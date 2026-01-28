「防ぎきれない時代のインシデント対応新常識」セミナーオンデマンド配信中

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、「防ぎきれない時代のインシデント対応新常識」セミナーを

2026年3月31日(火)までオンデマンド配信します。お申し込みは3月30日(月)まで受け付けています。

完全な防御が難しい時代、『被害の最小化』が真の課題。ランサムウェアなどサイバー攻撃の脅威に立ち向かうにはどうすれば良いのか? 本セミナーでは、公的機関が公開しているガイドラインやフレームワークを活用したインシデント対応体制整備の具体例、インシデント予防・発生時の対応に役立つ情報をご紹介します。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250033.html

■セミナー概要

【第1部】被害は“防ぐ”より“減らす”が現実 ― 今求められるインシデント対応力

近年、ランサムウェアや標的型攻撃などのサイバー脅威は一層高度化・巧妙化しており、攻撃を完全に防止することは現実的な前提とはいえません。そのため、インシデント発生時に「誰が・いつ・何を判断し・どのように対応するのか」を事前に明確化し、迅速かつ組織的に対処できる体制の整備が不可欠です。

本セッションでは、インシデント対応に必要となる基本的な考え方、事前準備の要点、CSIRTが果たすべき役割について、実務経験を有する担当者が具体的な事例を交えて解説します。

【説明】NECネクサソリューションズ IPA情報処理安全確保支援士実践講習認定講師 笠井 靖記

【第2部】インシデント予防・発生時の対応に役立つ効果的な具体策

日々高度化するサイバー攻撃には、予防対策とともにインシデント発生を想定した迅速な対応が重要です。

本セッションでは、平時の脆弱性診断方法とインシデント発生時の初動対応相談をパック化した

「サイバーインシデント初動相談サービス」についてご紹介します。

【説明】NECネクサソリューションズ

■関連情報

Clovernet セキュリティサービス「サイバーインシデント初動相談サービス」

https://stream.nec-nexs.com/library/ODgxODY%253D

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/116_1_88faa7fcd3e430858e15c2c5d2d84eaf.jpg?v=202601280121 ]

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250033.html

■お問い合わせ

お問い合わせ窓口

NECネクサソリューションズ

お客様センター

セミナー担当

メールアドレス：nexstation@nexs.nec.co.jp