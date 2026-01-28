ゼロから企画をつくる”スゴい採用広報インターン”募集を開始！｜いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、2026年4月から8月までの5か月間限定で実施する、ゼロから企画づくりに挑戦できる”スゴい採用広報インターン”の募集を開始します。

本インターンでは、採用広報イベントの企画・運営を通じて、業界を問わず今後のキャリアに活かせる実践的なスキルを身につけることができます。

就職活動と同時並行で長期インターンを経験したい方、SNSでトレンドを追うのが好きな方、0から1を生み出すことに挑戦したい方のご応募をお待ちしています。

▽インターン応募はこちらから

https://ielove-group.jp/news/detail-1312#form

■目的・概要

本取り組みは、大学生インターンが主体となり、ゼロから企画づくりに挑戦できる採用広報インターンです。

今回の企画は2回目の実施となります。前回は、テレビ朝日が運営するMリーグチーム「EX風林火山」と合同でイベントを開催。インターン生6名が中心となって企画・キャスティング・運営・取材対応を行い、「内川幸太郎（EX風林火山）×虫眼鏡（東海オンエア）登壇！直接会って話せる大学生向け麻雀イベント」(https://www.ielove-group.jp/news/detail-1246)を実施しました。当日は100名以上の学生が来場し、大きな反響を得ました。



今回のインターンでは、イベントのジャンルやゲスト選定、企画立ち上げから当日の運営、SNS等を活用したプロモーションまで、すべてをインターン生自身で考え、実行していただきます。管理・管掌は人事本部の執行役員が担当し、企画段階から直接フィードバックを行うほか、内容に応じて著名な外部アドバイザーを招く可能性もあります。

企画を考えることが好きな方、SNSでの広報・告知に興味がある方、イベント後のレポート制作や効果分析に関心のある方のご応募をお待ちしております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8550/table/740_1_0a2280cba6cd572e745dd2882f970347.jpg?v=202601280121 ]■いえらぶGROUP 人事執行役員 山口のコメント

昨年は、多くの方にご応募いただき、採用広報イベントを大成功のうちに終えることができました。集客から実際の採用に至るまで、インターン生の皆さんの力によって成果につながり、私たちにとっても、そして参加したインターン生の皆さんにとっても、自信につながる貴重な経験になったと感じています。

今回は昨年以上の予算を準備し、さらに面白く、挑戦的な取り組みを皆さんと一緒に実現していきたいと考えています。

■ いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

