のチカラを活かす企業」ゴールド認証企業（宮城県公式ウェブサイト）(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/ninshokigyo-gold.html)

みやぎ働き方改革支援制度(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/hatarakikata.html)

■パーソルコミュニケーションサービス株式会社について＜https://www.persol-bd.co.jp/csl/＞

パーソルコミュニケーションサービス株式会社は、ヘルプデスク、ITサポート、コンタクトセンター業務を中心としたBPOサービスを提供し、企業の業務効率化と顧客体験向上を支援しています。「接点から、感動を」をミッションに掲げ、人と人とのつながりが生まれる「接点」を大切にして、挑戦を繰り返し、社会の「こうありたい」をカタチにすることで「より良いはたらく環境」があふれる社会を実現していきます。 パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。