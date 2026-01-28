【大丸下関店】で「下関市いけばな連合会 第27回いけばな展」開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店山口県総合芸芸術文化祭2026協賛 下関市いけばな連合会 第27回いけばな展

山口県総合芸芸術文化祭2026協賛の下関市いけばな連合会(西岡豊弘会長)のいけばな展が開催されます。 今回で第27回を迎える、地元の文化振興と伝統文化の継承を目的とした合同作品展です。市内9流派の71名の作品を展示いたします。入場料は600円(税込)で、高校生以下は無料です。

参加流派：池坊(下関橘会)・池坊正流・小原流・華道専正池坊・柴山流・柴山正流・新池坊・専心池坊・未生流の9流派

催事名：山口県総合芸芸術文化祭2026協賛 下関市いけばな連合会 第27回いけばな展

会期：2026年2月6日(金)→8日(日)の3日間、10:00-18:00※最終日は17:00閉場

会場：大丸下関店 6階催事場

協力/エキマチ下関推進協議会

後援/山口県・山口県教育委員会・山口県議会・山口県文化連盟・下関市・下関市教育委員会・下関市議会・下関文化協会

【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】

〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10、JR下関駅すぐ

大丸下関店代表電話番号：050-1783-1000

HP:https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/

Instagram:https://www.instagram.com/daimarushimonoseki/

Facebook:https://www.facebook.com/daimaru.shimonoseki

X:https://twitter.com/daimarushimo