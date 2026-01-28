コスモスイニシア、「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証で最上位の「三つ星」認証を取得 男性の家庭参画支援も評価され「イクメン推進企業」としても認証(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、代表取締役社長：高智亮大朗）は、2026年1月10日付で、大阪市が認証する「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証で最上位の「三つ星」認証および男性の家庭参画支援を評価する「イクメン推進企業」認証を取得しました。

■ 評価された主な取り組み（一部）

●2014年度から働き方改革「WSI(Work Style Innovation)」を推進

さまざまな取り組みや施策により、2023年度には育児休職からの復職率100%を達成しました。また、WSIの取り組み開始当初の2014年度は超過勤務時間平均32.6時間でしたが、2024年度には16.5時間に減少しています。また、有給休暇取得率は70%程度を維持するなど、男女ともに働きやすい風土が醸成されています。

＜具体的施策例＞

・生産性向上のための職場環境の整備

・有給取得促進の休暇制度（Next GOOD休暇:半期に一度、公休とつなげて3日以上の有給休暇を取得し、連続5日間以上の休暇をとった際に３万円のインセンティブを支給）

●「コスモスイニシアらしいジェンダーフリーを考えるプロジェクト」を組成

さまざまな背景をもった従業員の意見を反映できるよう、人事部門だけでなく、所属・役割・年齢・性別・ライフステージ等が異なる１１名の従業員で構成。“当社らしいジェンダーフリーとは何か”というテーマに基づき、目指す状態・KPIの設定、現状分析を実施した上で、必要施策を以下のとおり設定し、精力的に活動しています。

＜必要施策＞

・”ジェンダーフリーを当たり前と捉える”風土醸成のための研修実施

役員・組織長・マネージャー向けワークショップ、全従業員向け 部門別ワークショップの実施。人事担当役員をはじめとするプロジェクトメンバーが、各事業部を行脚し、ファシリテーターとして、「立場を変えてみよう！」ワーク、ベンチレーションワークなどを実施。自身と異なる立場の思いに気づく機会をつくることができました。

・女性従業員の積極的なキャリア選択支援「さゆりキャリアカレッジ」の実施

2024年10月から、女性のチーフ職（管理職手前の職群）およびマネージャー職、管理職の約60名を対象とした『さゆりキャリアカレッジ～season１私が「つくる」私のキャリア～』を6か月間開講しました。（2025年度は、season2を開講中）。社内外のさまざまな女性のキャリアに触れることで、自身のロールモデルを見つけ、自分らしいキャリアを構築できるよう取り組んでいます。当社の女性役員が学長となり、自ら登壇するなど、積極的に推進しています。

・他社との合同研修の実施

「さゆりキャリアカレッジ」の特別企画として、他社との合同研修も実施しています。各社から数名ずつ女性従業員が登壇し、各人の人生曲線に基づきその時の悩みや喜びなどを発表するプログラムも実施しました。当社西日本支社の従業員が登壇した際の記事を当社のオウンドメディア「COSMOStyle」でも紹介しています。

URL：https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/careercollege/

当社は引き続き、「ジェンダーやライフステージにかかわらず安心してチャレンジできる組織風土の中で成長する機会が提供され、誰もが、より一層活躍できる企業へ」をスローガンに、性別にかかわらず誰もが活躍していける会社づくりを目指す「コスモスイニシアらしいジェンダーフリーを考えるプロジェクト」の推進等を通じて、人的資本の強化および従業員が長く安心していきいきと働ける環境づくりに取り組んでまいります。

■大阪市「女性活躍推進リーディングカンパニー」認証とは

大阪市では、「意欲のある女性が活躍し続けられる組織づくり」「仕事と生活の両立（ワーク・ライフ・バランス）支援」「男性の家庭参画」について積極的に推進する企業を、市が一定の基準に則り認証し、当該の企業等が社会的に認知されることでその取組みが広く普及するよう、「女性活躍リーディングカンパニー」認証事業を実施しています。

本認証制度の認証区分は、女性活躍の取組進展に応じ星の数で表しており、令和4年4月からは、女性活躍の取組が最も進展している段階の区分として三つ星認証を導入しました。

また、該当基準を満たす場合、イクメン推進企業（男性の家庭参画支援に積極的に取り組んでいる企業）としても広報します。

URL：https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000299280.html

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/(https://www.cigr.co.jp/)

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

