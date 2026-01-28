【CREMAHOP 4周年】２月５日、全店でアイスクリーム無料提供 「 平等に降りそそぐ、アイスクリーム 」
平等に降りそそぐ、アイスクリーム by CREMAHOP
神奈川県逗子市発のクラフト アイスクリーム ブランド『 CREMAHOP (クレマホップ)』は、４周年を記念し、２０２６年２月５日(木)１８時～２１時までの３時間、全店舗にてキッズアイスクリームを無料で提供するイベントを実施します。
シングルアイスクリーム 価格 430円
本イベントのテーマは、『平等に降りそそぐ、アイスクリーム』。
年齢や立場、特徴に関係なく、その時間にCREMAHOPを訪れて頂いた全ての方に、アイスクリームを楽しんでもらいたい！という思いから企画しました。子供も大人もおじいちゃん、おばあちゃんも。分け隔てのない、"アイスクリームがつくる、特別な３時間"です。
逗子店
コースカベイサイド店
赤坂見附店
ウィング久里浜店
CREMAHOP(クレマホップ)は神奈川県逗子市発のクラフト アイスクリーム ブランドです。自然の味を活かしたオリジナルなフレーバーが特徴です。また、日常の中で気軽に利用してもらえる様な価格を大切にしています。２０２２年に逗子でオープンし、２０２５年には都内初となる赤坂見附店を開店。地域や家族の皆様の大切な想い出になれる様、毎月新しいアイスクリームを開発しています。
4周年の節目にあたり、これまで支えてくださりました地域の皆様への感謝の気持ちを届けたいと思います。
アイスクリームは、毎月変わる5種類のフレーバーを含め、北海道牛乳からつくるクラシックアイスクリームと、自然素材のヴィーガンアイスクリーム等全部で22種類以上を用意。2月5日もこちらの中から好きなフレーバーをお一つお選びいただけます。
■イベント概要■
店舗名 CREMAHOP
イベント名 「平等に降りそそぐ、アイクリーム」
内容 キッズアイスクリーム無料(おひとり様おひとつ)
実施日 2026年2月5日
時間 18時～21時
対象 ご来店されたお客様全員
実施店舗 CREMAHOP全４店舗
CREMAHOP 逗子店 ：神奈川県逗子逗子1-7-4
CREMAHOP コースカベイサイド店 ：神奈川県横須賀市本町2-1-12
CREMAHOP 赤坂見附店 ：東京都港区赤坂3-9-18
CREMAHOP ウィング久里浜店 ：神奈川県横須賀市久里浜4-4-10
https://www.cremahop.com/
https://www.instagram.com/cremahop/
しっかりと準備を行ったうえで実施致しますが
下記2点ご容赦ください。
※数量に限りがありますため、品切れとなる場合が御座います。
※混雑の状況により、お並び頂いてもご提供できない可能性が御座います。
ダブルワッフルコーン 740円 逗子店
コースカベイサイド店の様子
逗子店の様子
ダブルコーン 690円