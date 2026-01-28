放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展×東京ドームシティ！コラボイベント開催！ コラボアトラクションや謎付きスタンプラリー、フォトスポットなどコラボ満載！

株式会社東京ドーム

東京ドームシティ(文京区後楽1-3-61)では、2026年2月20日(金)～3月29日(日)までの期間、放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展とのコラボレーションイベントを開催します。

アトラクションズエリアでは、5種のアトラクションで放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展×東京ドームシティコラボイベント限定のオリジナルボイスが聞け、観覧車「ビッグ・オー」ではゴンドラ内の装飾をお楽しみいただけます。また、屋内型コースター「バックダーン」では、放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展とのコラボ映像が見られます。

さらに、謎付きスタンプラリーがセットになった限定コラボチケットの販売や、対象レストランでのノベルティ配布、高さ約15mの「WONDER SNOW TREE」(イルミネーション)による音楽と映像の特別演出など、東京ドームシティ各所でTVアニメ「名探偵コナン」の放送30周年を盛大に盛り上げます｡

【開催概要】

◎イベント名：放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展×東京ドームシティ

◎開 催 期 間：2026年2月20日(金)～3月29日(日)

※前半：2月20日(金)～3月10日(火)、後半：3月11日(水)～3月29日(日)

◎開 催 場 所：東京ドームシティ各所

◎チケット販売：https://www.asoview.com/channel/ticket/qFdRFRsDwZ/ticket0000047362/

◎公式サイト：

東京ドームシティ アトラクションズ公式サイト

https://www.at-raku.com/event/conan30th/

放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展公式サイト 東京会場

https://tvconanten-30th.jp/

【主な内容】

●アトラクションコラボ

5種のアトラクションで『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展×東京ドームシティ』コラボイベント限定のオリジナルボイス(江戸川コナン・怪盗キッドなど)、観覧車「ビッグ・オー」ではゴンドラ内の装飾をお楽しみいただけます。また、屋内型コースター「バックダーン」では、放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展とのコラボ映像が見られます。

【対象アトラクション】

ビッグ・オー、バックダーン、レーザーミッション、ピクシーカップ、ヴィーナスラグーン

●コラボチケット

謎付きスタンプラリー＋アトラクション2回券付きチケット 3,500円

●スタンプラリーゴール特典

コラボチケットを購入すると、謎付きスタンプラリーに参加することができます。東京ドームシティ各所にあるスタンプを押して、スタンプを全て集めると『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展×東京ドームシティ』スペシャルビジュアルの缶バッジを手に入れることができます。

※缶バッジは期間ごとに取り扱う種類が異なり、2種類のうちどちらかを選べます。

※スタンプラリーのゴール特典の取得には、放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展の入場チケットが必要です。

前半(2/20～3/10)１.

前半(2/20～3/10)２.

後半(3/11～3/29)１.

後半(3/11～3/29)２.

●レストランキャンペーン

2026年2月20日(金)～3月29日(日)までの期間で、東京ドームシティ内の一部レストランにて、放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展のチケットの提示と対象店舗にて1会計1,000円以上お買い上げの方にステッカー(ランダム全7種)を1枚配布します。

●放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展×「WONDER SNOW TREE」(イルミネーション)

TVアニメ「名探偵コナン」のメインテーマとTOKYO SNOW DOME CITYのシンボルである高さ約15mの輝く「WONDER SNOW TREE」のイルミネーションのコラボ企画を開催します。

◎開催期間：2月20日(金)～3月1日(日)

◎開催時間：各日18:30/18:45/19:00/19:15

◎開催場所：セントラルパーク芝生広場「WONDER SNOW TREE」

※画像はイメージ。

※金額は全て税込。

※詳細に関しては、公式サイト(https://www.at-raku.com/event/conan30th/）をご確認ください。

※イベントの内容は、状況により変更または中止となる場合がございます。