夕方の配送集中を9.4pp緩和！カウネット「当日選択式サービス」で配送の前倒しを実現

コクヨグループでEコマースサービスを提供する株式会社カウネット（本社：東京都港区／代表取締役社長：宮澤典友 以下「カウネット」）は、2025年7月30日より導入した「当日選択式サービス」について、導入後の運用実績を公表します。

「当日選択式サービス」とは、当日配送エリアにおける前日18時から当日11時までのご注文について、通常のお届けを翌日とし、お客様のご希望に応じて当日配送を選択する仕組みです。(*1) 導入後の運用実績を調査した結果、これまで一律で当日配送していた物量の約36％が翌日配送へ移行しました。これにより配送網の過密が解消され、当日・翌日配送ともに配達完了時間の「前倒し」を実証しました。特に課題であった15時台から18時台の夕方の配送集中は9.4pp(パーセントポイント)緩和しており、物流現場の労働環境改善に繋がる成果が得られました。

1. 「当日選択式サービス」導入の成果

サービス導入前後の配達完了時間の実態データと、物流現場へのヒヤリングに基づき、以下の成果を確認しました。

(1)配達完了時間の「前倒し」を実証

サービス導入後、当日配送エリアにおける午前9時台から11時台の配達完了率は10.0pp向上しました。一方で、配達ルートの終盤にあたり終了時間の遅れに直結しやすい15時台から18時台においては、9.4ppの減少が見られました。これらの結果は、これまで夕方以降まで及んでいた配送業務を、より早い時間帯へと前倒しできたことを示しています。配達のピークを日中の早い時間帯へ寄せることで、配送網の過密を解消し、予期せぬ遅延リスクの低減や配送終了時間の安定化に寄与する成果が得られました。

(2)庫内作業の平準化と配送ドライバーの労働環境改善

自社倉庫(運営：コクヨサプライロジスティクス株式会社)において、午後の当日配送便の倉庫切り離し時間が早期化し、トラック出発間際の荷物管理業務が減少しました。これにより翌日配送便の出荷作業へ早期に着手することが可能となり、例えば夜間の制限時間前に300個集中していた荷渡し作業を、午前中に200個、夜間に100個へと分散させるなど、庫内業務の平準化を実現しています。こうしたオペレーションの改善は配送ドライバーにも波及しており、配送完了時間の早期化に伴って、一部では配送ドライバーの労働時間が1時間短縮された事例も確認されました。

(3)お客様のニーズへの適合と配送確実性の向上によるCXの提供

本サービス導入前の調査では、当日配送を必須とする回答は約3％に留まり、約80％に上るお客様が翌日配送を許容していました。(*1)こうしたニーズを背景とした本施策により、現在は無理のない範囲で配送分散が進んでいます。コールセンターの調査では、配送状況に関するお問合せに改善が見られ、特に当日配送における朝9時台の「未着・遅延」に関するお問合せが減少しました。これは夕方の過密緩和が翌朝の配送計画の精度向上に寄与し、お届けの確実性が高まった結果と推察されます。翌日配送の品質も維持されており、お届けの質を保ちながら物流インフラの持続性を高める、安定したCXの提供に繋がっています。

2. 「当日選択式サービス」の概要

当日配送エリアの前日18時から当日11時までのご注文について、ご注文画面で表示する通常のお届け予定日を翌日と表示し、「お急ぎ便」または「納品希望日」を選択すると当日にお届けします。(追加料金なし)

・対象サービス：カウネット、ウィズカウネット、べんりねっと、べんりねっとL

※べんりねっと、べんりねっとLはウィズカウネット(一般商品)のみが対象

・対象配送商品：在庫品

・対象エリア：当日配送エリア

・注文手法：Web注文

今後もカウネットは、物流問題に対する効率的な配送体制を構築し、お客様のニーズに応じた柔軟なサービス提供を目指してまいります。

(*1)参考プレスリリース：カウネット、全国の当日配送エリアに「当日選択式サービス」を導入

(2025年7月28日発表)

※当日配送エリア：首都圏・中部・近畿・九州の一部地域および札幌市内。詳細は以下リンクをご覧ください。https://www.kaunet.com/kaunet/userguide/delivery-area?BTN_TYPE=back&popup=true(https://www.kaunet.com/kaunet/userguide/delivery-area?BTN_TYPE=back&popup=true)

※当日配送をご希望の場合、カウネット、ウィズカウネットは「お急ぎ便」を、 べんりねっと、べんりねっとLは「納品希望日」から選択。

