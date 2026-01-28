O.K.THANKS.、4thシングル『解放』を1月28日配信──偏差値30台から医学部合格の久次米慧人が初ラップに挑戦

株式会社共立ドクターズラボ

株式会社共立ドクターズラボ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久次米慧人、以下「KDL」)がプロデュースする3人組音楽ユニット・O.K.THANKS.(オーケーサンクス)は、4thシングル『解放』を2026年1月28日(火)に各音楽配信サービスにてリリースいたします。

本作は、久次米慧人の実体験をもとにしたYouTube企画「ビリドクター」の主題歌として書き下ろされた楽曲。昨年9月にショートバージョンが先行公開されていましたが、今回フルバージョンが解禁となります。

久次米慧人、初のラップに挑戦

本作で特筆すべきは、ボーカルの久次米慧人が自身初となるラップに挑戦している点です。

久次米は医師・事業家でありながらO.K.THANKS.のボーカルも務める異色の経歴の持ち主。高校時代に偏差値30台という成績から3年間の浪人を経て医学部合格を果たした経験を持ち、その挫折と再起の物語を自身のYouTubeチャンネル「IKETERU CLUB」で発信してきました。

ラップパートでは、自身の経験をリリックに落とし込んでいます。「また落ちた 二度目の不合格通知」「親の溜息、友達の同情、全部が重荷になって…」「夜中の2時、参考書に囲まれて何度も同じページをめくってるのに頭に入らない」といった言葉で、当時の状況を描写しています。

"解放の涙"をテーマに描く物語

『解放』は、久次米自身の3年間の浪人経験をもとに制作された楽曲です。

「また落ちた 二度目の不合格通知」「夜中の2時、参考書に囲まれて何度も同じページをめくってるのに頭に入らない」といった歌詞で、当時の心境をリアルに描写。三度目の挑戦で合格を手にした瞬間、こぼれた涙は歓喜ではなく「やっと終わった」という解放感だったといいます。

「完璧じゃなくていい 人より遅くたっていい 自分のペースで自分の道を最後まで歩き抜いてくれ」というブリッジのメッセージには、すべての受験生へのエールが込められています。

YouTube企画「ビリドクター」について

【ビリドクター1話】偏差値30／卒業不可からのスタート“ビリドクター誕生！“──「何が悔しい？」から始まった

『解放』は、久次米の「偏差値30台から医学部合格」に至るまでの道のりを全10話で語るドキュメンタリー企画「ビリドクター」の主題歌として制作されました。番組では、受験勉強の具体的な学習法やメンタル術を紹介しています。

ビリドクター: https://youtu.be/s-WX-jiv4fU

今後の展開──ショートドラマ化を計画

O.K.THANKS.とKDLは、『解放』の世界観を描くショートドラマの制作も計画しています。人気インフルエンサーや若手俳優の起用を検討しており、SNSでの展開を予定しています。

配信情報

タイトル: 4th Digital Single『解放』(かいほう)

配信開始: 2026年1月28日(火)

配信リンク: https://linkco.re/ZgGF0qcN?lang=ja

※Spotify / Apple Music / Amazon Music ほか主要配信サービス

アーティスト情報

O.K.THANKS.(オーケーサンクス)

異なるフィールドで磨いた才能が結集した3ピースユニット。発起人の久次米慧人(Keito Kujime)、コピーライター出身のリーダー Mr.Thanks.、覆面アーティスト Mr.O の3名で構成。

「違い」を最強の武器に、音楽・広告・カルチャーの境界を越えた表現活動を展開。2025年8月、デビューシングル「THREE PIECE」をリリース。同年11月に2ndシングル「花火」を配信。公式YouTubeチャンネル〈IKETERU CLUB〉は開設2か月で40万総再生を突破。

2025年11月には、「第4回 All JAPAN S&T Championships Supported by つきじ喜代村すしざんまい」のFinal Spotに出演。テレビ朝日系「羽鳥慎一 モーニングショー」でも取り上げられました。

公式サイト: https://okthanks.jp

YouTube: IKETERU CLUB(https://www.youtube.com/@IKETERUCLUB)

Instagram:

久次米慧人 @keito_kujime(https://www.instagram.com/keito_kujime/)

Mr.Thanks. @thanks121_okthanks(https://www.instagram.com/thanks121_okthanks/)

Mr.O @koseikosogatakaramono(https://www.instagram.com/koseikosogatakaramono/)

会社概要

会社名: 株式会社共立ドクターズラボ

所在地: 東京都渋谷区代々木2-9-2 久保ビル7F

代表者: 代表取締役 久次米慧人

設立: 2005年7月

事業内容:

スキンケアブランド「KUJIME」の企画・開発・販売

動画メディア「IKETERU CLUB」の運営

アーティストプロジェクト「O.K.THANKS.」の運営・プロデュース

会社HP: https://kdl.inc/